Uppgjörið: Stjarnan - Ilves 1-0 | Guðmundur Baldvin færði Stjörnunni eins marks forskot til Finnlands Hjörvar Ólafsson skrifar 23. júlí 2026 20:52 Stjarnan fór með 1-0 sigur af hólmi þegar liðið fékk finnska liðið Ilves Tampere í heimsókn á Samsung-völlinn í Garðabæinn í annarri umferð í undankeppni Sambandsdeildar Evrópu í fótbolta karla í kvöld. Það var Guðmdunur Baldvin Nökkvason sem skoraði sigurmark Stjörnunnar með stórglæsilegu skoti þegar rúmar 10 mínútur voru eftir af leiknum. Liðin notuðu lungann úr fyrri hálfleik í það að þreifa fyrir sér og átta sig á andstæðingi viðureignarinnar. Fyrri hálfleikurinn var fremur lokaður og fá opin marktækifæri sem litu dagsins ljós. Gestirnir mættu með varfærið upplegg inn í þennan leik og ætluðu greinilega að freista þess að ná að halda markinu hreinu. Ilves Tampere spilaði með fimm manna varnarlínu og tvo varnarsinnaða varnarmenn þar fyrir framan. Það var þolinmæðisverk fyrir Stjörnuna, sem var heilt yfir betri í leiknum, að brjóta vörn Ilves Tampera á bak aftur og Guðmundur Baldvin skoraði markið sem skildi liðin af seint í leiknum. Liðin eigast við í seinni leik einvígisins í Tampere eftir slétta viku. Jón Þór Hauksson gat verið ánægður eftir leik.Vísir / Diego Jón Þór: Margt jákvætt í leik okkar að þessu sinni „Það er fjölmargt sem við gerðum ansi vel í þessum leik og þetta var besta frammistaðan varnarlega síðan ég tók við. Við stýrðum þessum leik frá upphafi til enda og gáfum fá sem engin færi á okkur sem er jákvætt,“ sagði Jón Þór Hauksson, þjálfari Stjörnunnar að leik loknum. „Við héldum vel í boltann í þessum leik og fengum fínar stöður til þess að skapa fleiri færi en við gerðum. Við vorum sterkari aðilinn frá upphafi til enda, náðum undirtökunum strax og hefðum getað unnið stærra,“ sagði Jón Þór enn fremur. „Síðan ég tók við hefur ekkert vantað upp á vinnusemina en við erum að ná betri tökum á varnarleiknum og það sást að þessu sinni. Það var svo erfitt að finna glufur á þéttri varnarlínu þeirra en það skiptir miklu máli að fá inn sigurmark,“ sagði hann. „Við áttum okkur á því að við erum að fara í erfiðan útileik og líklegt að leikmyndin þar verði öðruvísi. Við sýndum það hins vegar í þessum leik að við eigum góðan möguleika á að fara áfram í þessu einvígi og það er klárlega stefnan,“ sagði Jón Þór um seinni leikinn. Atvik leiksins Sigurmarkið sem Guðmundur Baldvin stóð upp úr í frekar flötum leik þar sem hvorugt liðið tók mikla sjénsa. Það er gulls ígildi fyrir Stjörnunar að hafa náð að skora mark og fara með eins marks foyrstu í seinni leikinn ytra. Stjörnur og skúrkar Varnarlína Stjörnunnar stóð sína plikt með sóma og gestirnir fengu engin færi sem heitið geta. Guðmundur Baldvin var öflugur inni á miðsvæðinu og kórónaði sinn leik með snotru marki sínu. Dómarar leiksins Dómarar leiksins, Svíarnir Oscar Johnson, Runo Sebastian Robertsson, Andreas Svensson og Joakim Östling, fengu fremur þægilegt verkefni þar sem það var ekki mikill hasar í þessum leik. Þeir félagar fá sjö í einkunn fyrir sín störf. Stemming og umgjörð Ágætis mæting á völlinn og þokkaleg stemming á þessu Evrópukvöldi í Garðabænum. Sólin lét sjá sig eftir langa fjarveru á suðvesturhorninu og það gladdi þá sem lögðu leið sína í stúkuna. Sambandsdeild Evrópu Stjarnan