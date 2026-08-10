Strákarnir hans Sigga Ragga skóluðu Skála og eru áfram á toppnum Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 10. ágúst 2026 19:51 Sigurður Ragnar Eyjólfsson er að gera flotta hluti með NSÍ Runavík í Færeyjum. Vísir/Sigurjón Sigurður Ragnar Eyjólfsson og lærisveinar hans í NSÍ Runavík unnu flottan sigur í færeysku deildinni í kvöld. NSÍ vann 4-0 heimasigur á botnliði Skála og náði um leið þriggja stiga forskoti á toppi deildarinnar því KÍ Klaksvík tapaði 2-0 fyrir HB Þórshöfn á sama tíma.Þetta var langþráður sigur eftir þrjá leiki í röð án sigurs en NSÍ hefur verið á fullu í Evrópukeppni á þessum tíma.NSÍ gerði út um leikinn fyrir hlé með þremur mörkum í fyrri hálfleiknum sem þeir Petur Knudsen og Marius Kryger Lindh skoruðu en þriðja markið var sjálfsmark í uppbótartíma fyrri hálfleiks.Gamli Blikinn Klæmint Olsen bætti við fjórða markinu í upphafi seinni hálfleiks og það reyndist vera lokamark leiksins.Sigurður Ragnar er á fyrsta tímabili með liðið og NSÍ hefur unnið ellefu af átján deildarleikjum og aðeins tapað þremur. Færeyski boltinn Mest lesið Ekkert gengur hjá Haukum eftir komu Söru Bjarkar Íslenski boltinn „Ætlaði þetta að vera einn af þessum dögum?“ Fótbolti Sannaði að draumar geta ræst með gamalli mynd Fótbolti „Mér líður frábærlega“ Enski boltinn Uppgjör: Fram-KR 2-5 | KR-ingar fóru heim með annað sætið Fótbolti UEFA og fleiri sambönd sögð farin að ræða mótahald án FIFA Fótbolti Gunnlaugur Árni hætti keppni á miðjum hræðilegum fyrsta hring Golf Iraola segir leikmenn Liverpool ekki hafa orku í níutíu mínútur Enski boltinn Kennie: Við töpuðum leiknum á fyrstu 25 mínútunum Fótbolti Sögulegur samningur fyrir kvennaknattspyrnuna í Noregi Fótbolti Fleiri fréttir Sannaði að draumar geta ræst með gamalli mynd „Mér líður frábærlega“ Kennie: Við töpuðum leiknum á fyrstu 25 mínútunum Iraola segir leikmenn Liverpool ekki hafa orku í níutíu mínútur „Ætlaði þetta að vera einn af þessum dögum?“ Ekkert gengur hjá Haukum eftir komu Söru Bjarkar Uppgjör: Fram-KR 2-5 | KR-ingar fóru heim með annað sætið Strákarnir hans Sigga Ragga skóluðu Skála og eru áfram á toppnum Sögulegur samningur fyrir kvennaknattspyrnuna í Noregi Eigandi Forest í mál við Crystal Palace vegna byssuborða UEFA og fleiri sambönd sögð farin að ræða mótahald án FIFA Liverpool staðfestir samning við Barcelona um lánið á Araujo KR-ingar geta ógnað ótrúlegu afreki Skagamanna í kvöld Højbjerg hafnaði Newcastle Tryggvi Hrafn klárar tímabilið með Val Everton og Crystal Palace skiptast á leikmönnum Mun Bezos verða eigandi Liverpool? Knattspyrnusambönd biðja Infantino að stíga til hliðar í opnu bréfi Liverpool og Barcola náð samkomulagi Óvenjulegur vinskapur Haaland vekur athygli Mourinho samþykkti að taka við Manchester United eftir Ferguson Áhorfendur í áfalli eftir að leikmaður hrundi niður göng Ótrúlegt innkast varð að marki „Höfum trú á að við getum farið inn í alla leiki til þess að vinna“ „Búnir að vera í basli en þetta er vonandi byrjun á betri spilamennsku“ Hallgrímur segir stöðuna erfiða: „Þetta er þungt núna“ Uppgjörið: Breiðablik - Valur 1-3 | Langþráður sigur Brazell „Vantar bara herslumuninn og sá munur kom í dag“ Gefur lítið fyrir orð kollega síns: „Ég skil ekki svona“ „Missir ástina á fótbolta við að taka þátt í svona bulli“ Sjá meira