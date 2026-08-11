FH mætir Apollon Ladies frá Kýpur í 1. umferð forkeppni Evrópubikars kvenna. Um er að ræða fyrstu Evrópuleiki kvennaliðs FH. Breiðablik mætir Csíkszereda frá Rúmeníu.
Dregið var í 1. umferð Evrópubikars kvenna í dag. Þetta er annað ár keppninnar en sænska liðið Häcken vann hana á síðasta tímabili.
Breiðablik og FH voru bæði í pottinum í dag. Íslandsmeistarar Breiðabliks mæta Csíkszereda sem endaði í 2. sæti rúmensku úrvalsdeildarinnar á síðasta tímabili.
Fyrri leikurinn fer fram á Eikarvellinum í Kópavogi 26. ágúst en sá seinni í Rúmeníu 2. september.
Kvennalið FH mætir Apollon Ladies í sínum fyrstu Evrópuleikjum. FH-ingar enduðu í 2. sæti í deild og bikar á síðasta tímabili en eru núna á toppi Bestu deildarinnar.
Apollon Ladies varð kýpverskur meistari á síðasta tímabili. FH byrjar á útivelli 26. ágúst en Apollon Ladies kemur í heimsókn í Kaplakrika 2. september.
Arna Eiríksdóttir, fyrrverandi fyrirliði FH, Fanney Inga Birkisdóttir, sem vann Evrópubikarinn með Häcken á síðasta tímabili, og stöllur þeirra í Vålerenga mæta Radomlje frá Slóveníu í 1. umferðinni.
Brøndby, sem Hafrún Rakel Halldórsdóttir spilar með, mætir serbneska liðinu Spartak Subotica og Anderlecht, lið þeirra Andreu Rutar Bjarnadóttur og Vigdísar Lilju Kristjánsdóttur, mætir Feyenoord frá Hollandi.
Tólf einvígi eru í 1. umferð Evrópubikarsins en sigurvegarar þeirra komast áfram í 2. umferðina. Þar bætast svo við tuttugu lið úr Meistaradeild Evrópu. Dregið verður í 2. umferð Evrópubikarsins 4. september næstkomandi.