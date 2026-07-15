Erlent

Trump hótar á­rásum á orku­ver og Íranir að stöðva alla olíu­flutninga

Hólmfríður Gísladóttir skrifar
Stríð Bandaríkjanna og Íran er orðið Trump og Repúblikönum fjötur um fót og engin útgönguleið í sjónmáli.
Stríð Bandaríkjanna og Íran er orðið Trump og Repúblikönum fjötur um fót og engin útgönguleið í sjónmáli. Getty/Andrew Harnik

Bandaríkin gerðu árásir á skotmörk meðfram ströndum Íran í nótt og morgun, sem líkt og fyrri daginn var svarað með árásum Írana á innviði Bandaríkjanna í Barein, Jórdaníu og Kúveit.

Eins og áður hefur komið fram hafa Bandaríkjamenn endurnýjað hafnarbann sitt gagnvart Íran á Persaflóa en byltingavörðurinn hótaði því í morgun að svara með því að hindra alla olíuflutninga frá Mið-Austurlöndum.

„Útflutningur olíu og gass frá svæðinu verður annað hvort opinn öllum eða engum.“

Donald Trump Bandaríkjaforseti sagði í samtali við Fox News að árásir Bandaríkjanna myndu stigmagnast þar til samkomulag um frið væri í höfn. Þá hótaði hann að taka út öll orkuver landsins og brýr.

Demókratar mótmæltu áframhaldandi stríðsrekstri Bandaríkjanna í Íran með því að hindra framgang frumvarps um útgjöld til varnarmála (NDAA). Frumvarpið er venjulega samþykkt árlega með stuðningi beggja flokka.

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