Elín Hall opnar sig um brjóstaminnkunina Magnús Jochum Pálsson skrifar 22. júlí 2026 12:18 Elín Hall rifjaði upp brjóstaminnkunina sem hún fór í eftir tökur á Lof mér að falla. Rúv/Hulda Margrét Tónlistar- og leikkonan Elín Hall tjáði sig á TikTok um brjóstaminnkun sem hún fór í eftir tökur á kvikmyndinni Lof mér að falla. Brjóstin hafi verið þung byrði og flækst fyrir henni þannig hún er sérstaklega þakklát lýtalækni sínum. Eftir úrslitaleik Heimsmeistaramótsins í knattspyrnu á sunnudaginn sýndi Ríkisútvarpið íslensku kvikmyndina Lof mér að falla (2018) sem hluta af kvikmyndaröðinni Íslenskt bíósumar. Elín Sif Halldórsdóttir, sem fór með eitt aðalhlutverkanna í Lof mér að falla, birti af því tilefni myndband á TikTok um myndina og þá sérstaklega gervið sem Kristín Júlía Kristjánsdóttir gerði fyrir karakter Elínar í myndinni. @elin_hall Lof mér að minnast #fyrirþig ♬ original sound - Elín Hall „Þetta er „diabolical“ og eitt besta lúkk sem ég hef „serve-að“. Þetta er aldrei ekki fyndið og ennþá jafnfyndið tíu árum seinna,“ sagði Elín í myndbandinu og sýndi þar klippu af sér úr myndinni þar sem hún er með aflitað, sléttað hár, þykkan andlitsfarða og er klædd í hlébarðsmynstraðan bol og þröngar gallabuxur. „Shoutout á lýtalækninn minn“ Sjálf sagðist Elín ekki viss hvort hún hefði hjartað í að horfa aftur á myndina. Þá hefði hún gleymt því í hvaða ástandi hún hefði verið á þessum tíma. „Nei sko, hólý shit. Ég fór í brjóstaminnkun svona ári eftir tökur,“ sagði hún síðan. Elín Hall með Sólveigu Arnars, Þorsteini Bachmann og Bergi Þór Ingólfssyni. „Ég bara gleymi því að ég var að díla við þetta. Þetta var bara lífið mitt frá því ég var svona sextán-sautján ára og þangað til ég var tvítug. Shoutout á lýtalækninn minn. Vitið þið hvað þetta var þungt? Vitið þið hvað þetta var ógeðslega mikið fyrir mér alltaf,“ sagði hún að lokum. Bíó og sjónvarp Lýtalækningar TikTok Mest lesið „Svo setti hann á sig sítrusilminn og þá máttu jólin koma“ Lífið Elín Hall opnar sig um brjóstaminnkunina Lífið Enn eitt barnið vill losna við Pitt-nafnið Lífið Barnastjarnan Kaylee Hottle látin Lífið Olivia Rodrigo hljóp í rigningunni og keypti sér plötur Lífið Robbie Williams útskýrir dularfulla hvíta efnið Lífið Stefnir með sjö fjölskyldum aftur á Unglingalandsmótið Lífið samstarf Feimnin við að rukka: Ekki treysta á „ég borga þetta og þú næsta“ Áskorun „Ég ætla snemma að sofa, því ég er dauðþreyttur“ Lífið „Ríða, drepa, giftast: Steindi, Gillz og Auddi Blö?“ Lífið Fleiri fréttir Olivia Rodrigo hljóp í rigningunni og keypti sér plötur Elín Hall opnar sig um brjóstaminnkunina Enn eitt barnið vill losna við Pitt-nafnið „Svo setti hann á sig sítrusilminn og þá máttu jólin koma“ Barnastjarnan Kaylee Hottle látin „Ég ætla snemma að sofa, því ég er dauðþreyttur“ Robbie Williams útskýrir dularfulla hvíta efnið „Ríða, drepa, giftast: Steindi, Gillz og Auddi Blö?“ Spunameistarinn Alastair Campbell mærir íslenska sumarsuddann Stríðið um baðstrendur Ítalíu Stóra Tartaría: Heimsveldið sem hvarf og leðjuflóðið mikla Stjörnurnar skinu skært í stúkunni Stjörnulífið: Dorrit smókaði með Phoebe Gróðurinn brosti allan hringinn á Götubitahátíð „Lítil stúlka með bollukinnar“ komin í heiminn Þöglu börnin gleymast í kerfinu Vansæll á sumum af stærstu augnablikum lífs síns Krakkatía vikunnar: Lilo, Akkilles og risaskordýr Þegar gögnin láku og Ashley Madison var á allra vörum GDRN og Jón Jónsson: Beyoncé-stælar, bítbox og falsetta í Bæjarbíói Fréttatía vikunnar: FIFA, ást Jóns og bjargvættur Höllu Olivia Rodrigo á Íslandi Íslendingar sópa að sér verðlaunum í dansi Desiigner handtekinn eftir að hafa elt konu vopnaður hamri Fyrsta verk Ella Egils selt á fimm þúsund krónur en verk dóttur hans á tífalt meira Franskt draumabrúðkaup eins og beint úr ævintýri Stytta af Charlie Kirk á Times Square Stjörnum prýtt fimmtugsafmæli Ragnars Jónassonar Hvað veistu um… Disney-myndirnar frá tíunda áratugnum? Bríet sviptir hulunni af kærastanum Sjá meira