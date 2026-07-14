Erlent

Danska leyni­þjónustan ræður mörg­hundruð nethermenn

Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar
Forsvarets Efterretningstjeneste er leyniþjónusta danska hersins.
Forsvarets Efterretningstjeneste er leyniþjónusta danska hersins. Forsvarets Efterretningstjeneste

Leyniþjónusta danska hersins, Forsvarets Efterretningstjeneste, stækkar margfalt við sig á sviði netvarna- og árása. Einhver hundruð nýrra starfsmanna verða ráðin á sviðið á næstunni.

Børsen fjallar um málið en þar er rætt við Mark Fiedel sem fer fyrir netsviði dönsku leyniþjónustunnar. Að því er hann segir verða þessir nýju starfsmenn þjálfaðir í að gera árásir á netinnviði hugsanlegra óvinaþjóða.

„Árið 2026 ætlum við að ráða mörghundruð nýja starfsmenn, og margir þeirra koma til með að sinna þeim flóknu upplýsingatækniverkefnum sem við fáumst við,“ segir Mark Fiedel.

Það er raunar leyndarmál nákvæmlega hve marga starfsmenn á að ráða, eins og svo margt sem við kemur leyniþjónustunni. Markmiðið er þó að þessir nýju starfsmenn verði þaulþjálfaðir netstríðsmenn.

Samkvæmt umfjöllun Børsen hafa fjárútlát til leyniþjónustunnar nær tvöfaldast frá árinu 2019. Í ár nema þau tæplega tveimur milljörðum danskra króna, tæplega 40 milljörðum íslenskra.

Að sögn Marks Fiedel er það helst tvennt sem veldur því að leyniþjónustan geri sig nú meira gildandi á sviði netárása. Ógnin sem steðji að Danmörku á þessu sviði sé nú mun áþreifanlegri en áður og ör tækniframþróun hafi skapað bæði hættur og tækifæri.

Danmörk

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