RFS vann öruggan 4-1 sigur á Vestra í 2. umferð undankeppni Sambandsdeildar Evrópu í Riga í dag. Liðin mætast aftur eftir viku en ljóst er að Vestri þarf kraftaverk til þess að komast áfram.
Vestri byrjaði leikinn vel, voru skipulagðir og vörðust vel, en RFS var með yfirhöndina.
Það var Stefan Panic braut ísinn á 18. mínútu þegar hann skoraði fyrsta mark leiksins. Fimm mínútum síðar tvöfaldaði Janis Ikaunieks forystu RFS með frábæru skallamarki. Tvö mörk á skömmum tíma og ljóst var að brekka væri framundan hjá Vestra.
Rostand Ndjiki bætti við þriðja marki RFS á 43. mínútu. Marvin Darri Steinarsson varði þá skot af löngu færi en Ndjiki fylgdi vel á eftir og kom boltanum í netið. Staðan 3-0 og þannig stóðu leikar í hálfleik.
Vestri gerði þriggja manna breytingu snemma í síðari hálfleik og náði í kjölfarið fínum spilakafla. Á 63. mínútu, eftir darraðadans í teignum, skoraði Chriss Albin Morfelt fyrsta evrópumark Vestra og minnkaði muninn í 3-1.
Í kjölfarið kviknaði von, en sú von lifði stutt því Darko Lemajic bætti við fjórða marki RFS aðeins þremur mínútum síðar og innsiglaði öruggan 4-1 sigur.
Fyrsta evrópumark Vestra sem kom eftir darraðadans í teig heimamanna.
Gunnar Jónas Hauksson var afar öflugur fyrir Vestra á miðjunni.
Fín mæting hjá stuðningsmönnum Vestra á leikinn og heyrðist ágætlega í þeim í gegnum leikinn.
Dómarateymið kom að þessu sinni frá Wales. Aaron Wyn Jones var á flautunni og með honum voru Daniel Beckett og Martin Roberts. Lítið hægt að segja um dómgæsluna en drengirnir gerðu vel í dag.