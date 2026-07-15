Fólk er enn að greinast í umfangsmiklum sníkjudýra faraldri sem brotist hefur út í Bandaríkjunum, þar sem helsta einkennið er harkalegur niðurgangur. Ekki hefur tekist að rekja uppruna sýkingarinnar.
Talið er að um 7.000 manns í Bandaríkjunum hafi smitast af „cyclosporiasis“, sýkingu af völdum sníkjudýrsins cyclospora cayetanesis. Um er að ræða sýkingu sem oftast berst úr matvælum á borð við salat, ferskar kryddjurtir eða ber. Hún er fátíðari en salmonella og E. coli en veldur, eins og fyrr segir, kröftugum niðurgangi. Þá er fólk stundum veikt í allt að mánuð og getur veikst aftur eftir að hafa náð sér.
Cyclosporiasis smitast ekki manna á milli og dauðsföll eru fátíð.
Flest veikindana hafa komið upp í Michigan og Ohio, eða yfir 3.000. Þá hafa 510 tilfelli verið tilkynnt í New York, 307 í Norður-Karólínu og 194 í Illinois. Cyclosporiasis hefur verið staðfest í 1.645 tilvikum en um það bil 5.100 eru enn í rannsókn.
Sóttvarnastofnun Bandaríkjanna segir ljóst að fólkið hafi smitast af neyslu matvæla í Bandaríkjunum. Nær hafa menn ekki komist því að greina uppruna sýkingarinnar.
Heilbrigðisyfirvöld hafa hvatt fólk til að þvo hrátt grænmeti vandlega og elda salat og ber ef það er mögulegt. Þá er þeim sem hafa fengið mikinn niðurgang bent á að leita til læknis.