„Kvöld eins og þetta græðir ekki sárin en lætur þó hlutina vera miklu betri“ Þorsteinn Hjálmsson skrifar 23. júlí 2026 22:07 Chris Brazell gat leyft sér að brosa í leikslok. valur Valur vann sinn fyrsta leik undir stjórn Chris Brazell sem aðalþjálfara, þegar liðið lagði Zrinjski að velli 1-0 að Hlíðarenda í kvöld. Að vonum var Brazell sáttur eftir leikinn. „Það er auðvelt að segja það að leikplanið gangi upp þegar að þú vinnur, en þetta var mjög erfiður leikur. Þetta einvígi er bara hálfnað og það verður erfiður leikur út í Bosníu. Fyrsta tilfinningin eftir þennan leik er þó sú að ég er hæstánægður fyrir hönd strákanna, sérstaklega í ljósi síðastliðna vikna og mánaða sem ég hef verið hér hjá félaginu. Kvöld eins og þetta græðir ekki sárin en lætur þó hlutina vera miklu betri. Sama hvort leikplanið gekk eftir eða ekki, ég er ekki viss, þá unnum við leik gegn feikilega sterku liði hér á heimavelli eftir erfiða undanfarna leiki. Við munum njóta þessi í bili,“ sagði Brazell eftir leikinn í kvöld. „Ég hef ekki gagnrýnt strákanna í síðustu leikjum enda hafa þeir sýnt það sem þeir sýndu í dag í undanförnum leikjum, allavegana á köflum. Við framkvæmdum það kannski betur í gegnum leikinn í kvöld. Í kvöld fengu þeir verðlaun erfiði síns. Auðvitað þurfti heppni á köflum en eins og ég segi þá vorum við að spila gegn mjög sterku liði.“ Mótherji Vals í kvöld, Zrinjski, hefur sýnt frábæra frammistöðu undanfarin ár í Sambandsdeildinni og átt í alvöru einvígjum gegn liðum úr Ensku úrvalsdeildinni. Chris Brazell segir sitt lið hafa þurft á heppni að halda í kvöld, sem liðið nýtti sér. „Þetta er lið sem spilaði jafna leiki og viðureignir við Aston Villa og Crystal Palace á síðustu tveimur tímabilum. Þannig að við vorum aldrei að fara að vanmeta þetta lið og við vissum að þeir myndu eiga sín augnablik í leiknum, sem þeir áttu. Við þurftum á heppninni að halda og við nýttum okkur það og það var margt í okkar frammistöðu sem var frábært. Það hafði ekkert að gera með mig, en starfsliðið og leikmennirnir sýndu af sér góða vinnu og vonandi getum við byggt á þessu í næstu viku.“ En hvað gefur þessi frammistaða og úrslit liðinu í síðari leikinn í næstu viku? „Þetta gefur okkur forskot en ég er ekki að fara vera of kokhraustur hvað varðar þetta einvígi. Ég veit að síðari leikurinn verður erfiður. Ég held að nálgun okkar á þennan leik var raunsæ, við vissum að þetta yrði erfitt og við vildum sýna hvað í okkur býr og íslenskri knattspyrnu. Við munum reyna að gera það í næstu viku, en áður en við gerum það þá ætlum við að njóta sigursins eftir nokkrar vikur án sigurs,“ svaraði Brazell. Sambandsdeild Evrópu Valur Tengdar fréttir „Sigurinn nærir“ „Þetta var bara hörku leikur og við spiluðum bara eins og við erum búnir að vera að reyna að setja upp og það tókst í dag. Þetta var flottur sigur,“ sagði Samúel Kári Friðjónsson, leikmaður Vals, eftir flottan 1-0 sigur á Zrinjski að Hlíðarenda í kvöld. Skoraði Tryggvi Hrafn eina mark leiksins á 64. mínútu. Var þetta fyrri leikur liðanna í 2. umferð forkeppnar Sambandsdeildarinnar. 23. júlí 2026 21:44 Mest lesið Er nýi Haaland íslenskur? Fótbolti Arnór í leyfi frá störfum Fótbolti Veggmynd hetju Spánverja á HM eyðilögð strax Fótbolti The Times: Norska sambandið mun kvarta undan Trump Fótbolti Uppgjörið: Valur - Zrinjski Mostar 1-0 | Sterkur Evrópusigur hjá Val Fótbolti „Auðveldara að reka einn þjálfara en 23 leikmenn“ Íslenski boltinn Uppgjörið: RFS - Vestri 4-1 | Þurfa kraftaverk í Reykjavík Fótbolti Bergrós meðal fimmtán efstu eftir fyrsta daginn Sport Uppgjörið: Stjarnan - Ilves 1-0 | Guðmundur Baldvin færði Stjörnunni eins marks forskot til Finnlands Fótbolti Messi er mesti yfirburðamaður eins liðs í HM-sögunni Fótbolti Fleiri fréttir Uppgjörið: Valur - Zrinjski Mostar 1-0 | Sterkur Evrópusigur hjá Val „Kvöld eins og þetta græðir ekki sárin en lætur þó hlutina vera miklu betri“ „Sigurinn nærir“ „Margt jákvætt í leik okkar að þessu sinni“ Skoruðu fimm í Breiðholtinu og fóru upp í annað sætið Héldu út manni færri þar til átta mínútur voru eftir Uppgjörið: Stjarnan - Ilves 1-0 | Guðmundur Baldvin færði Stjörnunni eins marks forskot til Finnlands Róbert Frosti fagnaði sigri en Brann kastaði frá sér góðri forystu Ætla að bjóða sjötíu milljónir punda í fyrirliða Newcastle Kaupa Conteh frá Stjörnunni „Ótrúlega spennandi sóknarmaður“ Ítalía nær ekki að krækja í Guardiola Modric tekur slaginn áfram í Mílanó Uppgjörið: RFS - Vestri 4-1 | Þurfa kraftaverk í Reykjavík „Klopp er tvímælalaust rétti maðurinn“ Arnór í leyfi frá störfum Sveigja fram hjá reglum og fá Garnacho fyrst að láni Spilaði á móti Þór um síðustu helgi og var síðan lánaður til Þórs Eftirmaður Trossard er Grikki en kemur frá Belgíu Segir að ítalski fótboltinn þurfi að horfa til Spánar Barcelona kaupir Adeyemi Arsenal án lykilmanns í marga mánuði Spilar gegnum meiðsli: „Verður örugglega svolítið vont“ Meiddir Valsmenn, ævintýri Vestra og svar Stjörnunnar Gegndrepa Jón Þór bíður sólarinnar Orri og félagar tolleruðu heimsmeistarann sinn Mateus Fernandes með stórbrotið mark í fyrsta leik með Tottenham „Auðveldara að reka einn þjálfara en 23 leikmenn“ The Times: Norska sambandið mun kvarta undan Trump Er nýi Haaland íslenskur? Sjá meira