Kröfur umboðsmanns Salah valda vandræðum Valur Páll Eiríksson skrifar 28. júlí 2026 22:47 Mohamed Salah leitar enn nýs félags. Catherine Ivill - AMA/Getty Images Stjórnendur hjá tyrkneska liðinu Besiktas vonast til að komast að samkomulagi við Egyptann Mohamed Salah um að leika með liðinu. Háar kröfur umboðsmanns leikmannsins um kjör í eigin vasa hafa valdið vandræðum. Vera má að Salah endi í Bandaríkjunum. Salah er laus allra mála eftir að hafa yfirgefið Liverpool í sumar eftir níu tímabil í Bítlaborginni þar sem Egyptinn skoraði 257 mörk í 442 leikjum. Þessi 34 ára kantmaður íhugar nú næstu skref og Besiktas er sagt leiða kapphlaupið. Eitthvað hefur hins vegar hægt á viðræðum milli liðanna og er krafa Ramy Abbas, umboðsmanns Salah, um 7,5 milljónir evra í eigin vasa sögð standa í stjórnarmönnum hjá tyrkneska liðinu. Íþróttastjóri félagsins, Önder Özent, segir Besiktas hafa sent lokatilboð til Abbas og Salah. Því tilboði verði að taka eða hafna, og Besiktas muni stíga frá samningsborðinu fari svo að því verði hafnað. Özent segir viðræður hafa staðið yfir um hríð, að allt hafi gengið vel á þremur fundum með Salah, en strax og fundað var um peningahliðina hafi hægst töluvert á. „Besiktas mun ekki leggja fram annað tilboð. Þeir hafa sagst vera í viðræðum við önnur félög, og kannski munu þeir komast að samkomulagi þar. Þetta tilboð er það síðasta sem Salah fær, það verður ekki annað, og ekki tilboð sem mun fórna gildum Besiktas,“ segir Özent. „Allt gekk vel fram til 21. Júlí en þá fór að hægja á. Besiktas mun því draga sig í hlé frá og með deginum í dag. Við þekkjum gildi Besiktas og að halda í grunngildi félagsins er okkur mikilvægt, töluvert mikilvægara en að semja við góðan íþróttamann.“ Það virðist því sem Besiktas hafi gott sem gefist upp á samningaviðræðunum. Fjölmiðlar í Bandaríkjunum hafa gripið tíðindin á lofti og að þau ýti undir líkur á því að Salah fari í MLS-deildina vestanhafs. Sporting Kansas City er þar efst á lista, en félagið hefur lengi leitað sinnar fyrstu ofurstjörnu og sagt reiðubúið að reiða fram töluvert hærri fjárhæðir til að lokka Salah til félagsins en Besiktas. Fenebahce, granni Besiktas í Istanbúl, er sagt hafa áhuga sem og Al-Ittihad og Al-Ahli í Sádí-Arabíu. Atlético Madrid á Spáni var einnig orðað við Salah fyrr í sumar. Tyrkneski boltinn Bandaríski fótboltinn Liverpool FC Mest lesið Fíklar í fráhvörfum: „Öskra þarna á einn átta ára að gefa boltann“ Enski boltinn UEFA logar í ljósi áforma Infantino: „Sál fótboltans ekki til sölu“ Fótbolti Gylfi ósáttur: „Ótrúleg ákvörðun hjá KSÍ“ Sport Sonurinn skaut móður sína Sport Hausverkur fyrir Iraola Enski boltinn Sölvi keyptur til KR Íslenski boltinn „Iraola spilar neðri deildar fótbolta á háu stigi“ Enski boltinn Kallaður fyrir þingnefnd vegna tengslanna við Trump Fótbolti Uppgjörið: Þróttur - Víkingur 1-1 | Botnliðið náði í stig Íslenski boltinn „Af hverju er þessi leikvangur ekki troðfullur í hvert einasta skipti?“ Fótbolti Fleiri fréttir Kröfur umboðsmanns Salah valda vandræðum „Ekki það sem við lögðum upp með“ Sara Björk leitar enn fyrsta sigursins Njarðvík marði botnliðið Uppgjörið: Stjarnan - Grindavík/Njarðvík 0-0 | Fer seint í sögubækurnar Uppgjörið: Þróttur - Víkingur 1-1 | Botnliðið náði í stig Tókst á við stjörnurnar í La Liga en heldur nú til Þórs Annað tap svo Tómas og félagar fara í Evrópudeildina UEFA logar í ljósi áforma Infantino: „Sál fótboltans ekki til sölu“ Emelía skoraði í fyrsta leik Varamarkvörður City verður einn dýrasti markvörður sögunnar Stones sagður hafa náð samkomulagi við Inter „Af hverju er þessi leikvangur ekki troðfullur í hvert einasta skipti?“ Sölvi keyptur til KR Mancini tekur aftur við ítalska landsliðinu „Frábær leikmaður og skemmtilegur karakter sem við munum sakna“ „Iraola spilar neðri deildar fótbolta á háu stigi“ Sjáðu Ágúst Orra tryggja Breiðabliki sigur og viðhalda ótrúlegri tölfræði Freyja seld til Svíþjóðar Valdi tíu verstu augnablik Stjörnumanna á Skaganum: „Eins og þeir væru drukknir“ Zidane nýr landsliðsþjálfari Frakklands Fíklar í fráhvörfum: „Öskra þarna á einn átta ára að gefa boltann“ Dramað á Ítalíu heldur áfram: Maldini hættur eftir aðeins sextán daga í starfi Hræðist ekki sorgarsögu Íslendinga í Króatíu: „Við þurfum bara að skrifa betri sögu“ Finnst illa að Argentínu vegið: „Enginn fótur fyrir þessu hatri“ Kallaður fyrir þingnefnd vegna tengslanna við Trump Dagskráin í dag: Bikarúrslitaliðin í eldlínunni „Góðir tímar framundan“ Hausverkur fyrir Iraola „Hefði nú verið betra að vera með tvo sigra“ Sjá meira