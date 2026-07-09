Arsenal fær Meslier frá Leeds

Arsenal hefur fest kaup á franska markverðinum Illan Meslier frá Leeds United.
Meslier kemur frítt til Arsenal en hann yfirgaf Leeds eftir að samningur hans rann út um síðustu mánaðarmót.
Meslier er 26 ára gamall og þótti um tíma meðal efnilegri markvarða Evrópu. Hann kom til Leeds sem lánsmaður leiktíðina 2019-20 og spilaði 10 leiki er liðið fór upp úr B-deildinni í þá efstu.
Hann var aðalmarkvörður liðsins í þrjár leiktíðir í ensku úrvalsdeildinni, frá 2020 til 2023, milli 20 og 23 ára aldurs. Hann varði einnig mark félagsins tvær leiktíðir eftir það í B-deildinni en missti sæti sitt á síðustu leiktíð sem var það fyrsta hjá Leeds frá því 2022-23.
Landi hans Lucas Perri var keyptur til liðsins síðasta sumar og tók sæti Meslier sem spilaði ekki mínútu á nýliðinni leiktíð. Hann mun nú veita David Raya og Kepa Arrizabalaga samkeppni um markvarðarstöðuna hjá Englandsmeisturunum.
Meslier mun klæðast treyju númer 30 hjá Arsenal. Hann er annar leikmaðurinn sem Arsenal klófestir í sumar en félagið keypti Piero Hincapié frá Bayer Leverkusen en sá hafði verið á láni hjá Arsenal á síðustu leiktíð.