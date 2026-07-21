Fótbolti

Svaf ekki fyrir fagnaðar­látum á Spáni

Valur Páll Eiríksson skrifar
Sigurður Bjartur Hallsson fer ágætlega af stað með Mérida á Spáni.
Sigurður Bjartur Hallsson fer ágætlega af stað með Mérida á Spáni. Mynd/Mérida

Spánn varð í gærkvöld heimsmeistari karla í fótbolta í annað sinn eftir sigur á Argentínu í úrslitum í New York vestanhafs. Íslendingur á Spáni svaf lítið fyrir fagnaðarlátum í fyrrinótt.

Spánn vann Argentínu eftir framlengdan leik í gær. Segja má að úrslitaleikurinn hafi verið tíðindalítill stærstan part, í það minnsta hvað marktækifæri varðar. Spánverjar voru með öll völd á vellinum en tókst ekki að koma boltanum í netið.

Framlengja þurfti leikinn en Argentínumenn voru þar manni færri vegna rauðs spjalds Enzo Fernández seint í leiknum.

Ferran Torres tókst loks að brjóta ísinn í framlengingunni eftir orrahríð að marki þeirra argentínsku. Það mark dugði fyrir sigrinum og heimsmeistaratitlinum sem Spánn vinnur í annað sinn og er nú bæði ríkjandi heims- og Evrópumeistari.

Lítið sofið og frí í heila viku

Sigurður Bjartur Hallsson leikur sem atvinnumaður með Merida í spænsku C-deildinni og fögnuður heimamanna fór ekki fram hjá honum.

„Algjörlega. Það var erfitt að sofa, þeir voru að fagna langt fram á nótt. Svo er verið að tala um að fólk fái frí í heila viku frá vinnu vegna þess að þeir urðu heimsmeistarar,“ segir Sigurður sem hitti hressa liðsfélaga á æfingu í gær.

„Liðsfélagarnir eru allir í sjöunda himni og mjög sáttir.“

Spánn setti met og fékk aðeins á sig eitt mark allt mótið. Það má með sanni segja að um sé að ræða verðskuldaða heimsmeistara.

„Ég er bara búinn að vera hérna í viku og sá undanúrslitaleikinn. Það var allt tryllt þegar þeir unnu Frakka. Það er gaman að sjá frá fyrstu hendi hvað þetta hefur mikil áhrif á daglegt líf fólks,“

„Þeir fá á sig eitt mark í allri keppninni. Þeir eru með undir þrjá í xG á sig í einhverjum átta leikjum. Þeir eru mjög vel að þessu komnir. Þeir fóru líka erfiða leið í útsláttarkeppninni, slá út Portúgal, Belga, Frakka og svo Argentínumenn í úrslitaleiknum. Ég held þetta sé liðið sem var best að þessu komið,“ segir Sigurður í Sportpakkanum á Sýn.

Fréttina má sjá í spilaranum.

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