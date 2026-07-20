Auka þrýstinginn á Taívan verulega Samúel Karl Ólason skrifar 20. júlí 2026 10:50 Nemendur í herskóla Taívan á viðburði í síðasta mánuði. Kínverjar hafa það markmið að þreyta verjendur Taívan og grafa undan vörnum eyríkisins með sífellt auknum þrýstingi og blönduðum hernaði. Getty/Cheng Chia Yfirvöld í Taívan segja ferðum skipa Strandgæslu Kína og kínverskra rannsóknarskipa kringum eyjuna hafa fjölgað mjög. Kínverjar séu að auka þrýstinginn á eyríkið verulega og mögulega að undirbúa að setja Taívan í herkví, ef til átaka kemur. Kínverski herinn starfar nærri því daglega nærri Taívan en strandgæslan hefur spilað sífellt stærri rullu í þeim aukna þrýstingi sem Kínverjar beita Taívana. Þeim þrýstingi er ætlað að grafa undan vörnum eyríkisins með því að þreyta Taívana með auknu álagi. Þá segja Taívanar að Kínverjar hafi breytt herskipum í strandgæsluskip og málað þau í litum Strandgæslunnar. Stjórnendur þessara skipa hafa sent skilaboð til skipstjóra flutningaskipa og annarra skipa sem verið er að sigla til Taívan og krefja þá upplýsinga um hvert þeir séu að fara og hvaðan þeir séu að koma. Samkvæmt opinberum tölum sem vitnað er í í frétt Reuters greindust 55 kínversk skip nærri Taívan í maí. Það markar 83 prósenta aukningu frá maí en 120 prósenta aukningu frá júní í fyrra. Ráðamenn í Taívan segja umsvif Kínverja kringum eyjuna bera þess merki að þeir séu að undirbúa það að skera á birgðalínur Taívan og koma í veg fyrir að þeim geti borist aðstoð í tilfelli innrásar frá Kína. Einn yfirmanna Strandgæslu Taívan sagði blaðamönnum í morgun að ef Kínverjar reyndu að setja eyríkið í herkví hefðu Taívanar þegar undirbúið og æft viðbrögð við því. Mikil áhersla yrði lögð á að tryggja birgðalínurnar. Segjast ætla að eignast Taívan og jafnvel með valdi Eins og frægt er gera Kínverjar tilkall til Taívan og hefur Xi heitið því að sameina Kína og Taívan og gera það með valdi ef svo þarf. Hann er sagður hafa gert það að markmiði sínu að ná völdum á Taívan og hefur hann sagt að það markmið megi ekki enda á höndum komandi kynslóða. Undanfarin ár hafa Kínverjar beitt Taívan sífellt meiri þrýstingi með því markmiði að grafa undan vörnum ríkisins. Herafli Kína hefur sömuleiðis gengist undir mikla nútímavæðingu og uppbyggingu en Xi er sagður hafa skipað forsvarsmönnum hersins að vera tilbúnir fyrir mögulega innrás í Taívan árið 2027. Það ár mun marka aldarafmæli kínverska hersins. Þá hefur Xi staðið í umfangsmiklum hreinsunum meðal æðstu herforingja Kína á undanförnum árum. Sjá einnig: Einungis einn herforingi eftir í miðstjórn kínverska hersins Taívanar segjast sjálfstæðir og segjast ætla að verja frelsi sitt og lýðræði. Sjálfstæðissinnum hefur vaxið ásmegin í Taívan á undanförnum árum en Taívanar hafa aldrei lýst yfir formlegu sjálfstæði. Ráðamenn í Taívan vinna nú að því að styrkja varnir ríkisins og vilja sérstaklega fjölga eldflaugum sínum og öðrum ódýrum en skilvirkum og banvænum vopnum. Þessar áætlanir hafa tekið mikið mið af átökunum í Úkraínu og Íran. Taívan Kína Hernaður Tengdar fréttir Xi í heimsókn hjá Kim: Í keppni við Pútín um áhrif í Pyongyang Xi Jinping, forseti Kína, sótti í morgun kollega sinn Norður-Kóreu heim. Kim Jong Un tók vel á móti Xi og saman hétu þeir því að styrkja samband ríkjanna. Dregið hefur úr áhrifum Kínverja í Norður-Kóreu, samhliða auknum áhrifum Rússa þar og auknu efnahagslegu sjálfstæði Kóreumanna. 8. júní 2026 16:48 Hafnar ásökunum um nýtt hernaðarbrölt Japana Ráðamenn víða um Asíu hyggja á aukna hernaðaruppbyggingu og þá að miklu leyti vegna áhyggja af gífurlegri uppbyggingu í Kína. 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