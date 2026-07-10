Marine Le Pen, forsetaframbjóðandi Þjóðfylkingarinnar í Frakklandi, er hvergi af baki dottin eftir að hafa hlotið dóm fyrir fjárdrátt og hefur formlega hafið framboð sitt til forseta.
Le Pen var ekki til setunnar boðið eftir að dómur hafði verið kveðinn upp og hélt sinn fyrsta viðburð daginn eftir, í fyrradag, í bænum La Flèche sem er inn til landsins í landinu norðvestanverðu. Þjóðfylkingin sigraði þar í sveitarstjórnarkosningum í mars en þegar Le Pen mætti á svæðið beið hennar hópur mótmælenda.
Í umfjöllun Le Monde kemur fram að hún hafi meðal annars ætlað að heimsækja bæjarmarkaðinn en hafi varla komist lengra en fimm metra frá bílnum. Eftir að hafa rætt við fjölmiðla og látið taka af sér nokkrar myndir hvarf hún aftur inn í bílinn, að því er blaðið greinir frá.
Le Pen hefur þegar áfrýjað dómnum til Hæstaréttar en ekki liggur fyrir hvort úrskurðað verði í málinu áður en forsetakosningar fara fram í maí á næsta ári. Fjárdráttarmálið snýst í stuttu máli um það að Þjóðfylkingin hafi nýtt fé sem hún fékk frá Evrópusambandinu, til að reka flokksstarf sitt á Evrópuþinginu, í starf flokksins í Frakklandi.
Le Pen hlaut skilorðsbundinn dóm og var ekki bannað að bjóða sig fram til opinberra embætta næstu árin, líkt og margir höfðu búist við að niðurstaða dómsins yrði. Það hefði þýtt að hún væri ekki gjaldgeng til forsetaframboðs. Þá kvað dómurinn á um að hún þyrfti að bera ökklaband í ár en með því að áfrýja til Hæstaréttar hefur Le Pen frestað fullnustu dómsins. Út frá þessu hafði verið talið að hinn ungi Jordan Bardella, vonarstjarna flokksins, yrði frambjóðandi hans í næstu forsetakosningum.
Le Pen hefur útnefnt Bardella sem forsætisráðherraefni sitt hljóti hún kjör, en slíkt hefur ekki tíðkast hingað til í frönskum kosningum. Bardella fylgdi Le Pen á framboðsfundinn í vikunni en blaðamanni Le Monde þótti hann líta út fyrir að vera nokkuð skúffaður. Hann hafi sýnt lítil svipbrigði og lítil viðbrögð við því sem Le Pen sagði við hópinn sem þar var saman kominn. Þótti það ólíkt þeim skælbrosandi og sjarmerandi leiðtoga sem mætt hafi á viðburði síðustu vikna.
Le Pen hefur náð í seinni umferð forsetakosninganna síðustu tvö skipti en í Frakklandi er kosið á ný milli tveggja atkvæðahæstu frambjóðendanna úr fyrstu umferð til að skera úr um hver hljóti kjör sem forseti. Árið 2017 hlaut Le Pen tæp þrjátíu og fjögur prósent gegn Emmanuel Macron og fimm árum síðar, árið 2022, hlaut hún 41,5 prósent. Eins og er mælist hún með mest fylgi allra í fyrri umferð og samkvæmt mælingum getur enginn hinna líklegu kandídata annarra flokka skákað henni í seinni umferð. Rétt er þó að taka fram að enn er tæpt ár í að gengið verði að kjörborðinu.
Mikill óstöðugleiki hefur einkennt frönsk stjórnmál síðustu ár en Frakkland hefur átt sex forsætisráðherra frá því að Jean Castex tók við embætti í júlí 2020.