Norska knattspyrnusambandið ætlar að senda inn kvörtun til Alþjóðaknattspyrnusambandsins, FIFA, vegna Donald Trump, forseta Bandaríkjanna, eftir að hann blandaði sér í niðurfellingu á leikbanni Folarin Balogun, að því er The Times greinir frá.
Að sögn The Times vill Lise Klaveness, forseti sambandsins, að Gianni Infantino viðurkenni að ákvörðunin um leikbann Baloguns hafi verið mistök.
Bandaríski framherjinn fékk rautt spjald í leiknum gegn Bosníu og Hersegóvínu en fékk samt að spila næsta leik, gegn Belgíu. Trump hefur áður staðfest að hann hafi hringt í Infantino vegna málsins.
„Ég mun ekki leyfa að þessu verði sópað undir teppið,“ segir Lise Klaveness, forseti knattspyrnusambandsins, að sögn breska blaðsins.
Balogun spilaði leikinn en náði sér ekki á strik og bandaríska landsliðið tapaði stórt (4-1) sem þýddi að HM-ævintýri þeirra endaði í sextán liða úrslitunum.
Exclusive: Norway to launch formal complaint about Trump's Balogun interference to FIFA ethics committee.Interview here with NFF president Lise Klaveness about FIFA, plus on Norway's football transformation. https://t.co/fMT7N1fGMb— Martyn Ziegler (@martynziegler) July 23, 2026
Exclusive: Norway to launch formal complaint about Trump's Balogun interference to FIFA ethics committee.Interview here with NFF president Lise Klaveness about FIFA, plus on Norway's football transformation. https://t.co/fMT7N1fGMb