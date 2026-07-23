Réttarhöld yfir Maduro hefjast í júní á næsta ári Áróra L Davíðsdóttir skrifar 23. júlí 2026 00:09 Maduro var fluttur með þyrlu til Manhattan eftir handtökuna á heimili hans í janúar á þessu ári. Getty/GC Images/Star Max/XNY Réttarhöld yfir Nicolási Maduro, fyrrverandi forseta Venesúela, og eiginkonu hans, Ciliu Flores, hefjast 1. júní 2027, að því er dómari í New York úrskurðaði fyrr í dag. Bandarískar hersveitir handtóku Maduro og Flores á heimili þeirra í Caracas, höfuðborg Venesúela, þann 3. janúar síðastliðinn. Þau voru í kjölfarið flutt til New York-borgar en hjónin eru ákærð af bandarískum yfirvöldum fyrir vopna- og fíkniefnalagabrot. Dómari ákvað í dag að réttarhöldin hefjist þann 1. júní 2027 en hjónin neita bæði sök í málinu. Fyrir utan réttarsalinn fordæmdu mótmælendur hernaðaraðgerð Bandaríkjanna sem leiddi til handtöku Maduros. Þeir héldu meðal annars á skiltum sem á stóð „Frelsið Maduro forseta“ og veifuðu þjóðfána Venesúela. Getty Einnig voru áhorfendapallar dómssalsins þétt setnir áhorfendum en sumir þeirra hafi beðið tímunum saman eftir því að sjá Maduro í eigin persónu, segir í umfjöllun BBC. Venesúela Íhlutun Bandaríkjanna í Venesúela Erlend sakamál Mest lesið Lögreglan á Norðurlandi eystra lýsir eftir fjórtán ára stúlku Innlent „Við hlaupum bara hraðar eftir því sem gestunum fjölgar“ Innlent „Stefnum að því að koma meira en tvíefld til baka“ Innlent Gluggar þaktir klósettpappír og túrblóð í lakinu: „Aldrei séð annað eins“ Innlent Alltaf jafn óþægilegt að heyra af nálægri árás Innlent Nýja brúin átti að bæta flæðið: Mislæga lausnin vék fyrir ljósum Innlent Þungt högg í magann með tvíburastelpur á vökudeild Innlent Kvöldfréttir Sýnar í beinni Innlent Tjaldsvæðisgestir vöknuðu við að þyrla lenti á vellinum Innlent „Þetta er bara toppurinn á ísjakanum“ Innlent Fleiri fréttir Réttarhöld yfir Maduro hefjast í júní á næsta ári Bandaríkin og Sádi-Arabía undirrita kjarnorkusaming „Dr. Jihad“ sem talinn var dáinn vill aftur til Ástralíu Gervigreindarlíkan framkvæmdi netárás óumbeðið Rústa brú eða orkuveri fyrir hverja árás á Hormússundi Fyrirsætuveiðari Epsteins fannst látinn Vill að Infantino stýri Sameinuðu þjóðunum Rýnt í deilurnar: Hver er nýr yfirherforingi Úkraínu? Vill billjónir vegna stríðsins og reifst við þingmenn Frakkar lögleiða samfélagsmiðlabann barna Eigandi Michelin-staðar ákærður fyrir notkun maura í mat Undirrita samkomulag sem opnar á úranauðgun Sáda Utanríkisráðherrann lýsir árásunum sem urðu Khamenei að bana Yfirhershöfðingja Úkraínuhers vikið úr embætti Minnst tólf létust í árásum Ísraelshers Handtakan þyrfti að byggja á alþjóðalögum Widdecombe slegin með hamri tuttugu og einu sinni Hútar hóta Sádum og ráðist á Íran tíundu nóttina í röð Fundar með fjölda herforingja í skugga mótmæla Ortega segir engar frekari kosningar verða haldnar í Níkaragva Varnarmálaráðherrann verður fjármálaráðherra og Miliband utanríkisráðherra Ákærður fyrir morðið á Widdecombe Tíu látnir eftir árásir Rússa á flutningaskip Skoða að auka umfang árása enn frekar Vill færa Bretum von á nýjan leik Auka þrýstinginn á Taívan verulega Ekkert lát á útbreiðslu ebólu í Austur-Kongó „Konungur norðursins“ sjöundi forsætisráðherrann á áratug Usha og JD Vance eignast sitt fjórða barn Hóta því að hleypa ekki einasta dropa af olíu eða gasi um sundið Sjá meira