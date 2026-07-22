Lífið

Elín Hall opnar sig um brjósta­minnkunina

Magnús Jochum Pálsson skrifar
Elín Hall rifjaði upp brjóstaminnkunina sem hún fór í eftir tökur á Lof mér að falla.
Elín Hall rifjaði upp brjóstaminnkunina sem hún fór í eftir tökur á Lof mér að falla. Rúv/Hulda Margrét

Tónlistar- og leikkonan Elín Hall tjáði sig á TikTok um brjóstaminnkun sem hún fór í eftir tökur á kvikmyndinni Lof mér að falla. Brjóstin hafi verið þung byrði og flækst fyrir henni þannig hún er sérstaklega þakklát lýtalækni sínum.

Eftir úrslitaleik Heimsmeistaramótsins í knattspyrnu á sunnudaginn sýndi Ríkisútvarpið íslensku kvikmyndina Lof mér að falla (2018) sem hluta af kvikmyndaröðinni Íslenskt bíósumar.

Elín Sif Halldórsdóttir, sem fór með eitt aðalhlutverkanna í Lof mér að falla, birti af því tilefni myndband á TikTok um myndina og þá sérstaklega gervið sem Kristín Júlía Kristjánsdóttir gerði fyrir karakter Elínar í myndinni.

@elin_hall Lof mér að minnast #fyrirþig ♬ original sound - Elín Hall

„Þetta er „diabolical“ og eitt besta lúkk sem ég hef „serve-að“. Þetta er aldrei ekki fyndið og ennþá jafnfyndið tíu árum seinna,“ sagði Elín í myndbandinu og sýndi þar klippu af sér úr myndinni þar sem hún er með aflitað, sléttað hár, þykkan andlitsfarða og er klædd í hlébarðsmynstraðan bol og þröngar gallabuxur.

„Shoutout á lýtalækninn minn“

Sjálf sagðist Elín ekki viss hvort hún hefði hjartað í að horfa aftur á myndina. Þá hefði hún gleymt því í hvaða ástandi hún hefði verið á þessum tíma.

„Nei sko, hólý shit. Ég fór í brjóstaminnkun svona ári eftir tökur,“ sagði hún síðan.

Elín Hall með Sólveigu Arnars, Þorsteini Bachmann og Bergi Þór Ingólfssyni.

„Ég bara gleymi því að ég var að díla við þetta. Þetta var bara lífið mitt frá því ég var svona sextán-sautján ára og þangað til ég var tvítug. Shoutout á lýtalækninn minn. Vitið þið hvað þetta var þungt? Vitið þið hvað þetta var ógeðslega mikið fyrir mér alltaf,“ sagði hún að lokum.

Bíó og sjónvarp Lýtalækningar TikTok


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