Fótbolti

Meiddir Vals­menn, ævin­týri Vestra og svar Stjörnunnar

Ágúst Orri Arnarson skrifar
Hvernig svara Stjörnumenn fyrir stærsta skell sumarsins?
Hvernig svara Stjörnumenn fyrir stærsta skell sumarsins? vísir / GUÐMUNDUR

Vestramenn eru mættir til Lettlands, Valsmenn taka á móti Blikabönum frá Bosníu og Stjarnan tekur nýflengd á móti liði frá Finnlandi í Evrópueinvígum dagsins.

Vestramenn eru mættir til Lettlands, Valsmenn taka á móti Blikabönum frá Bosníu og Stjarnan tekur nýflengd á móti liði frá Finnlandi í Evrópueinvígum dagsins.

Þetta og fátt fleira var rætt í Besta sætinu.

Fjölþjóðlegur og fjörugur leikur í Lettlandi endar líklega með tapi Vestra gegn RFS.

Valur er með ellefu leikmenn á meiðslalistanum og einn sem ætti enn þá að vera þar en ætlar að spila gegn Zrinjski Mostar.

Stjarnan fékk stærsta skell sumarsins um helgina en gæti átt fínasta séns í Garðabænum gegn Ilves frá Finnlandi, sem er einnig í fallbaráttu heima fyrir.

Besta sætið Sambandsdeild Evrópu

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