Segir að ítalski fótboltinn þurfi að horfa til Spánar Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 23. júlí 2026 13:01 Gianluigi Donnarumma, markvörður ítalska landsins, hefur lengi verið í heimsklassa en hefur ekki náð að spila með Ítalíu á HM. Hér sést hann eftir tapið á móti Bosníu sem þýddi að Ítalir misstu af þriðja heimsmeistaramótinu í röð. Getty/ Á meðan Ítalir hafa ekki tekið þátt í úrslitakeppni heimsmeistaramótsins undanfarin tólf ár þá eru nágrannar þeirra frá Spáni nýkrýndir heimsmeistarar og handhafar allra stóru titla karlafótboltans. Forseti eins af stóru ítölsku félögunum vill að ítalski fótboltinn horfi til Spánar þegar menn endurskipuleggja sig eftir vonbrigði síðustu ára. Urbano Cairo, forseti Torino, ávarpaði fjölmiðla við opnun Íþróttahátíðar en hann fór þar yfir núverandi stöðu ítalskrar knattspyrnu og hina brýnu þörf fyrir endurreisn. „Við erum með nýjan forseta ítalska knattspyrnusambandsins, Giovanni Malagò, mann sem ég ber mikla virðingu fyrir. Hann hefur ráðið goðsögn eins og Paolo Maldini sem forseta Club Italia,“ sagði Cairo en La Gazzetta dello Sport sagði frá. „Hvað varðar landsliðsþjálfarann þá er verið að gera tilraun til að fá mjög öflugan mann og þess vegna var reynt að fá Guardiola. Þetta er mikilvægt, ekki aðeins vegna þess að það gæti tryggt okkur toppþjálfara, heldur vegna þess að þetta framtak gefur til kynna grundvallarendurskipulagningu ítalskrar knattspyrnu, allt frá yngri flokkum til A-landsliða,“ sagði Cairo. „Hjá Torino vorum við með framúrskarandi unglingalið á níunda og tíunda áratugnum undir stjórn Vatta og Bonetto. Frá árinu 2021, með Ludergnani í forsvari fyrir unglingastarfið okkar, höfum við aukið áherslu okkar á yngstu leikmennina, ekki bara aðalliðið, heldur sérstaklega 13 ára og 14 ára aldursflokkana. Spánn hefur náð ótrúlegum árangri með uppbyggingu yngri flokka og unnið til fjölda titla í Evrópu og á heimsvísu á undanförnum árum,“ sagði Cairo. „Við verðum einnig að hrinda þessari umbót í framkvæmd í gegnum Club Italia. Ef toppþjálfari kemur er það frábært, þar sem hann getur straumlínulagað allt þróunarferlið. Við erum sextíu milljóna manna þjóð sem þýðir gríðarstóran hæfileikapott og við höfum einfaldlega ekki efni á að missa af þremur heimsmeistaramótum í röð, sérstaklega í ljósi vonbrigðaárangurs okkar á HM árin 2010 og 2014,“ sagði Cairo. „Við verðum að endurbyggja knattspyrnukerfið okkar frá grunni og taka á grundvallarþáttum þess í samvinnu við stjórnvöld. Þessi samvinna hefur verið áberandi fjarverandi hingað til. Ég sé eigendur félaga sem eru áhugasamir um að byggja leikvanga en mæta stöðugt hindrunum. Ég geri ráð fyrir að Malagò og Maldini muni taka áhrifamiklar og metnaðarfullar ákvarðanir og ná fram jákvæðum árangri,“ sagði Cairo. Ítalski boltinn HM 2026 í fótbolta Mest lesið Er nýi Haaland íslenskur? Fótbolti Veggmynd hetju Spánverja á HM eyðilögð strax Fótbolti The Times: Norska sambandið mun kvarta undan Trump Fótbolti „Auðveldara að reka einn þjálfara en 23 leikmenn“ Íslenski boltinn Bergrós meðal fimmtán efstu eftir fyrsta daginn Sport Verið að rannsaka Inter Miami eftir kaupin á Casemiro Fótbolti Messi er mesti yfirburðamaður eins liðs í HM-sögunni Fótbolti Kærustuparið gerði það sem engum hafði tekist í sögu heimsleikanna Sport Fengu þyngd sína í tómötum fyrir að verða heimsmeistarar Fótbolti Mateus Fernandes með stórbrotið mark í fyrsta leik með Tottenham Enski boltinn Fleiri fréttir Eftirmaður Trossard er Grikki en kemur frá Belgíu Segir að ítalski fótboltinn þurfi að horfa til Spánar Barcelona kaupir Adeyemi Arsenal án lykilmanns í marga mánuði Spilar gegnum meiðsli: „Verður örugglega svolítið vont“ Meiddir Valsmenn, ævintýri Vestra og svar Stjörnunnar Gegndrepa Jón Þór bíður sólarinnar Orri og félagar tolleruðu heimsmeistarann sinn Mateus Fernandes með stórbrotið mark í fyrsta leik með Tottenham „Auðveldara að reka einn þjálfara en 23 leikmenn“ The Times: Norska sambandið mun kvarta undan Trump Er nýi Haaland íslenskur? Messi er mesti yfirburðamaður eins liðs í HM-sögunni Fengu þyngd sína í tómötum fyrir að verða heimsmeistarar Veggmynd hetju Spánverja á HM eyðilögð strax Þurfti að hætta við æfingu eftir mótmæli leikmanns Verið að rannsaka Inter Miami eftir kaupin á Casemiro Víkingarnir halda toppsætinu Segir Paredes ekki eiga að fá bann þrátt fyrir að hafa ráðist á sig Casemiro orðinn leikmaður Inter Miami Mæra Messi fyrir muninn á færslum hans eftir sigur- og tapleiki „Okkur vantar klárlega kantmann“ Ítalir gera allt sem þeir geta fyrir Guardiola Hansen sá hamingjusamasti í Víkinni „Kannski ekki besta umhverfið eins og staðan var“ Eyjakonur þétta vörnina Vandræðalega slakar Valskonur: „Til skammar“ Allir íslensku Evrópuleikirnir á Sýn Sport Sjáðu tvennu Hansen og markið sem var tekið af Vinnandi Víkingar og veikar Valskonur Sjá meira