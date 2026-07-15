Lionel Scaloni, landsliðsþjálfari Argentínu, var snöggur að skjóta niður pólitískar spurningar er tengjast deilum ríkis hans við Breta um Falklandseyjar. Utanríkisráðherra ríkisins hafði nýtt tækifærið og ýft upp gömul sár í vikunni.
Töluverð saga er milli landanna tveggja og rígurinn töluverður. Þau háðu stríð um Falklandseyjar, umráðasvæði Breta í nánd við Argentínu, árið 1982. Átökin vörðu í 74 daga þar sem 649 argentínskir hermenn létust, 255 breskir hermenn og þrír óbreyttir borgarar.
Meira og minna allir rúmlega 3.600 íbúar Falklandseyja eru breskir og allir nema þrír íbúar eyjanna kusu með því að vera áfram hluti af Bretlandi árið 2013.
Pablo Quirno, utanríkisráðherra Argentínu, skrifaði langan pistil í La Nación, einum víðlesnasta miðli landsins, í vikunni þar sem hann minnti á að deilunni um Falklandseyjar væri hvergi nærri lokið.
Hann segir atkvæðagreiðsluna frá árinu 2013 hafa farið ólöglega fram og hún réttlæti ekki ólögmæta landtöku Breta á svæðinu fyrir tæpum 200 árum síðan.
Lionel Scaloni, þjálfari landsliðs Argentínu, var spurður út í deiluna á blaðamannafundi fyrir leik Englands og Argentínu í undanúrslitum á HM karla í fótbolta í kvöld. Hann talaði deiluna niður og vildi forðast pólitískt tal.
„Raunveruleikinn er sá að þetta er bara fótboltaleikur. Það má ekki rugla því saman, sérstaklega af virðingu við það sem gerðist fyrir öllum þessum árum síðan,“ segir Scaloni og bætir við:
„Það var dapurlegt tímabil í sögu ríkis okkar, og það er ekki mikið sem við getum í því gert. Það er raunveruleikinn,“
„Hlutir ganga á annarsstaðar í heiminum og við gagnrýnum tilvist stríðsátaka. Við minnumst þessa fólks, að sjálfsögðu. En þetta er fótboltaleikur og við skulum ekki rugla þessu tvennu saman,“ segir Scaloni.
Ekki síður er saga milli þeirra innan fótboltavallarsins. Það nær aftur til ársins 1966 en England sló Argentínu úr leik á HM á heimavelli það árið. Argentínumenn sökuðu þá ensku um dómarasvindl og öll landslið Suður-Ameríku hótuðu eftir þann leik að segja sig frá FIFA.
Þess leiks er hvað helst minnst fyrir framgöngu Antonio Rattin, fyrirliða Argentínu, sem neitaði að fara af velli þegar dómarinn vísaði honum út af. Hann sagðist ekki skilja þýskan dómara leiksins og úr varð mikið havarí. Hann krumpaði enskan fána og kastaði í jörðina áður en hann settist á rauðan dregil sem var frátekinn fyrir Elísabetu drottningu.
Það atvik leiddi til þess að FIFA kynnti til sögunnar gul og rauð spjöld til að áminna og vísa mönnum af velli, svo tungumálaörðugleikar flæktust ekki fyrir.
Rattin lést á laugardaginn var og Argentínumenn minntust hans fyrir sigur sinn við Sviss í 8-liða úrslitum.
Diego Maradona skoraði tvö frægustu mörk í sögu HM í leik við Englendinga á HM 1986 þar sem Argentína sló England út í 8-liða úrslitunum.
Annað skoraði hann eftir að hafa hlaupið völlinn endilangan og leikið á hálft enska liðið áður en hann renndi boltanum í netið. Hitt með hendinni, án þess að dómarinn sæi til, og hefur það mark gjarnan verið sagt skorað með hendi Guðs.
Liðin spiluðu einnig frægan leik á HM 1998 þar sem David Beckham var vísað af velli fyrir brot á Diego Simeone. Gera má ráð fyrir að þeir félagar verði báðir í stúkunni á miðvikudagskvöldið en Argentína sló þar Englendinga út einnig, eftir vítaspyrnukeppni.
Beckham svaraði fyrir rauða spjaldið fjórum árum fyrr þegar hann skoraði sigurmarkið af vítapunktinum í 1-0 sigri á Argentínu á HM 2002. Það var í riðlakeppninni en England fór áfram og Argentína féll úr leik.
Síðan þá hafa liðin ekki mæst, að undanskildum æfingaleik sem England vann 3-2 árið 2005.
Lionel Messi lék ekki þann leik og hefur því aldrei mætt enska landsliðinu á löngum ferli sínum sem telur 205 landsleiki aftur til ársins 2005.