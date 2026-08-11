Dómarastjóri UEFA, Roberto Rosetti, segir að fara verði varlega í notkun á myndbandsdómgæslunni (VAR). Dómarar verði að gera sér grein fyrir að þeir séu ekki að spila tölvuleik heldur að dæma fótboltaleik.
Á fundi með leiðtogum stærstu deilda Evrópu fór Rosetti yfir það hvernig VAR er, og ætti að vera, notað. Auðveldlega sé hægt að beita VAR á rangan hátt.
„Við gerum okkur grein fyrir því að alls staðar er óánægja með þau áhrif sem VAR hefur haft á fótboltann,“ sagði Rosetti.
„Þess vegna viljum við forðast smásmuguleg atvik. Samhengið skiptir öllu máli. Þetta er fótbolti, ekki PlayStation. Við verðum að vera mjög, mjög varkár. Dómarinn verður að dæma leikinn. Það er mikilvægt fyrir fótboltann, fyrir augljós atvik og augljós mistök.“
Rosetti telur að dómarar beiti VAR of oft og það hafi áhrif á hegðun leikmanna.
„Við erum ekki lengur ánægð með þessa notkun á VAR. Við viljum reyna að fara aðeins til baka og beina kastljósinu aftur að dómaranum.“
Að mati Rosettis tekur notkun á VAR að jafnaði of langan tíma. Hann segir að ef það taki meira en níutíu sekúndur að skoða atvik rýri það trúverðugleika þeirra ákvarðana sem séu teknar í kjölfarið verulega.