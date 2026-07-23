Fótbolti

„Sigurinn nærir“

Þorsteinn Hjálmsson skrifar
Samúel Kári Friðjónsson og félagar í Val fara með eins marks forskot í seinni leikinn í Bosníu eftir viku.
Samúel Kári Friðjónsson og félagar í Val fara með eins marks forskot í seinni leikinn í Bosníu eftir viku. vísir/guðmundur

„Þetta var bara hörku leikur og við spiluðum bara eins og við erum búnir að vera að reyna að setja upp og það tókst í dag. Þetta var flottur sigur,“ sagði Samúel Kári Friðjónsson, leikmaður Vals, eftir flottan 1-0 sigur á Zrinjski að Hlíðarenda í kvöld. Skoraði Tryggvi Hrafn eina mark leiksins á 64. mínútu. Var þetta fyrri leikur liðanna í 2. umferð forkeppnar Sambandsdeildarinnar.

„Mjög sterkt lið, en það er bara hálfleikur í þessu. Þetta er bara boltinn sem við viljum spila. Tekur langan tíma að koma þessu í gang og drilla leikmenn saman. Eins og þetta hefur verið hjá okkur þá hefur þetta verið svolítið upp og niður, en þetta er allavegana eitt skref í áttina. Þetta er hundrað prósent boltinn sem við viljum spila og njóta þess,“ sagði Samúel Kári sáttur að leikslokum.

Valsmönnum hefur gengið illa undanfarið en var þetta fyrsti sigur Chris Brazell sem þjálfara liðsins eftir að hann tók við því nýverið. Samúel Kári segir sigurinn næra og var hann ánægður með spilamennsku liðsins í kvöld.

„Sigurinn nærir en það er bara hálfleikur í þessu einvígi. Það er búið að vera þungt yfir, en það er bara næsti dagur og næsta æfing. Það er ekkert hægt að vera of lengi upp í skýjunum.“

Samúel Kári býst við allt öðruvísi leik ytra eftir viku.

„Það er á grasi og þeir töluvert betri á graði, það er alveg hundrað prósent. Við verðum bara að halda leikplani og spila eins og við gerðum, sjá hvernig þeir koma til leiks þá. Það verður mun erfiðari leikur en var hér í dag.“

Að lokum var Samúel Kári spurður hvort eitthvað hafi komið á óvart í lek gestanna.

„Nei, í sjálfum sér ekki. En eins og ég segi þá er rosalegur munur á grasi og gervigrasi þannig að við þurfum alveg að vera nútral þegar við förum út. Þeir verða mun öflugri en þeir voru í dag, það er alveg á hreinu.“

Sambandsdeild Evrópu Valur

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