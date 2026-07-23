Erlent

Réttar­höld yfir Maduro hefjast í júní á næsta ári

Áróra L Davíðsdóttir skrifar
Maduro var fluttur með þyrlu til Manhattan eftir handtökuna á heimili hans í janúar á þessu ári.
Maduro var fluttur með þyrlu til Manhattan eftir handtökuna á heimili hans í janúar á þessu ári. Getty/GC Images/Star Max/XNY

Réttarhöld yfir Nicolási Maduro, fyrrverandi forseta Venesúela, og eiginkonu hans, Ciliu Flores, hefjast 1. júní 2027, að því er dómari í New York úrskurðaði fyrr í dag.

Bandarískar hersveitir handtóku Maduro og Flores á heimili þeirra í Caracas, höfuðborg Venesúela, þann 3. janúar síðastliðinn. Þau voru í kjölfarið flutt til New York-borgar en hjónin eru ákærð af bandarískum yfirvöldum fyrir vopna- og fíkniefnalagabrot. 

Dómari ákvað í dag að réttarhöldin hefjist þann 1. júní 2027 en hjónin neita bæði sök í málinu. 

Fyrir utan réttarsalinn fordæmdu mótmælendur hernaðaraðgerð Bandaríkjanna sem leiddi til handtöku Maduros. Þeir héldu meðal annars á skiltum sem á stóð „Frelsið Maduro forseta“ og veifuðu þjóðfána Venesúela. 

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Einnig voru áhorfendapallar dómssalsins þétt setnir áhorfendum en sumir þeirra hafi beðið tímunum saman eftir því að sjá Maduro í eigin persónu, segir í umfjöllun BBC. 

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