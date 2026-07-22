Hvað veistu um… Mosfellsbæ? Atli Ísleifsson skrifar 22. júlí 2026 20:02 Sundlaugin í Mosó er vinsæl laug hjá barnafólki á höfuðborgarsvæðinu. Vísir/Vilhelm Mosfellsbær er sveitarfélag á höfuðborgarsvæðinu, staðsett norðan við Reykjavík. Bærinn er þekktur fyrir fallegt náttúrulegt umhverfi með fjöllum, dölum og strönd. Mosfellsbær hefur vaxið hratt á undanförnum árum og verið vinsæll staður til búsetu fyrir þá sem vilja njóta nálægðar við höfuðborgina og um leið kyrrðar og náttúru. En hvað veistu um Mosfellsbæ? Hvað veistu um…? er liður á Vísi á miðvikudagskvöldum þar sem lesendur fá tækifæri til að kanna þekkingu sína um ákveðið mál og geta skorað svo á vini, fjölskyldu og samstarfsmenn. Áður hefur meðal annars verið spurt um: Disney-myndirnar fá tíunda áratugnum, Ross í Friends götur í Reykjavík sem byrja á S, árið 2010, Snæfellsnes, skák, Björgvin Halldórsson, flugvelli, Akureyri, IKEA, Óskarsverðlaunin, styttur í Reykjavík, Vetrarólympíuleika, Tenerife Stellu í orlofi, pasta, og Eurovision. Taktu Mosókvissið að neðan! Hvað veistu um...? Mosfellsbær Tengdar fréttir Hvað veistu um... Snæfellsnes? Snæfellsnes er langt og fallegt nes á Vesturlandi með Faxaflóa sunnanmegin og Breiðafjarðar fyrir norðan. Meðfram nesinu eru svo fjallgarður og þar yst má finna Snæfellsjökul og þjóðgarðinn þar um kring. 3. júní 2026 20:02 Hvað veistu um... flugvelli? Flugvellir eru um margt sérstakir staðir þar sem margir fyllast eftirvæntingu eftir nýjum ævintýrum og stressi vegna brottfara. 20. maí 2026 20:03 Hvað veistu um… árið 2010? 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