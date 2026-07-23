„Sigurinn nærir“ Þorsteinn Hjálmsson skrifar 23. júlí 2026 21:44 Samúel Kári Friðjónsson og félagar í Val fara með eins marks forskot í seinni leikinn í Bosníu eftir viku. vísir/guðmundur „Þetta var bara hörku leikur og við spiluðum bara eins og við erum búnir að vera að reyna að setja upp og það tókst í dag. Þetta var flottur sigur,“ sagði Samúel Kári Friðjónsson, leikmaður Vals, eftir flottan 1-0 sigur á Zrinjski að Hlíðarenda í kvöld. Skoraði Tryggvi Hrafn eina mark leiksins á 64. mínútu. Var þetta fyrri leikur liðanna í 2. umferð forkeppnar Sambandsdeildarinnar. „Mjög sterkt lið, en það er bara hálfleikur í þessu. Þetta er bara boltinn sem við viljum spila. Tekur langan tíma að koma þessu í gang og drilla leikmenn saman. Eins og þetta hefur verið hjá okkur þá hefur þetta verið svolítið upp og niður, en þetta er allavegana eitt skref í áttina. Þetta er hundrað prósent boltinn sem við viljum spila og njóta þess,“ sagði Samúel Kári sáttur að leikslokum. Valsmönnum hefur gengið illa undanfarið en var þetta fyrsti sigur Chris Brazell sem þjálfara liðsins eftir að hann tók við því nýverið. Samúel Kári segir sigurinn næra og var hann ánægður með spilamennsku liðsins í kvöld. „Sigurinn nærir en það er bara hálfleikur í þessu einvígi. Það er búið að vera þungt yfir, en það er bara næsti dagur og næsta æfing. Það er ekkert hægt að vera of lengi upp í skýjunum.“ Samúel Kári býst við allt öðruvísi leik ytra eftir viku. „Það er á grasi og þeir töluvert betri á graði, það er alveg hundrað prósent. Við verðum bara að halda leikplani og spila eins og við gerðum, sjá hvernig þeir koma til leiks þá. Það verður mun erfiðari leikur en var hér í dag.“ Að lokum var Samúel Kári spurður hvort eitthvað hafi komið á óvart í lek gestanna. „Nei, í sjálfum sér ekki. En eins og ég segi þá er rosalegur munur á grasi og gervigrasi þannig að við þurfum alveg að vera nútral þegar við förum út. Þeir verða mun öflugri en þeir voru í dag, það er alveg á hreinu.“ Sambandsdeild Evrópu Valur Mest lesið Er nýi Haaland íslenskur? Fótbolti Arnór í leyfi frá störfum Fótbolti Veggmynd hetju Spánverja á HM eyðilögð strax Fótbolti The Times: Norska sambandið mun kvarta undan Trump Fótbolti Uppgjörið: Valur - Zrinjski Mostar 1-0 | Sterkur Evrópusigur hjá Val Fótbolti „Auðveldara að reka einn þjálfara en 23 leikmenn“ Íslenski boltinn Uppgjörið: RFS - Vestri 4-1 | Þurfa kraftaverk í Reykjavík Fótbolti Bergrós meðal fimmtán efstu eftir fyrsta daginn Sport Uppgjörið: Stjarnan - Ilves 1-0 | Guðmundur Baldvin færði Stjörnunni eins marks forskot til Finnlands Fótbolti Messi er mesti yfirburðamaður eins liðs í HM-sögunni Fótbolti Fleiri fréttir Uppgjörið: Valur - Zrinjski Mostar 1-0 | Sterkur Evrópusigur hjá Val „Kvöld eins og þetta græðir ekki sárin en lætur þó hlutina vera miklu betri“ „Sigurinn nærir“ „Margt jákvætt í leik okkar að þessu sinni“ Skoruðu fimm í Breiðholtinu og fóru upp í annað sætið Héldu út manni færri þar til átta mínútur voru eftir Uppgjörið: Stjarnan - Ilves 1-0 | Guðmundur Baldvin færði Stjörnunni eins marks forskot til Finnlands Róbert Frosti fagnaði sigri en Brann kastaði frá sér góðri forystu Ætla að bjóða sjötíu milljónir punda í fyrirliða Newcastle Kaupa Conteh frá Stjörnunni „Ótrúlega spennandi sóknarmaður“ Ítalía nær ekki að krækja í Guardiola Modric tekur slaginn áfram í Mílanó Uppgjörið: RFS - Vestri 4-1 | Þurfa kraftaverk í Reykjavík „Klopp er tvímælalaust rétti maðurinn“ Arnór í leyfi frá störfum Sveigja fram hjá reglum og fá Garnacho fyrst að láni Spilaði á móti Þór um síðustu helgi og var síðan lánaður til Þórs Eftirmaður Trossard er Grikki en kemur frá Belgíu Segir að ítalski fótboltinn þurfi að horfa til Spánar Barcelona kaupir Adeyemi Arsenal án lykilmanns í marga mánuði Spilar gegnum meiðsli: „Verður örugglega svolítið vont“ Meiddir Valsmenn, ævintýri Vestra og svar Stjörnunnar Gegndrepa Jón Þór bíður sólarinnar Orri og félagar tolleruðu heimsmeistarann sinn Mateus Fernandes með stórbrotið mark í fyrsta leik með Tottenham „Auðveldara að reka einn þjálfara en 23 leikmenn“ The Times: Norska sambandið mun kvarta undan Trump Er nýi Haaland íslenskur? Sjá meira