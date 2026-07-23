Fótbolti

Róbert Frosti fagnaði sigri en Brann kastaði frá sér góðri for­ystu

Ingvi Þór Sæmundsson skrifar
Róbert Frosti Þorkelsson er lykilmaður hjá sænska liðinu GAIS.
Róbert Frosti Þorkelsson er lykilmaður hjá sænska liðinu GAIS. getty/Seb Daly

Misjafnlega gekk hjá Íslendingaliðum á Norðurlöndunum í Evrópuleikjum þeirra í kvöld. Róbert Frosti Þorkelsson og félagar í GAIS mega vel við una eftir góðan sigur á Nordsjælland.

Róbert var í byrjunarliði GAIS og lék allan leikinn þegar liðið bar sigurorð af Nordsjælland á heimavelli, 1-0, í 2. umferð forkeppni Sambandsdeildar Evrópu. Matteo de Brienne skoraði eina mark leiksins undir lok fyrri hálfleiks. Daníel Ingi Jóhannesson sat á varamannabekknum hjá Nordsjælland.

Róbert hefur verið í stóru hlutverki hjá GAIS á þessu tímabili. Hann hefur leikið nítján leiki í öllum keppnum og skorað þrjú mörk.

Landsliðsmarkvörðurinn Elías Rafn Ólafsson stóð á milli stanganna hjá Midtjylland sem laut í lægra haldi fyrir Besiktas, 1-0, á útivelli í 2. umferð forkeppni Evrópudeildarinnar.

Danska liðið var manni færri frá 15. mínútu og getur því ágætlega við úrslitin unað. Elías átti sinn þátt í að halda Tyrkjunum í skefjum en hann varði sex skot í leiknum.

Brann fór illa að ráði sínu og missti niður tveggja marka forskot gegn Universitatea Cluj frá Rúmeníu í 2. umferð forkeppni Sambandsdeildarinnar. Lokatölur 2-2.

Kristall Máni Ingason var í byrjunarliði Brann og lék fyrstu áttatíu mínúturnar. Sævar Atli Magnússon og Eggert Aron Guðmundsson komu báðir inn á sem varamenn á 66. mínútu.

Rúnar Alex Rúnarsson varði mark FC Kaupmannahafnar í 3-3 jafntefli við Polissya Zhytomyr í 2. umferð forkeppni Sambandsdeildarinnar. Viktor Bjarki Daðason var fjarri góðu gamni hjá FCK vegna meiðsla.

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