Newcastle yngir upp á sumri breytinga

Newcastle hefur fest kaup á hollenska miðjumanninum Sean Steur frá Ajax á 23 milljónir punda. Sá er talinn mikið efni.
Steur er aðeins 18 ára gamall og var byrjunarliðsmaður hjá Ajax stóran hluta síðustu leiktíðar, þar sem hann skoraði eitt mark í 22 deildarleikjum.
Newcastle hefur verið duglegt á markaðnum og virðist stefnan vera að yngja hóp liðsins. Áður hefur félagið keypt tvítugan franskan markvörð, Ewen Jaouen, frá Reims á 18,5 milljónir punda og tvítuga fílbeinska kantmanninn Bazoumana Touré á 43 milljónir punda frá Hoffenheim.
Alls hefur Newcastle því eytt rúmum 80 milljónum punda í þessa þrjá ungu leikmenn það sem af er sumri.
Miklar breytingar verða á þeim svarthvítu þar sem bæði Anthony Gordon, til Barcelona, og Sandro Tonali, til Tottenham, hafa yfirgefið félagið, fyrir samtals 170 milljónir punda.
Bruno Guimaraes hefur þá óskað eftir sölu frá félaginu, þar sem Arsenal hefur sýnt brasilíska miðjumanninum áhuga.