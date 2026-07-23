Fótbolti

Segir að ítalski fót­boltinn þurfi að horfa til Spánar

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Gianluigi Donnarumma, markvörður ítalska landsins, hefur lengi verið í heimsklassa en hefur ekki náð að spila með Ítalíu á HM. Hér sést hann eftir tapið á móti Bosníu sem þýddi að Ítalir misstu af þriðja heimsmeistaramótinu í röð.
Gianluigi Donnarumma, markvörður ítalska landsins, hefur lengi verið í heimsklassa en hefur ekki náð að spila með Ítalíu á HM. Hér sést hann eftir tapið á móti Bosníu sem þýddi að Ítalir misstu af þriðja heimsmeistaramótinu í röð. Getty/

Á meðan Ítalir hafa ekki tekið þátt í úrslitakeppni heimsmeistaramótsins undanfarin tólf ár þá eru nágrannar þeirra frá Spáni nýkrýndir heimsmeistarar og handhafar allra stóru titla karlafótboltans. Forseti eins af stóru ítölsku félögunum vill að ítalski fótboltinn horfi til Spánar þegar menn endurskipuleggja sig eftir vonbrigði síðustu ára.

Urbano Cairo, forseti Torino, ávarpaði fjölmiðla við opnun Íþróttahátíðar en hann fór þar yfir núverandi stöðu ítalskrar knattspyrnu og hina brýnu þörf fyrir endurreisn.

„Við erum með nýjan forseta ítalska knattspyrnusambandsins, Giovanni Malagò, mann sem ég ber mikla virðingu fyrir. Hann hefur ráðið goðsögn eins og Paolo Maldini sem forseta Club Italia,“ sagði Cairo en La Gazzetta dello Sport sagði frá.

„Hvað varðar landsliðsþjálfarann þá er verið að gera tilraun til að fá mjög öflugan mann og þess vegna var reynt að fá Guardiola. Þetta er mikilvægt, ekki aðeins vegna þess að það gæti tryggt okkur toppþjálfara, heldur vegna þess að þetta framtak gefur til kynna grundvallarendurskipulagningu ítalskrar knattspyrnu, allt frá yngri flokkum til A-landsliða,“ sagði Cairo.

„Hjá Torino vorum við með framúrskarandi unglingalið á níunda og tíunda áratugnum undir stjórn Vatta og Bonetto. Frá árinu 2021, með Ludergnani í forsvari fyrir unglingastarfið okkar, höfum við aukið áherslu okkar á yngstu leikmennina, ekki bara aðalliðið, heldur sérstaklega 13 ára og 14 ára aldursflokkana. Spánn hefur náð ótrúlegum árangri með uppbyggingu yngri flokka og unnið til fjölda titla í Evrópu og á heimsvísu á undanförnum árum,“ sagði Cairo.

„Við verðum einnig að hrinda þessari umbót í framkvæmd í gegnum Club Italia. Ef toppþjálfari kemur er það frábært, þar sem hann getur straumlínulagað allt þróunarferlið. Við erum sextíu milljóna manna þjóð sem þýðir gríðarstóran hæfileikapott og við höfum einfaldlega ekki efni á að missa af þremur heimsmeistaramótum í röð, sérstaklega í ljósi vonbrigðaárangurs okkar á HM árin 2010 og 2014,“ sagði Cairo.

„Við verðum að endurbyggja knattspyrnukerfið okkar frá grunni og taka á grundvallarþáttum þess í samvinnu við stjórnvöld. Þessi samvinna hefur verið áberandi fjarverandi hingað til. Ég sé eigendur félaga sem eru áhugasamir um að byggja leikvanga en mæta stöðugt hindrunum. Ég geri ráð fyrir að Malagò og Maldini muni taka áhrifamiklar og metnaðarfullar ákvarðanir og ná fram jákvæðum árangri,“ sagði Cairo.

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