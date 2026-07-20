Skoða að auka umfang árása enn frekar Samúel Karl Ólason skrifar 20. júlí 2026 14:38 Bandaríkjamenn notuðu á dögunum sjálfsprengibáta, eins og hafa lengi verið notaðir af Úkraínumönnum, til árása í Íran. Um er að ræða litla fjarstýrða báta sem siglt er upp að skotmörkum og þeir sprengdir í loft upp. AP/Centcom Bandaríkjamenn eru að fjölga herþotum og eldsneytisflugvélum í Mið-Austurlöndum og er til skoðunar að auka umfang árása gegn Írönum enn frekar. Í sama tíma boða bæði Bandaríkjamenn og Íranir að frekari viðræður komi enn til greina. Að minnsta kosti þrír bandarískir hermenn eru látnir eftir árásir Írana á bandarískar herstöðvar og önnur skotmörk í Mið-Austurlöndum að undanförnu. Einn hermaður dó í Írak þegar verið var að reyna að ganga frá írönskum sjálfsprengidróna sem hafði hrapað þar. Þá dóu tveir í árás í Jórdaníu á föstudaginn og einn til viðbótar týndist en líkamsleifar hafa fundist í leit að þeim hermanni. Í heildina hafa að minnsta kosti sautján bandarískir hermenn fallið í átökunum við Íran. Þar að auki eru yfirvöld í Bandaríkjunum sögð hafa setið á upplýsingum um að tugir hermanna hefðu særst í árásum Írana í aðdraganda föstudagsins. Bandaríkjamenn hafa aukið umfang árása sinna á Íran að undanförnu og hafa einnig sent fjölmargar herflugvélar og eldsneytisflugvélar til Mið-Austurlanda. Tugum eldsneytisflugvéla, sem Bandaríkjamenn nota til að fylla á herþotur á lofti og eru mikilvægar við umfangsmiklar hernaðaraðgerðir, hefur verið flogið til Ísrael á undanförnum dögum og er von á enn fleirum á næstunni, samkvæmt frétt Reuters. Herþotu af gerðinni F-35B Lightning II lent um borð í herskipinu USS Boxer. Það skip er hannað til að bera bandaríska landgönguliða til orrustu og hefur verið notað til árása í Íran.Sjóher Bandaríkjanna Þessir flutningar þykja til marks um að Bandaríkjamenn ætli sér mögulega að auka umfang árása á Íran enn frekar á næstunni. Yfirstjórn herafla Bandaríkjanna í Mið-Austurlöndum birti í nótt myndband sem sýnir árásir sem gerðar voru um helgina. Washington Post hefur eftir ótilgreindum bandarískum embættismanni að skortur á loftvörnum og langdrægum skotfærum eins og eldflaugum gæti komið niður á ætlunum ríkisstjórnar Donalds Trump um að auka umsvif hernaðarins gegn Írönum. Þá hefðu skemmdir á hernaðarinnviðum Bandaríkjanna í Mið-Austurlöndum einnig áhrif á það hve mikinn herafla hægt sé að hafa á svæðinu. Embættismaðurinn sagðist ekki viss um að starfsfólk Hvíta hússins áttaði sig almennilega á stöðunni. Hér að neðan má sjá myndband sem talið er sýna árás Írana á áðurnefnda herstöð í Jórdaníu á föstudaginn, þegar að minnsta kosti tveir bandarískir hermenn féllu. Sautján hermenn og sautjánhundruð óbreyttir borgarar fallnir Frá því vopnahléið milli Bandaríkjanna og Íran féll saman fyrir rúmri viku eða svo hafa árásir Bandaríkjamanna að miklu leyti beinst að hernaðarskotmörkum í Íran og við strandlengjuna við Hormússund. Þær hafa einnig beinst að innviðum eins og brúm. Árásir hafa verið gerðar níu nætur í röð. Íranir hafa svarað fyrir sig með því að skjóta skotflaugum og beita sjálfsprengidrónum gegn skotmörkum í Kúveit, Barein og Jórdaníu. Það eru ríki sem Bandaríkjamenn hafa mikla viðveru í en árásirnar hafa einnig beinst að innviðum í þessum ríkjum eins og orkuverum og vatnshreinsistöðvum þar sem sjó er breytt í drykkjarvatn. Í þessum árásum segir New York Times að tugir bandarískra hermanna hafi særst, flestir lítillega. Þá hafa Bandaríkjamenn einnig misst þyrlur og önnur hergögn í árásunum en varnarmálaráðuneyti Bandaríkjanna er sagt hafa setið á þessum upplýsingum. Ráðamenn segja að yfirstjórn herafla Bandaríkjanna í Mið-Austurlöndum sé ekki skylt að segja frá því þegar hermenn særast og sérstaklega ef þeir særast eingöngu lítillega og snúa fljótt aftur til starfa. Þar að auki segja þeir að Bandaríkjamenn hafi lítið tilefni til að hjálpa Írönum að ná utan um skilvirkni árása þeirra. Eins og áður segir hafa að minnsta kosti sautján bandarískir hermenn fallið og rúmlega fjögur hundruð hafa særst. Áætlað er að rúmlega 1.700 óbreyttir borgarar í Íran hafi fallið í árásum Bandaríkjamanna og Ísraela. Hér að neðan má sjá myndband af árásum Bandaríkjamanna á flotastöð í Íran, þar sem notast var við sjálfsprengibáta. Þetta var í fyrsta sinn sem Bandaríkjamenn beita slíkum vopnum í hernaði en drónabátar af svipaðri gerð hafa lengi verið notaðir af Úkraínumönnum. Yesterday, using multiple one-way attack surface drones, CENTCOM forces successfully struck a submarine and ship maintenance facility in Iran. Three Corsair unmanned surface vessels hit the port at Bandar Abbas Naval Base, marking the first time American forces have employed sea… pic.twitter.com/bOM2kmgRxz— U.S. Central Command (@CENTCOM) July 13, 2026 Íran Bandaríkin Árásir Bandaríkjanna og Ísraels á Íran Hernaður Tengdar fréttir Tveir bandarískir hermenn látnir eftir árásir Írans Tveir bandarískir hermenn eru látnir og sá þriðji er týndur eftir eldflaugaárás Írans í Jórdaníu í gær, föstudag. Fjórir hermenn til viðbótar voru fluttir til nánari aðhlynningar á sjúkrahúsi en hafa þegar verið útskrifaðir. 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