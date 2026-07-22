Vill að Infantino stýri Sameinuðu þjóðunum Samúel Karl Ólason skrifar 22. júlí 2026 13:07 Gianni Infantino og Donald Trump hafa verið miklir mátar um þó nokkuð skeið. AP/Matt Rourke Donald Trump vill að Gianni Infantino, forseti FIFA, verði næsti framkvæmdastjóri Sameinuðu þjóðanna. Forsetarnir tveir eru góðir vinir og er Trump sagður sannfærður um að Infantino njóti mikillar virðingar um heiminn allan. Trump mun þar að auki telja að Infantino hafi sérstakan hæfileika í því að skapa samstöðu. Þetta er samkvæmt heimildum New York Post, sem hefur um árabil verið uppáhaldsfjölmiðill Trumps. Hvíta húsið hefur ekki svarað fyrirspurn Fox News um málið. António Guterres, núverandi framkvæmdastjóri SÞ, lætur af störfum í lok þessa árs og er leitin að arftaka hans þegar hafin. Hver sem tekur við starfinu þarf blessun allra fimmtán meðlima öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna, þar á meðal fimm ríkjanna sem eru með fast sæti þar, og í kjölfarið þarf hann að sigra kosningu á allsherjarþinginu. Kosningarnar eiga að fara fram seinna á þessu ári, áður en Guterres lætur af störfum. Í frétt NY Post segir óljóst hvort Infantino vilji starfið yfir höfuð eða hvort Trump hafi rætt það við hann. Trump er þó sagður ósáttur með þá sjö frambjóðendur sem þykja líklegastir til að fá starfið. Án þess að staðfesta fregnir NY Post sagði Paolo Zampolli, sérstakur erindreki Trumps, að enginn annar en hann gæti fengið svo „snilldarlega hugmynd“. Hann sagði að Infantino myndi standa sig frábærlega í starfi framkvæmdastjóra Sameinuðu þjóðanna. Infantino og Trump hafa verið vinir um nokkuð skeið. Sá fyrrnefndi var viðstaddur innsetningarathöfn Trumps í fyrra og hefur á undanförnum árum verið tíður gestur í Mar a Lago, sveitaklúbbi og heimili Trumps í Flórída. Síðan hann varð aftur forseti í fyrra hefur Trump dregið verulega úr fjárveitingum Bandaríkjanna til Sameinuðu þjóðanna, dregið Bandaríkin úr mörgum af nefndum þess og stofnunum eins og WHO, UNESCO og mannréttindaráðinu og hefur hann einnig stofnað svokallað friðarráð, sem á að vera sams konar stofnun og Sameinuðu þjóðirnar. Ekki óumdeildur Infantino stendur frammi fyrir annarri kosningu. Í mars á næsta ári verður allsherjarþing FIFA haldið og verður þá ákveðið hvort hann eigi að sitja fjórða tímabilið sem forseti sambandsins, sem hann hefur lýst yfir að hann vilji gera. Forsetinn er ekki óumdeildur í starfi sínu og hefur verið gagnrýndur af mikilvægum mönnum innan FIFA. Nú síðast af Javier Tebas, forseta spænsku deildarinnar, sem vill að Infantino segi af sér. Sjá einnig: „Veit ekki hvort þögnin eða meðsektin er verri“ Ákvörðun hans að fella úr gildi rautt spjald hins bandaríska Folarin Balogun, að kröfu Trumps, var einnig ekki vinsæl. Flestir innan FIFA eru þó sagðir tilbúnir til að kjósa Infantino í embætti aftur. Donald Trump FIFA Sameinuðu þjóðirnar Mest lesið Páll biður einhvern að forða því að Ísland verði að athlægi Innlent Óttast um fleiri kindur eftir að tík týndist Innlent Hamingjuóskum rignir yfir Skúla Tómas: „Vanhugsað strax frá upphafi“ Innlent „Verið að herja á fólk sem er búið að missa maka“ Innlent „Stefnum að því að koma meira en tvíefld til baka“ Innlent Alltaf jafn óþægilegt að heyra af nálægri árás Innlent Fari mjög líklega aftur í „Ég sagði það“-frakkann næsta vor Innlent Gluggar þaktir klósettpappír og túrblóð í lakinu: „Aldrei séð annað eins“ Innlent Nýja brúin átti að bæta flæðið: Mislæga lausnin vék fyrir ljósum Innlent Þungt högg í magann með tvíburastelpur á vökudeild Innlent Fleiri fréttir Fyrirsætuveiðari Epsteins fannst látinn Vill að Infantino stýri Sameinuðu þjóðunum Rýnt í deilurnar: Hver er nýr yfirherforingi Úkraínu? Vill billjónir vegna stríðsins og reifst við þingmenn Frakkar lögleiða samfélagsmiðlabann barna Eigandi Michelin-staðar ákærður fyrir notkun maura í mat Undirrita samkomulag sem opnar á úranauðgun Sáda Utanríkisráðherrann lýsir árásunum sem urðu Khamenei að bana Yfirhershöfðingja Úkraínuhers vikið úr embætti Minnst tólf létust í árásum Ísraelshers Handtakan þyrfti að byggja á alþjóðalögum Widdecombe slegin með hamri tuttugu og einu sinni Hútar hóta Sádum og ráðist á Íran tíundu nóttina í röð Fundar með fjölda herforingja í skugga mótmæla Ortega segir engar frekari kosningar verða haldnar í Níkaragva Varnarmálaráðherrann verður fjármálaráðherra og Miliband utanríkisráðherra Ákærður fyrir morðið á Widdecombe Tíu látnir eftir árásir Rússa á flutningaskip Skoða að auka umfang árása enn frekar Vill færa Bretum von á nýjan leik Auka þrýstinginn á Taívan verulega Ekkert lát á útbreiðslu ebólu í Austur-Kongó „Konungur norðursins“ sjöundi forsætisráðherrann á áratug Usha og JD Vance eignast sitt fjórða barn Hóta því að hleypa ekki einasta dropa af olíu eða gasi um sundið Fleiri en hundrað um borð í ferju sem hvolfdi Mamdani skoðar að láta handtaka Netanjahú Níu nauðgunarákærur bætast við langan lista Mörg hundruð manns hafa misst heimili sín í stórbrunanum í Noregi Háskólinn á Grænlandi fer ekki í samstarf við Bandaríkjamenn Sjá meira