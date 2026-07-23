Arnór í leyfi frá störfum

Arnór Smárason er kominn í ótímabundið leyfi frá störfum hjá sænska knattspyrnufélaginu Hammarby af persónulegum ástæðum.
Arnór tók við starfi yfirmanns knattspyrnumála hjá kvennaliði Hammarby fyrir um ári síðan, eftir að hafa gegnt stöðu yfirmanns knattspyrnumála hjá Val á Íslandi um skamman tíma áður.
Arnór á sænska eiginkonu og spilaði í Svíþjóð um árabil, með liði Hammarby frá 2016-18.
Hammarby tilkynnti um breytingarnar í morgun og þar segir að Magnus Bodsgard muni sinna starfinu í fjarveru Arnórs. Auk hans munu Adrian Båge von Heijne og Markus Nilsson vinna náið með kvennaliðinu til að fylla í skarðið sem Arnór skilur eftir.
„Við erum með marga hæfa starfsmenn sem munu axla meiri ábyrgð í framtíðinni og við erum sannfærð um að þeir muni standa sig vel. Við vonumst til að sjá Arnór aftur fljótlega,“ segir Båge von Heijne.
Guðrún Arnardóttir, landsliðskona, er á mála hjá Hammarby. Liðið varð sænskur bikarmeistari og komst í úrslit Evrópubikarsins í vor, sem stendur er það í 2. sæti sænsku deildarinnar.