Sómalski dómarinn sem meinað var um inngöngu í Bandaríkin fyrir heimsmeistaramótið verður aftur í sviðsljósinu í fyrsta stórleik tímabilsins í Evrópu.
Omar Artan hefur tjáð sig um „mjög erfitt tímabil“ á meðan á því stóð sem hefði átt að vera hápunktur ferils hans eða að dæma leiki á heimsmeistaramóti. Nú fær hann að dæma úrslitaleik á vegum Knattspyrnusambands Evrópu.
Þessum 34 ára gamla dómara var meinað um inngöngu á alþjóðaflugvellinum í Miami í byrjun júní þar sem Sómalía er eitt af tólf löndum á ferðabannslista Bandaríkjanna.
Gianni Infantino, forseti FIFA, gaf þá í skyn að hann væri valdalaus til að hnekkja ákvörðun ríkisstjórnar Donalds Trump.
#SuperCup referee Omar Artan has touched down in Salzburg 🇸🇴🛬🇦🇹 pic.twitter.com/t4mwbPwFEZ— UEFA (@UEFA) August 10, 2026
#SuperCup referee Omar Artan has touched down in Salzburg 🇸🇴🛬🇦🇹 pic.twitter.com/t4mwbPwFEZ
Aðeins nokkrum dögum eftir að hann var sendur heim greip UEFA inn í og skipaði hann sem fyrsta dómarann utan Evrópu til að dæma úrslitaleik Ofurbikarsins, þar sem Aston Villa og Paris Saint-Germain mætast í Salzburg annað kvöld.
„Þetta var mjög erfitt tímabil. Margir sýna mér samúð, því þegar einhver hefur lagt hart að sér í mörg ár og á að gera eitthvað, en getur það svo ekki, þá er það mjög krefjandi,“ sagði Artan, sem hefur horft mikið á evrópskan fótbolta og kynnt sér liðin tvö sem keppa.
"Don't ever stop dreaming." ✨🇸🇴🏆From Somalia to the UEFA Super Cup, Omar Artan continues to break new ground.As the first non-European referee appointed to take charge of the Super Cup, Omar proved that ambition, belief and hard work can take you anywhere. “I was lucky,… pic.twitter.com/n75cnaAz1H— UEFA (@UEFA) August 10, 2026
"Don't ever stop dreaming." ✨🇸🇴🏆From Somalia to the UEFA Super Cup, Omar Artan continues to break new ground.As the first non-European referee appointed to take charge of the Super Cup, Omar proved that ambition, belief and hard work can take you anywhere. “I was lucky,… pic.twitter.com/n75cnaAz1H
„Ég er þó virkilega þakklátur fyrir þann stuðning sem ég hef fengið um allan heim. Ég er svo innilega þakklátur.“
Um skipun sína í Ofurbikar UEFA bætti hann við: „Þegar við fengum þetta símtal var það, fyrir mig og fjölskyldu mína, sannarlega mjög, mjög ánægjuleg stund. Það er stórt sómalskt samfélag í Evrópu og í Austurríki og þau eru í skýjunum yfir því að ég skuli dæma svona leik,“ sagði Artan.
Þrátt fyrir að hafa verið meinað um inngöngu í Bandaríkin og misst af tækifærinu til að dæma á heimsmeistaramótinu fékk Artan fulla greiðslu fyrir mótið frá FIFA.
Omar Artan, the Somali World Cup referee who was refused entry to the United States, will become the first non-European to officiate the Super Cup final when Aston Villa face Paris Saint-Germain in Salzburg on Wednesday 👏🇸🇴 pic.twitter.com/HUC8G27LaU— ESPN FC (@ESPNFC) August 10, 2026
Omar Artan, the Somali World Cup referee who was refused entry to the United States, will become the first non-European to officiate the Super Cup final when Aston Villa face Paris Saint-Germain in Salzburg on Wednesday 👏🇸🇴 pic.twitter.com/HUC8G27LaU