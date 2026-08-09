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sunnudagur 9. ágúst 2026
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Kompás
Senda fréttaskot
Viðskipti
Innlent
Erlent
Atvinnulíf
Neytendur
Seðlabankinn
Kauphöllin
Vistaskipti
Veitingastaðir
Fjármálin með Birni Berg
Framúrskarandi fyrirtæki
Samstarf
Flug
Fasteignamarkaður
Ferðaþjónusta
Sport
Staðan í deildum
Enski boltinn
Fótbolti
Besta karla
Besta kvenna
Bónus karla
Bónus kvenna
Olís karla
Olís kvenna
Körfubolti
Handbolti
NFL
Íslenski boltinn
Meistaradeildin
Golf
Lífið
Tarot dagsins
Gagnrýni
Samkvæmislífið
Bíó og sjónvarp
Tónlist
Hvað veistu um...?
Menning
Ísland í dag
Áskorun
Uppskriftir
Heilsa
Eurovision
Samhengið með Sif
Samstarf
Leikjavísir
Hús og heimili
Fréttatían
Krakkatían
Tíska og hönnun
Skoðun
Þjóðaratkvæðagreiðsla um ESB
Kjörnir fulltrúar
Halldór
Um skoðanagreinar á Vísi
Innherji
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Í beinni
Fótbolti - Besta deild karla
Stjarnan
Keflavík
Fótbolti - Besta deild karla
Víkingur R.
ÍBV
Fótbolti - Besta deild karla
ÍA
Þór
Fótbolti - Besta deild karla
KA
FH
Fótbolti - Besta deild karla
Breiðablik
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Í beinni
Fótbolti - Besta deild karla
Stjarnan
Keflavík
Fótbolti - Besta deild karla
Víkingur R.
ÍBV
Fótbolti - Besta deild karla
ÍA
Þór
Fótbolti - Besta deild karla
KA
FH
Fótbolti - Besta deild karla
Breiðablik
Valur
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Lögreglumál
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Neytendur
Seðlabankinn
Kauphöllin
Vistaskipti
Veitingastaðir
Fjármálin með Birni Berg
Framúrskarandi fyrirtæki
Samstarf
Flug
Fasteignamarkaður
Ferðaþjónusta
Stjórnarmaðurinn
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Staðan í deildum
Enski boltinn
Fótbolti
Besta karla
Besta kvenna
Bónus karla
Bónus kvenna
Olís karla
Olís kvenna
Körfubolti
Handbolti
NFL
Íslenski boltinn
Meistaradeildin
Golf
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Íslenski boltinn
Lífið
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Tarot dagsins
Gagnrýni
Samkvæmislífið
Bíó og sjónvarp
Tónlist
Hvað veistu um...?
Menning
Ísland í dag
Áskorun
Uppskriftir
Heilsa
Eurovision
Samhengið með Sif
Samstarf
Leikjavísir
Hús og heimili
Fréttatían
Krakkatían
Kynlíf
Tíska og hönnun
Tíska og hönnun
Poppkastið
Gagnrýni
Tónlist
Saga til næsta bæjar
Bíó og sjónvarp
Leikjavísir
Kynningar
Matarvísir
Skoðun
Nýjast
Þjóðaratkvæðagreiðsla um ESB
Kjörnir fulltrúar
Halldór
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