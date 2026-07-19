Mörg hundruð manns hafa misst heimili sín í stórbrunanum í Noregi

Lögregla í norsku borginni Drammen telur nú líklegast að slys hafi valdið stórbrunanum sem varð ríflega hundrað heimilum á svæðinu að bráð á dögunum. Rannsókn stendur þó enn yfir og eru eldsupptök ókunn.
Eldur geisaði stjórnlaust í meira en sólarhring frá því um hádegibilið á föstudaginn í útjarðri norsku borgarinnar Drammen. Norska ríkisútvarpið hafði í morgun eftir aðgerðarstjóra að svalt veður og væta hafi komið sér vel við slökkvistarfið en slökkvilið hefur nú stjórn á stöðunni þó að glæður logi enn víða.
Enginn er grunaður um íkveikju af ásetningi sem stendur og þykir líklegast að upptök eldsins hafi verið slys, er fram kemur í umfjöllun norska ríkisútvarpsins. Talað er um að svokölluð sjálfsíkveikja gæti líka hafa orsakað brunann en þá hitnar efni nógu mikið til að það kvikni sjálfkrafa í því án utanaðkomandi íkveikjuvalds.
Íbúum var gert að yfirgefa svæðið eftir að eldurinn braust út og fleiri en hundrað heimili eru brunnin til grunna. Engan hefur sakað samkvæmt norskum fjölmiðlum og jafnframt hafa engar tilkynningar borist um íbúa sem er saknað.
Þó þurftu margir að yfirgefa heimili sín með litlum sem engum fyrirvara þegar eldurinn braust út um hádegisbil á föstudag. Margir höfðu því ekki um annað að velja en að skilja gæludýr sín eftir en staðfest er að nokkur hafi týnst eða drepist í brunanum.
Borgarstjóri Drammen hefur opinberlega talað um stórbrunann sem hamfarir en ríflega fjögur hundruð manns dvöldu í nótt á rýmingarmiðstöð eða hjá vinum og ættingjum.
Aðgerðastjóri lögreglu í Drammen segir fréttir af því að viðbragðsaðilar hafi náð tökum á eldinum sem logar í Krokstadelva séu ýktar.
Fjöldi íbúða og heimila sem tapast hafa í stórbruna í Drammen í Noregi er kominn yfir hundrað. Arnar Jakobsson, sem búsettur hefur verið í Noregi síðastliðin tuttugu og sex ár, segist hafa mætt lögreglu- og slökkviliðsbíl um klukkan 15:35 síðdegis að staðartíma. „Þá leit ég upp í brekku og sá alelda hús,“ segir Arnar.