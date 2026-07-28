Fótbolti

Kröfur um­boðs­manns Salah valda vand­ræðum

Valur Páll Eiríksson skrifar
Mohamed Salah leitar enn nýs félags.
Mohamed Salah leitar enn nýs félags. Catherine Ivill - AMA/Getty Images

Stjórnendur hjá tyrkneska liðinu Besiktas vonast til að komast að samkomulagi við Egyptann Mohamed Salah um að leika með liðinu. Háar kröfur umboðsmanns leikmannsins um kjör í eigin vasa hafa valdið vandræðum. Vera má að Salah endi í Bandaríkjunum.

Salah er laus allra mála eftir að hafa yfirgefið Liverpool í sumar eftir níu tímabil í Bítlaborginni þar sem Egyptinn skoraði 257 mörk í 442 leikjum.

Þessi 34 ára kantmaður íhugar nú næstu skref og Besiktas er sagt leiða kapphlaupið. Eitthvað hefur hins vegar hægt á viðræðum milli liðanna og er krafa Ramy Abbas, umboðsmanns Salah, um 7,5 milljónir evra í eigin vasa sögð standa í stjórnarmönnum hjá tyrkneska liðinu.

Íþróttastjóri félagsins, Önder Özent, segir Besiktas hafa sent lokatilboð til Abbas og Salah. Því tilboði verði að taka eða hafna, og Besiktas muni stíga frá samningsborðinu fari svo að því verði hafnað.

Özent segir viðræður hafa staðið yfir um hríð, að allt hafi gengið vel á þremur fundum með Salah, en strax og fundað var um peningahliðina hafi hægst töluvert á.

„Besiktas mun ekki leggja fram annað tilboð. Þeir hafa sagst vera í viðræðum við önnur félög, og kannski munu þeir komast að samkomulagi þar. Þetta tilboð er það síðasta sem Salah fær, það verður ekki annað, og ekki tilboð sem mun fórna gildum Besiktas,“ segir Özent.

„Allt gekk vel fram til 21. Júlí en þá fór að hægja á. Besiktas mun því draga sig í hlé frá og með deginum í dag. Við þekkjum gildi Besiktas og að halda í grunngildi félagsins er okkur mikilvægt, töluvert mikilvægara en að semja við góðan íþróttamann.“

Það virðist því sem Besiktas hafi gott sem gefist upp á samningaviðræðunum. Fjölmiðlar í Bandaríkjunum hafa gripið tíðindin á lofti og að þau ýti undir líkur á því að Salah fari í MLS-deildina vestanhafs.

Sporting Kansas City er þar efst á lista, en félagið hefur lengi leitað sinnar fyrstu ofurstjörnu og sagt reiðubúið að reiða fram töluvert hærri fjárhæðir til að lokka Salah til félagsins en Besiktas.

Fenebahce, granni Besiktas í Istanbúl, er sagt hafa áhuga sem og Al-Ittihad og Al-Ahli í Sádí-Arabíu. Atlético Madrid á Spáni var einnig orðað við Salah fyrr í sumar.

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