Knattspyrnusambönd biðja Infantino að stíga til hliðar í opnu bréfi

AFC, Concacaf og UEFA senda opið bréf til aðdáenda fótbolta þar sem verið er að sýna samstöðu gegn vinnubrögðum og tillögum Gianni Infantino, forseta FIFA, að selja heimsmeistaramótið til einkafjárfesta.
Í dag var birt opið bréf frá forsetum Asíska knattspyrnusambandsins, Evrópska knattspyrnusambandsins og Norður-Ameríska knattspyrnusambandsins þar sem verið er að gagnrýna vinnubrögð Gianni Infantino, forseta FIFA, og biðja að hann muni stíga til hliðar.
FIFA sendi frá sér yfirlýsingu þar sem sambandið vildi meina að verið væri að reyna að steypa Gianni Infantino af stóli.
„Það hefur verið mikill vöxtur í íþróttinni en það er ekki vegna eins manns. Það er vegna FIFA, knattspyrnusambanda innan FIFA, sambandsríkja og þeirra mörg þúsund manns sem tileinka lífinu sínu fótbolta.“
Í bréfinu er lögð mikil áhersla á að fótboltinn vinnur saman sem heild og er ekki keppni milli einstaklinga.
„Þetta snýst um heiðarleika leiksins og heiðarleika þeirra sem eru kosnir til að leiða leikinn. Að vera leiðtogi í fótbolta snýst ekki um að halda völdum eða krefjast þeirra. Það snýst um að þakka traust fótboltafjölskyldunnar fyrir að fá að starfa við þetta og gefa til baka.“
Í bréfinu er bæði sagt að tillaga Gianni Infantino og vinnubrögð hans við tillöguna hafi ekki verið sæmandi fyrir forseta FIFA. Einnig kemur fram í bréfinu að Infantino hafi ekki tekið ábyrgð á mistökum sínum.
Fundarhöld FIFA í kringum tillögu Infantino hafa verið óhefðbundin. Fundir voru haldnir með litlum fyrirvara í útlöndum þar sem fáir starfsmenn FIFA gátu verið viðstaddir. Aðeins hluti nefndarinnar sem átti að sjá um málið komst á fundinn sem ýtir undir léleg vinnubrögð.
„Þetta eru ekki eiginleikarnir sem fótboltinn á skilið í leiðtogum íþróttarinnar. Þess vegna höfum við tekið þessa stöðu: ekki af léttleika og ekki ein, heldur í sameiningu og vegna skyldu okkar við íþróttina sem við störfum fyrir.“