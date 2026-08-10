Fótbolti

Strákarnir hans Sigga Ragga skóluðu Skála og eru á­fram á toppnum

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Sigurður Ragnar Eyjólfsson er að gera flotta hluti með NSÍ Runavík í Færeyjum.
Sigurður Ragnar Eyjólfsson er að gera flotta hluti með NSÍ Runavík í Færeyjum. Vísir/Sigurjón

Sigurður Ragnar Eyjólfsson og lærisveinar hans í NSÍ Runavík unnu flottan sigur í færeysku deildinni í kvöld.

NSÍ vann 4-0 heimasigur á botnliði Skála og náði um leið þriggja stiga forskoti á toppi deildarinnar því KÍ Klaksvík tapaði 2-0 fyrir HB Þórshöfn á sama tíma.

Þetta var langþráður sigur eftir þrjá leiki í röð án sigurs en NSÍ hefur verið á fullu í Evrópukeppni á þessum tíma.

NSÍ gerði út um leikinn fyrir hlé með þremur mörkum í fyrri hálfleiknum sem þeir Petur Knudsen og Marius Kryger Lindh skoruðu en þriðja markið var sjálfsmark í uppbótartíma fyrri hálfleiks.

Gamli Blikinn Klæmint Olsen bætti við fjórða markinu í upphafi seinni hálfleiks og það reyndist vera lokamark leiksins.

Sigurður Ragnar er á fyrsta tímabili með liðið og NSÍ hefur unnið ellefu af átján deildarleikjum og aðeins tapað þremur.

Færeyski boltinn

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