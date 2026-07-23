Fótbolti

„Kvöld eins og þetta græðir ekki sárin en lætur þó hlutina vera miklu betri“

Þorsteinn Hjálmsson skrifar
Chris Brazell gat leyft sér að brosa í leikslok.
Chris Brazell gat leyft sér að brosa í leikslok. valur

Valur vann sinn fyrsta leik undir stjórn Chris Brazell sem aðalþjálfara, þegar liðið lagði Zrinjski að velli 1-0 að Hlíðarenda í kvöld. Að vonum var Brazell sáttur eftir leikinn.

„Það er auðvelt að segja það að leikplanið gangi upp þegar að þú vinnur, en þetta var mjög erfiður leikur. Þetta einvígi er bara hálfnað og það verður erfiður leikur út í Bosníu. Fyrsta tilfinningin eftir þennan leik er þó sú að ég er hæstánægður fyrir hönd strákanna, sérstaklega í ljósi síðastliðna vikna og mánaða sem ég hef verið hér hjá félaginu. Kvöld eins og þetta græðir ekki sárin en lætur þó hlutina vera miklu betri. Sama hvort leikplanið gekk eftir eða ekki, ég er ekki viss, þá unnum við leik gegn feikilega sterku liði hér á heimavelli eftir erfiða undanfarna leiki. Við munum njóta þessi í bili,“ sagði Brazell eftir leikinn í kvöld.

„Ég hef ekki gagnrýnt strákanna í síðustu leikjum enda hafa þeir sýnt það sem þeir sýndu í dag í undanförnum leikjum, allavegana á köflum. Við framkvæmdum það kannski betur í gegnum leikinn í kvöld. Í kvöld fengu þeir verðlaun erfiði síns. Auðvitað þurfti heppni á köflum en eins og ég segi þá vorum við að spila gegn mjög sterku liði.“

Mótherji Vals í kvöld, Zrinjski, hefur sýnt frábæra frammistöðu undanfarin ár í Sambandsdeildinni og átt í alvöru einvígjum gegn liðum úr Ensku úrvalsdeildinni. Chris Brazell segir sitt lið hafa þurft á heppni að halda í kvöld, sem liðið nýtti sér.

„Þetta er lið sem spilaði jafna leiki og viðureignir við Aston Villa og Crystal Palace á síðustu tveimur tímabilum. Þannig að við vorum aldrei að fara að vanmeta þetta lið og við vissum að þeir myndu eiga sín augnablik í leiknum, sem þeir áttu. Við þurftum á heppninni að halda og við nýttum okkur það og það var margt í okkar frammistöðu sem var frábært. Það hafði ekkert að gera með mig, en starfsliðið og leikmennirnir sýndu af sér góða vinnu og vonandi getum við byggt á þessu í næstu viku.“

En hvað gefur þessi frammistaða og úrslit liðinu í síðari leikinn í næstu viku?

„Þetta gefur okkur forskot en ég er ekki að fara vera of kokhraustur hvað varðar þetta einvígi. Ég veit að síðari leikurinn verður erfiður. Ég held að nálgun okkar á þennan leik var raunsæ, við vissum að þetta yrði erfitt og við vildum sýna hvað í okkur býr og íslenskri knattspyrnu. Við munum reyna að gera það í næstu viku, en áður en við gerum það þá ætlum við að njóta sigursins eftir nokkrar vikur án sigurs,“ svaraði Brazell.

Sambandsdeild Evrópu Valur

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„Sigurinn nærir“

„Þetta var bara hörku leikur og við spiluðum bara eins og við erum búnir að vera að reyna að setja upp og það tókst í dag. Þetta var flottur sigur,“ sagði Samúel Kári Friðjónsson, leikmaður Vals, eftir flottan 1-0 sigur á Zrinjski að Hlíðarenda í kvöld. Skoraði Tryggvi Hrafn eina mark leiksins á 64. mínútu. Var þetta fyrri leikur liðanna í 2. umferð forkeppnar Sambandsdeildarinnar.

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