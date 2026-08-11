Fótbolti

Mátti ekki koma á HM en fær sviðs­ljósið annað kvöld

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Omar Artan með Pierluigi Collina, yfirmanni dómaramála hjá Alþjóðaknattspyrnusambandinu.
Omar Artan með Pierluigi Collina, yfirmanni dómaramála hjá Alþjóðaknattspyrnusambandinu. Getty/Martín Fonseca

Sómalski dómarinn sem meinað var um inngöngu í Bandaríkin fyrir heimsmeistaramótið verður aftur í sviðsljósinu í fyrsta stórleik tímabilsins í Evrópu.

Omar Artan hefur tjáð sig um „mjög erfitt tímabil“ á meðan á því stóð sem hefði átt að vera hápunktur ferils hans eða að dæma leiki á heimsmeistaramóti. Nú fær hann að dæma úrslitaleik á vegum Knattspyrnusambands Evrópu.

Þessum 34 ára gamla dómara var meinað um inngöngu á alþjóðaflugvellinum í Miami í byrjun júní þar sem Sómalía er eitt af tólf löndum á ferðabannslista Bandaríkjanna. 

Gianni Infantino, forseti FIFA, gaf þá í skyn að hann væri valdalaus til að hnekkja ákvörðun ríkisstjórnar Donalds Trump.

Aðeins nokkrum dögum eftir að hann var sendur heim greip UEFA inn í og skipaði hann sem fyrsta dómarann utan Evrópu til að dæma úrslitaleik Ofurbikarsins, þar sem Aston Villa og Paris Saint-Germain mætast í Salzburg annað kvöld.

„Þetta var mjög erfitt tímabil. Margir sýna mér samúð, því þegar einhver hefur lagt hart að sér í mörg ár og á að gera eitthvað, en getur það svo ekki, þá er það mjög krefjandi,“ sagði Artan, sem hefur horft mikið á evrópskan fótbolta og kynnt sér liðin tvö sem keppa.

„Ég er þó virkilega þakklátur fyrir þann stuðning sem ég hef fengið um allan heim. Ég er svo innilega þakklátur.“

Um skipun sína í Ofurbikar UEFA bætti hann við: „Þegar við fengum þetta símtal var það, fyrir mig og fjölskyldu mína, sannarlega mjög, mjög ánægjuleg stund. Það er stórt sómalskt samfélag í Evrópu og í Austurríki og þau eru í skýjunum yfir því að ég skuli dæma svona leik,“ sagði Artan.

Þrátt fyrir að hafa verið meinað um inngöngu í Bandaríkin og misst af tækifærinu til að dæma á heimsmeistaramótinu fékk Artan fulla greiðslu fyrir mótið frá FIFA.

Ofurbikar UEFA Sómalía

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið