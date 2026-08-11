Eyddi samfélagsmiðlum sínum

Sænska fótboltafélagið Mjällby og þjálfari þess Karl Marius Aksum hafa fengið að heyra það eftir erfitt tímabil í sænsku úrvalsdeildinni. Nú hefur hann gripið til aðgerða.
Aksum, sem er Norðmaður, var aðstoðarþjálfari þegar félagið vann óvæntan deildarmeistaratitil á síðasta tímabili. Hann tók síðan við sem aðalþjálfari en eftir fimmtán leiki á þessu ári er liðið bara í þrettánda sæti sem eru mikil vonbrigði. Það hefur leitt til mikillar gagnrýni á netinu.
Aksum hefur nú ákveðið að eyða samfélagsmiðlum sínum en hann talaði um þetta í viðtali við Aftonbladet fyrir leikinn gegn Slovan Bratislava í forkeppni Meistaradeildarinnar í kvöld.
„Ég les engar fréttir og er ekki á neinum samfélagsmiðlum akkúrat núna,“ sagði Aksum og bætir við:
„Þar er skrifaður mikill skítur og margt sem er ekki jákvætt fyrir þróun liðsins og leikmannanna. Það er það sem ég einbeiti mér að. Ég hafði enga þörf fyrir að vera þarna inni lengur. Það hefur verið frekar notalegt að þurfa ekki að vera þarna inni. Þetta var góð ákvörðun hjá mér,“ sagði Aksum.
Mjällby tapaði 1–2 á heimavelli gegn slóvakíska liðinu og verður því að vinna á útivelli til að eiga von um að komast í umspilskeppnina.
„Ég finn alls enga pressu. Ég finn fyrir mikilli ábyrgð, en engri pressu,“ sagði Aksum.
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