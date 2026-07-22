Franska þingið samþykkti í gærkvöld frumvarp sem bannar samfélagsmiðlanotkun barna yngri en fimmtán ára. Þannig eru Frakkar orðnir fyrsta Evrópusambandsríkið til að taka upp slíkt bann.
Bannið verður komið alfarið til framkvæmda um næstu áramót en strax í september verður börnum undir fimmtán ára aldri gert ókleift að opna samfélagsmiðlareikninga. Allir notendur miðlanna verða að staðfesta aldur sinn áður en þeir stofna aðgang.
„Frakkland er leiðandi í Evrópu þegar kemur að því að vernda börnin okkar og unglinga,“ sagði Emmanuel Macron Frakklandsforseti í færslu á samfélagsmiðlum þar sem hann fagnar samþykkt frumvarpsins.
Um tuttugu lönd, þar á meðal Ísland, eru með álíka reglur í smíðum þar sem takmarka á aðgang ungmenna að samfélagsmiðlum. Kanada og Bretland hyggjast setja aldurstakmarkið við sextán ára aldur.
Þá hefur framkvæmdastjórn Evrópusambandsins látið hanna forrit til að staðfesta aldur sem Evrópusambandsríki hafa verið að prófa undanfarna mánuði.