Vestramenn eru mættir til Lettlands, Valsmenn taka á móti Blikabönum frá Bosníu og Stjarnan tekur nýflengd á móti liði frá Finnlandi í Evrópueinvígum dagsins.
Þetta og fátt fleira var rætt í Besta sætinu.
Fjölþjóðlegur og fjörugur leikur í Lettlandi endar líklega með tapi Vestra gegn RFS.
Valur er með ellefu leikmenn á meiðslalistanum og einn sem ætti enn þá að vera þar en ætlar að spila gegn Zrinjski Mostar.
Stjarnan fékk stærsta skell sumarsins um helgina en gæti átt fínasta séns í Garðabænum gegn Ilves frá Finnlandi, sem er einnig í fallbaráttu heima fyrir.