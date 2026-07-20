Hóta því að hleypa ekki einasta dropa af olíu eða gasi um sundið

Byltingavörðurinn í Íran hefur hótað því að ekki einn einasti dropi af olíu eða gasi muni komast um Hormússund ef Bandaríkjamenn halda áfram árásum sínum á landið.
Í yfirlýsingu sagði að sprengingar hefðu átt sér stað um borð í tveimur olíuflutningaskipum sem hefðu verið að sigla svokallaða „suðurleið“, eftir að yfirvöld vestanhafs hefðu sagt þá leið örugga.
Siglingar á sundinu yrðu hins vegar ekki öruggar fyrr en Bandaríkjamenn létu af árásum sínum. Þá hétu Íranir hefndaraðgerðum.
Marco Rubio, utanríkisráðherra Bandaríkjanna, segir önnur ríki þurfa að stíga fram og leggja sitt af mörkum til að tryggja öryggi á sundinu.
Spurður að því hvort menn teldu enn möguleika á að ná samkomulagi við Írana sagði Rubio Bandaríkjastjórn alltaf opna fyrir diplómatískum lausnum en Íranir þyrftu þá að skuldbinda sig til að standa við gefin loforð.
Bandaríkin gerðu árásir á skotmörk í Íran níundu nóttina í röð. Enn og aftur voru þær sagðar miða að því að draga úr getu Írana til að ráðast á skip á Hormússundi.
Byltingavörðurinn sagðist hafa svarað með árásum á hernaðarinnviði Bandaríkjanna í Kúveit og á bandarískar flugvélar á Aqaba-flugvelli í Jórdaníu.
Þrír bandarískir hermenn hafa fallið í árásum Írana síðustu daga. Heildarfjöldi látinna Bandaríkjamanna stendur í sautján frá því að árásir Bandaríkjanna og Ísrael á Íran hófust. Um 420 eru sagðir hafa særst.
Íranir segja 50 hafa látist og yfir 500 særst í árásum Bandaríkjanna síðustu þrjár vikur.