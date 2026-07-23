Ítalía nær ekki að krækja í Guardiola

Pep Guardiola virðist ætla að neita tilboði ítalska knattspyrnusambandsins um að gerast þjálfari ítalska landsliðsins. Peningakröfur Guardiola hafa verið of miklar fyrir ítalska sambandið.
Ítalska knattspyrnusambandið var til í að gera allt sem það gat til að fá Guardiola til Ítalíu en hann er ekki þekktur fyrir að gera hluti með hálfum huga. Hann myndi fá möguleika á að breyta stefnu Ítalíu í fótbolta allt að unglingaliðum. Guardiola átti því að stjórna uppbyggingu fótbolta á Ítalíu en honum voru boðin há laun sem ítalska sambandið hafði varla efni á.
Nú er talið ólíklegt að Guardiola taki við starfinu samkvæmt ítalska miðlinum La Gazzetta dello Sport. Ítalska sambandið er með fleiri þjálfara í sigtinu en ætlar ekki að reyna að fá neinn annan fyrr en Guardiola er búinn að staðfesta að hann komi ekki.
Þjálfarinn sem er næstur á lista eftir Guardiola er Andrea Pirlo og svo er möguleiki á endurkomu þjálfaranna Roberto Mancini og Antonio Conte. Þeir hafa báðir áður þjálfað ítalska landsliðið og hefur ítalska sambandið áhuga á að fá þá aftur.