Danska leyniþjónustan ræður mörghundruð nethermenn Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar 14. júlí 2026 13:02 Forsvarets Efterretningstjeneste er leyniþjónusta danska hersins. Forsvarets Efterretningstjeneste Leyniþjónusta danska hersins, Forsvarets Efterretningstjeneste, stækkar margfalt við sig á sviði netvarna- og árása. Einhver hundruð nýrra starfsmanna verða ráðin á sviðið á næstunni. Børsen fjallar um málið en þar er rætt við Mark Fiedel sem fer fyrir netsviði dönsku leyniþjónustunnar. Að því er hann segir verða þessir nýju starfsmenn þjálfaðir í að gera árásir á netinnviði hugsanlegra óvinaþjóða. „Árið 2026 ætlum við að ráða mörghundruð nýja starfsmenn, og margir þeirra koma til með að sinna þeim flóknu upplýsingatækniverkefnum sem við fáumst við,“ segir Mark Fiedel. Það er raunar leyndarmál nákvæmlega hve marga starfsmenn á að ráða, eins og svo margt sem við kemur leyniþjónustunni. Markmiðið er þó að þessir nýju starfsmenn verði þaulþjálfaðir netstríðsmenn. Samkvæmt umfjöllun Børsen hafa fjárútlát til leyniþjónustunnar nær tvöfaldast frá árinu 2019. Í ár nema þau tæplega tveimur milljörðum danskra króna, tæplega 40 milljörðum íslenskra. Að sögn Marks Fiedel er það helst tvennt sem veldur því að leyniþjónustan geri sig nú meira gildandi á sviði netárása. Ógnin sem steðji að Danmörku á þessu sviði sé nú mun áþreifanlegri en áður og ör tækniframþróun hafi skapað bæði hættur og tækifæri. Danmörk Mest lesið Svona berðu kennsl á fyrstu einkenni heilabilunar Innlent Simmi biður Söndru og sjúkraliðana afsökunar Innlent Slökkviliðsstjóri lætur af störfum eftir ábendingar Innlent Hélt um fætur eiginmannsins meðan hann sogaðist úr glugga í háloftunum Erlent Ríkið borgar brúsann vegna langdreginnar rannsóknar á árás við skólalóð Innlent Alvarlegar líkamsárásir í Reykjavík Innlent „Búnir að þróa með sér spilafíkn áður en þeir byrja að veðja“ Innlent Misboðið vegna ömurlegrar gyðingaandúðar Innlent Ekki eigi að leyfa frekjukallinum að vaða uppi Innlent Tugir innbrota til rannsóknar hjá lögreglu Innlent Fleiri fréttir Mette-Marit útskrifuð af sjúkrahúsi Dómari ógildir sátt Trump og skattayfirvalda Hélt um fætur eiginmannsins meðan hann sogaðist úr glugga í háloftunum Þingið samþykkir stjórnarskrárviðauka til að koma forsetanum frá Boðað til þingkosninga í Ísrael þann 27. október Trump boðar gjaldtöku á Hormússundi Blása lífi í glæður Falklandseyjadeilunnar fyrir stórleikinn Rannsaka morð Widdecombe sem hryðjuverk ESB boðar aldurstakmörk á samfélagsmiðlum Segja 2.700 hafa látist vegna hitabylgju Sænskur Evrópuþingmaður kærir danskan kollega til lögreglu McConnell birtir mynd af sér á spítala Íranir og Bandaríkjamenn halda árásunum áfram Miklir skógareldar nærri París Minnst 27 létust þegar eldur kviknaði á bar í Taílandi Níu ára stúlka meðal þeirra sem fórust og árásir enn nær daglegt brauð Tveir látnir eftir að tveir hófu skothríð Maður í haldi grunaður um að hafa myrt fyrrverandi ráðherra Íran og Bandaríkin skiptast á árásum Lindsey Graham er látinn Var látin í sólarhring áður en hún fannst Fjórir í haldi eftir árás á blaðamenn á Vesturbakkanum Tuttugu og þriggja enn saknað eftir mannskæða gróðurelda Félag Kushner hafi fengið landið vegna falsaðra afsala Dermot Murnaghan er látinn Manninum sleppt úr haldi Minnst sextíu látin í árásum Rússa í júlímánuði Herinn sé reiðubúinn að tortíma Íran verði Trump ráðinn af dögum Handtekinn grunaður um morðið á fyrrverandi ráðherra Geta fengið sekt vegna ávanabindandi hönnunar Sjá meira