Svaf ekki fyrir fagnaðarlátum á Spáni Valur Páll Eiríksson skrifar 21. júlí 2026 11:00 Sigurður Bjartur Hallsson fer ágætlega af stað með Mérida á Spáni. Mynd/Mérida Spánn varð í gærkvöld heimsmeistari karla í fótbolta í annað sinn eftir sigur á Argentínu í úrslitum í New York vestanhafs. Íslendingur á Spáni svaf lítið fyrir fagnaðarlátum í fyrrinótt. Spánn vann Argentínu eftir framlengdan leik í gær. Segja má að úrslitaleikurinn hafi verið tíðindalítill stærstan part, í það minnsta hvað marktækifæri varðar. Spánverjar voru með öll völd á vellinum en tókst ekki að koma boltanum í netið. Framlengja þurfti leikinn en Argentínumenn voru þar manni færri vegna rauðs spjalds Enzo Fernández seint í leiknum. Ferran Torres tókst loks að brjóta ísinn í framlengingunni eftir orrahríð að marki þeirra argentínsku. Það mark dugði fyrir sigrinum og heimsmeistaratitlinum sem Spánn vinnur í annað sinn og er nú bæði ríkjandi heims- og Evrópumeistari. Lítið sofið og frí í heila viku Sigurður Bjartur Hallsson leikur sem atvinnumaður með Merida í spænsku C-deildinni og fögnuður heimamanna fór ekki fram hjá honum. „Algjörlega. Það var erfitt að sofa, þeir voru að fagna langt fram á nótt. Svo er verið að tala um að fólk fái frí í heila viku frá vinnu vegna þess að þeir urðu heimsmeistarar,“ segir Sigurður sem hitti hressa liðsfélaga á æfingu í gær. „Liðsfélagarnir eru allir í sjöunda himni og mjög sáttir.“ Spánn setti met og fékk aðeins á sig eitt mark allt mótið. Það má með sanni segja að um sé að ræða verðskuldaða heimsmeistara. „Ég er bara búinn að vera hérna í viku og sá undanúrslitaleikinn. Það var allt tryllt þegar þeir unnu Frakka. Það er gaman að sjá frá fyrstu hendi hvað þetta hefur mikil áhrif á daglegt líf fólks,“ „Þeir fá á sig eitt mark í allri keppninni. Þeir eru með undir þrjá í xG á sig í einhverjum átta leikjum. Þeir eru mjög vel að þessu komnir. Þeir fóru líka erfiða leið í útsláttarkeppninni, slá út Portúgal, Belga, Frakka og svo Argentínumenn í úrslitaleiknum. Ég held þetta sé liðið sem var best að þessu komið,“ segir Sigurður í Sportpakkanum á Sýn. Fréttina má sjá í spilaranum. Spænski boltinn Spánn HM 2026 í fótbolta Íslendingar erlendis Mest lesið Klipptu Trump út af bikarmyndinni en Hvíta húsið bætti honum aftur inn Fótbolti Bossabissnessinn blómstrar samhliða boltanum Íslenski boltinn Mætti ekki á úrslitaleik HM til að mótmæla Fifa Sport Gaf mömmu sinni gullmedalíuna: Gekk ófrísk og berfætt yfir eyðimörkina Fótbolti Hituðu upp fyrir heimsleikana í CrossFit með því að trúlofa sig Sport Bjarni Guðjóns viðurkenndi að dæma átti víti á son hans Íslenski boltinn Steig á liggjandi mótherja en ekkert dæmt Fótbolti Argentína nú þegar undir rannsókn Fótbolti Giskaði á réttan sigurvegara HM í fimmta skiptið í röð Fótbolti Drifu sig strax í að rífa upp grasið af HM-vellinum Fótbolti Fleiri fréttir Manchester City með skrifstofu Guardiola til sölu „Þetta lítur bara illa út“ Svaf ekki fyrir fagnaðarlátum á Spáni Segir búið að ákveða að það verði 64 þjóðir á næsta HM Bossabissnessinn blómstrar samhliða boltanum Bjarni Guðjóns viðurkenndi að dæma átti víti á son hans Sjáðu langskotaveislu Keflvíkinga í stórsigri á Skagamönnum Gaf mömmu sinni gullmedalíuna: Gekk ófrísk og berfætt yfir eyðimörkina Dalglish: „Fótboltinn hefur misst eina af sínum sönnu goðsögnum“ Giskaði á réttan sigurvegara HM í fimmta skiptið í röð Klipptu Trump út af bikarmyndinni en Hvíta húsið bætti honum aftur inn Jóhann Kristinn Gunnarsson: ,, Við þurfum að gera eitthvað róttækt í málunum” Gylfi Tryggvason : ,,Ótrúlega stoltur af stelpunum” „Fengum klárlega færi til þess að ná í sigur“ „Slæmur dagur dómaranna ekki afsökun fyrir okkur“ „Frábært að skora fimm mörk hérna heima” „Við erum að skila ágætum frammistöðum en þær gefa okkur ekki neitt“ Steig á liggjandi mótherja en ekkert dæmt Markasúpa í Kórnum Uppgjörið: FH – Breiðablik 0-0 | Markalaust þrátt fyrir fjölda færa og umdeilanleg atvik Argentína nú þegar undir rannsókn Horfðu á alla leiki HM í glerkassa „Sársaukinn er gríðarlegur“ Uppgjör: Keflavík – ÍA | Slátrun á Suðurnesjunum Uppgjörið: Grindavík/Njarðvík - Þróttur 4-2 | Ótrúleg endurkoma og nýliðaþrenna Guardiola í viðræðum við ítalska landsliðið Hefur þjálfað hetjuna sína í fjórum landsliðum Drifu sig strax í að rífa upp grasið af HM-vellinum Vinsælasta kvikmyndin í Kína er um kvennafótbolta og kungfú Haaland fékk þrjátíu milljónir nýrra fylgjenda Sjá meira