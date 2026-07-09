Robinson hafi lýst eftirsjá Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 9. júlí 2026 21:50 Tyler Robinson í dómsal fyrr í mánuðinum. AP/Bethany Baker, Salt Lake Tribune Fyrrverandi herbergisfélagi Tyler Robinson, sem sakaður er um að hafa myrt Charlie Kirk, sagði í dag að hann hefði lýst eftirsjá daginn eftir morðið. Robinson hefði ætlað að gefa sig fram við lögreglu. Fyrirtaka í dómsmáli gegn Robinson hófst í byrjun vikunnar og var í dag spiluð myndbandsupptaka af yfirheyrslu yfir Lance Twiggs, fyrrverandi herbergisfélaga Robinson. Markmið saksóknara var að sýna fram á að þeir hefðu næg sönnunargögn gegn Robinson til að réttlæta réttarhöld. Saksóknararnir fara fram á dauðarefsingu. Kirk, sem var hægri sinnaður bandarískur áhrifavaldur og bandamaður Bandaríkjaforseta, var skotinn til bana á viðburði í háskóla í Utah í september 2025. Tveimur dögum síðar var Robinson handtekinn grunaður um morðið. Twiggs var yfirheyrður af lögreglu þann 20. apríl en hann samþykkti að fara í yfirheyrslu hjá saksóknurum og lögreglu í stað þess að bera vitni við fyrirtökuna. Einnig fékk hann sakaruppgjöf fyrir samvinnuna. Í yfirheyrslunni var hann spurður út í textaskilaboð sem hann og Robinson sendu til hvors annars nokkrum klukkustundum eftir morðið. Þar á Robinson að hafa játað fyrir Twiggs að hafa skotið Kirk. „Ég fékk nóg af hatri hans. Sumt hatur er ekki hægt að semja um,“ skrifaði Robinson þegar Twiggs spurði hann af hverju hann skaut Kirk. Krafðist þess að allt yrði sýnt „Ég spurði hann bara í eigin persónu hvort það sem hann sagði kvöldið áður væri satt og hann sagði já. Hann byrjaði að gráta smá og sagðist óska þess að hann hefði ekki gert það,“ sagði Twiggs í yfirheyrslunni. Hluti yfirheyrslunnar var ekki spilaður í réttarsalnum samkvæmt skipun dómarans eftir að lögmaður Robinson sagði að saksóknarar myndu túlka þann hluta sem játningar. Því væri réttur sakborningsins til réttlátrar málsmeðferðar í hættu. Lögmaður Eriku Kirk, ekkju Charlie Kirk, krafðist þess að yfirheyrslan yrði spiluð í heild sinni og að öll sönnunargögnin yrðu sýnd. „Kirk-fjölskyldan hefur beðið í tíu mánuði eftir þessari meðferð. Hún á rétt á að heyra sönnunargögnin,“ sagði lögmaðurinn samkvæmt Reuters. Morðið á Charlie Kirk Erlend sakamál Bandaríkin Mest lesið Kærir Iðufólk fyrir líkamsárásir, þjófnað og hótanir Innlent Hundurinn sem fannst hafði verið týndur í tíu ár Innlent „Kemur ekki á óvart að þetta komi fram í Morgunblaðinu“ Innlent Þurfti að lenda flugvél eftir að kennarinn stökk út og hrapaði til bana Erlent Fengu öll áletraða skammbyssu að gjöf frá Erdogan Innlent „Þá sé þetta sem næst útilokað“ Innlent Kostnaður aldraðra gæti aukist um 50 þúsund krónur Innlent „Eldgamlir bekkir og kompur sem hjúkrunarfræðingum var holað í“ Innlent Brugðið yfir því hvernig talað sé um Ólaf Ragnar Innlent Virðist ekki iðrast stunguárása og ofbeldis gegn móður sinni Innlent Fleiri fréttir Robinson hafi lýst eftirsjá Þúsundir fylgja æðstaklerkinum til grafar í skugga árása Þurfti að lenda flugvél eftir að kennarinn stökk út og hrapaði til bana Orkuskortur í kjölfar árása: Stjórnvöld í Rússlandi banna útflutning á dísilolíu Árásir á báða bóga og umferð um sundið dregst saman Kornabarn reyndist á lífi í líkhúsi „Ef það gerist aftur mun þetta versna til muna!“ Boðar fleiri árásir Trump fer hamförum í Ankara: Búinn að fá nóg af Írönum, sparkar í Nató og vill hætta öllum viðskiptum við Spán Tólf Evrópuríki sögð ætla að smíða nýja langdræga eldflaug Íranir svara fyrir sig með árásum á Kúveit og Barein Fréttaútsending stöðvuð til að uppræta áróður Orbáns Bandaríkin hefja árásir á Íran á ný Trump sló harðan tón við upphaf leiðtogafundar NATO Le Pen staðfestir forsetaframboð Gæti hætt að styðja við Evrópu fái Bandaríkin ekki Grænland Daily Mail hafði betur gegn Harry Farage segir af sér þingmennsku eftir uppljóstranir um gjafir Óvíst með framboð Le Pen eftir tvíræðan dóm Tilræðiskona í Mónakó sögð fundin látin í Úkraínu Þrír á sjúkrahús eftir fyrsta nautahlaup ársins í Pamplona Örlög forsetaframboðs Le Pen gætu ráðist í dag Tóku sýni úr munni móðurinnar og rannsaka mögulegt mannát NATO-stjóri segir Trump hafa rétt fyrir sér um allt Sprengja sprakk við hótel Macron í Damaskus Meta hvort hefja eigi réttarhöld yfir meintum morðingja Kirk Ákærð fyrir að kæfa börn sín sem hún sagði hafa látist af völdum bólusetningar Hamas byrjar að sleppa tökunum á Gasa Gerðu árás á stærstu olíuhreinsunarstöð Rússa í Síberíu Fimmtán látnir í aurskriðum og flóðum í Kína Sjá meira