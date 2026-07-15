Bandaríkin gerðu árásir á skotmörk meðfram ströndum Íran í nótt og morgun, sem líkt og fyrri daginn var svarað með árásum Írana á innviði Bandaríkjanna í Barein, Jórdaníu og Kúveit.
Eins og áður hefur komið fram hafa Bandaríkjamenn endurnýjað hafnarbann sitt gagnvart Íran á Persaflóa en byltingavörðurinn hótaði því í morgun að svara með því að hindra alla olíuflutninga frá Mið-Austurlöndum.
„Útflutningur olíu og gass frá svæðinu verður annað hvort opinn öllum eða engum.“
Donald Trump Bandaríkjaforseti sagði í samtali við Fox News að árásir Bandaríkjanna myndu stigmagnast þar til samkomulag um frið væri í höfn. Þá hótaði hann að taka út öll orkuver landsins og brýr.
Demókratar mótmæltu áframhaldandi stríðsrekstri Bandaríkjanna í Íran með því að hindra framgang frumvarps um útgjöld til varnarmála (NDAA). Frumvarpið er venjulega samþykkt árlega með stuðningi beggja flokka.