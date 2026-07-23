Róbert Frosti fagnaði sigri en Brann kastaði frá sér góðri forystu Ingvi Þór Sæmundsson skrifar 23. júlí 2026 20:14 Róbert Frosti Þorkelsson er lykilmaður hjá sænska liðinu GAIS. getty/Seb Daly Misjafnlega gekk hjá Íslendingaliðum á Norðurlöndunum í Evrópuleikjum þeirra í kvöld. Róbert Frosti Þorkelsson og félagar í GAIS mega vel við una eftir góðan sigur á Nordsjælland. Róbert var í byrjunarliði GAIS og lék allan leikinn þegar liðið bar sigurorð af Nordsjælland á heimavelli, 1-0, í 2. umferð forkeppni Sambandsdeildar Evrópu. Matteo de Brienne skoraði eina mark leiksins undir lok fyrri hálfleiks. Daníel Ingi Jóhannesson sat á varamannabekknum hjá Nordsjælland. Róbert hefur verið í stóru hlutverki hjá GAIS á þessu tímabili. Hann hefur leikið nítján leiki í öllum keppnum og skorað þrjú mörk. Landsliðsmarkvörðurinn Elías Rafn Ólafsson stóð á milli stanganna hjá Midtjylland sem laut í lægra haldi fyrir Besiktas, 1-0, á útivelli í 2. umferð forkeppni Evrópudeildarinnar. Danska liðið var manni færri frá 15. mínútu og getur því ágætlega við úrslitin unað. Elías átti sinn þátt í að halda Tyrkjunum í skefjum en hann varði sex skot í leiknum. Brann fór illa að ráði sínu og missti niður tveggja marka forskot gegn Universitatea Cluj frá Rúmeníu í 2. umferð forkeppni Sambandsdeildarinnar. Lokatölur 2-2. Kristall Máni Ingason var í byrjunarliði Brann og lék fyrstu áttatíu mínúturnar. Sævar Atli Magnússon og Eggert Aron Guðmundsson komu báðir inn á sem varamenn á 66. mínútu. Rúnar Alex Rúnarsson varði mark FC Kaupmannahafnar í 3-3 jafntefli við Polissya Zhytomyr í 2. umferð forkeppni Sambandsdeildarinnar. Viktor Bjarki Daðason var fjarri góðu gamni hjá FCK vegna meiðsla. Sambandsdeild Evrópu Evrópudeild UEFA Mest lesið Er nýi Haaland íslenskur? Fótbolti Arnór í leyfi frá störfum Fótbolti Veggmynd hetju Spánverja á HM eyðilögð strax Fótbolti The Times: Norska sambandið mun kvarta undan Trump Fótbolti „Auðveldara að reka einn þjálfara en 23 leikmenn“ Íslenski boltinn Uppgjörið: RFS - Vestri 4-1 | Þurfa kraftaverk í Reykjavík Fótbolti Bergrós meðal fimmtán efstu eftir fyrsta daginn Sport Verið að rannsaka Inter Miami eftir kaupin á Casemiro Fótbolti Valur - Zrinjski Mostar 1-0 | Sterkur Evrópusigur hjá Val Fótbolti Leik lokið: Stjarnan - Ilves 1-0 | Guðmundur Baldvin færir Stjörnunni eins marks forskot til Finnlands Fótbolti Fleiri fréttir Héldu út manni færri þar til átta mínútur voru eftir Leik lokið: Stjarnan - Ilves 1-0 | Guðmundur Baldvin færir Stjörnunni eins marks forskot til Finnlands Róbert Frosti fagnaði sigri en Brann kastaði frá sér góðri forystu Ætla að bjóða sjötíu milljónir punda í fyrirliða Newcastle Kaupa Conteh frá Stjörnunni Valur - Zrinjski Mostar | Fyrsta Evrópueinvígi Valsmanna í sumar „Ótrúlega spennandi sóknarmaður“ Ítalía nær ekki að krækja í Guardiola Modric tekur slaginn áfram í Mílanó Uppgjörið: RFS - Vestri 4-1 | Þurfa kraftaverk í Reykjavík „Klopp er tvímælalaust rétti maðurinn“ Arnór í leyfi frá störfum Sveigja fram hjá reglum og fá Garnacho fyrst að láni Spilaði á móti Þór um síðustu helgi og var síðan lánaður til Þórs Eftirmaður Trossard er Grikki en kemur frá Belgíu Segir að ítalski fótboltinn þurfi að horfa til Spánar Barcelona kaupir Adeyemi Arsenal án lykilmanns í marga mánuði Spilar gegnum meiðsli: „Verður örugglega svolítið vont“ Meiddir Valsmenn, ævintýri Vestra og svar Stjörnunnar Gegndrepa Jón Þór bíður sólarinnar Orri og félagar tolleruðu heimsmeistarann sinn Mateus Fernandes með stórbrotið mark í fyrsta leik með Tottenham „Auðveldara að reka einn þjálfara en 23 leikmenn“ The Times: Norska sambandið mun kvarta undan Trump Er nýi Haaland íslenskur? Messi er mesti yfirburðamaður eins liðs í HM-sögunni Fengu þyngd sína í tómötum fyrir að verða heimsmeistarar Veggmynd hetju Spánverja á HM eyðilögð strax Þurfti að hætta við æfingu eftir mótmæli leikmanns Sjá meira