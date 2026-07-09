Erlent

Robinson hafi lýst eftir­sjá

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Tyler Robinson í dómsal fyrr í mánuðinum.
Tyler Robinson í dómsal fyrr í mánuðinum. AP/Bethany Baker, Salt Lake Tribune

Fyrrverandi herbergisfélagi Tyler Robinson, sem sakaður er um að hafa myrt Charlie Kirk, sagði í dag að hann hefði lýst eftirsjá daginn eftir morðið. Robinson hefði ætlað að gefa sig fram við lögreglu.

Fyrirtaka í dómsmáli gegn Robinson hófst í byrjun vikunnar og var í dag spiluð myndbandsupptaka af yfirheyrslu yfir Lance Twiggs, fyrrverandi herbergisfélaga Robinson.  Markmið saksóknara var að sýna fram á að þeir hefðu næg sönnunargögn gegn Robinson til að réttlæta réttarhöld.

Saksóknararnir fara fram á dauðarefsingu.

Kirk, sem var hægri sinnaður bandarískur áhrifavaldur og bandamaður Bandaríkjaforseta, var skotinn til bana á viðburði í háskóla í Utah í september 2025. Tveimur dögum síðar var Robinson handtekinn grunaður um morðið.

Twiggs var yfirheyrður af lögreglu þann 20. apríl en hann samþykkti að fara í yfirheyrslu hjá saksóknurum og lögreglu í stað þess að bera vitni við fyrirtökuna. Einnig fékk hann sakaruppgjöf fyrir samvinnuna. Í yfirheyrslunni var hann spurður út í textaskilaboð sem hann og Robinson sendu til hvors annars nokkrum klukkustundum eftir morðið. Þar á Robinson að hafa játað fyrir Twiggs að hafa skotið Kirk.

„Ég fékk nóg af hatri hans. Sumt hatur er ekki hægt að semja um,“ skrifaði Robinson þegar Twiggs spurði hann af hverju hann skaut Kirk.

Krafðist þess að allt yrði sýnt

„Ég spurði hann bara í eigin persónu hvort það sem hann sagði kvöldið áður væri satt og hann sagði já. Hann byrjaði að gráta smá og sagðist óska þess að hann hefði ekki gert það,“ sagði Twiggs í yfirheyrslunni.

Hluti yfirheyrslunnar var ekki spilaður í réttarsalnum samkvæmt skipun dómarans eftir að lögmaður Robinson sagði að saksóknarar myndu túlka þann hluta sem játningar. Því væri réttur sakborningsins til réttlátrar málsmeðferðar í hættu.

Lögmaður Eriku Kirk, ekkju Charlie Kirk, krafðist þess að yfirheyrslan yrði spiluð í heild sinni og að öll sönnunargögnin yrðu sýnd.

„Kirk-fjölskyldan hefur beðið í tíu mánuði eftir þessari meðferð. Hún á rétt á að heyra sönnunargögnin,“ sagði lögmaðurinn samkvæmt Reuters.

Morðið á Charlie Kirk Erlend sakamál Bandaríkin

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