Fótbolti

The Times: Norska sam­bandið mun kvarta undan Trump

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Gianni Infantino og Donald Trump hafa verið miklir mátar um þó nokkuð skeið og hér koma þeir með heimsbikarinn til Spánverja.
Gianni Infantino og Donald Trump hafa verið miklir mátar um þó nokkuð skeið og hér koma þeir með heimsbikarinn til Spánverja. Getty/Hannah Peters

Norska knattspyrnusambandið ætlar að senda inn kvörtun til Alþjóðaknattspyrnusambandsins, FIFA, vegna Donald Trump, forseta Bandaríkjanna, eftir að hann blandaði sér í niðurfellingu á leikbanni Folarin Balogun, að því er The Times greinir frá.

Að sögn The Times vill Lise Klaveness, forseti sambandsins, að Gianni Infantino viðurkenni að ákvörðunin um leikbann Baloguns hafi verið mistök.

Bandaríski framherjinn fékk rautt spjald í leiknum gegn Bosníu og Hersegóvínu en fékk samt að spila næsta leik, gegn Belgíu. Trump hefur áður staðfest að hann hafi hringt í Infantino vegna málsins.

„Ég mun ekki leyfa að þessu verði sópað undir teppið,“ segir Lise Klaveness, forseti knattspyrnusambandsins, að sögn breska blaðsins.

Balogun spilaði leikinn en náði sér ekki á strik og bandaríska landsliðið tapaði stórt (4-1) sem þýddi að HM-ævintýri þeirra endaði í sextán liða úrslitunum.

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