„Ef það gerist aftur mun þetta versna til muna!“ Jón Þór Stefánsson skrifar 8. júlí 2026 23:24 Donald Trump Bandaríkjaforseti. Getty Bandaríkjaher gerir nú árásir á Íran. Samkvæmt írönskum fjölmiðlum hafa sprengingar heyrst við suðurströnd landsins og á eyjum þeirra í Persaflóa. Donald Trump, Bandaríkjaforseti, segir að um sé að ræða hefnd fyrir árás sem Íranir gerðu á óbreytt skip í gær. Í gærkvöldi, í kjölfar þeirra árása, réðust Bandaríkjamenn aftur á Írani. „Þarna endurgjalda þeir fyrir sprengingar sínar á skipum í gær. Ef það gerist aftur mun þetta versna til muna!“ skrifar hann á Truth Social. Fyrr í dag varaði Trump við þessari yfirvofandi árás, og sagði Bandaríkinu munu „slá þá fast“ í nótt. Íranir segjast hafa svarað fyrri árásarhrinu Bandaríkjanna með því að ráðast á herstöðvar þeirra í Kúveit og Barein í morgun. Bandaríkin Íran Árásir Bandaríkjanna og Ísraels á Íran Donald Trump Tengdar fréttir Bandaríkin hefja árásir á Íran á ný Bandaríkin segjast hefja árásir á Íran á ný í kjölfar árásar Írans á þrjú olíuflutningaskip á Hormússundi. Bandaríkjastjórn afturkallaði í dag heimild um sölu á íranskri olíu en hún var hluti af bráðabirgðasamkomulagi um endalok átaka milli Bandaríkjanna og Írans. 7. júlí 2026 22:02 Mest lesið Ekki jákvætt þegar lögregla tekur af manni launin Innlent Sneri sér við, greip í spaðann á Kristrúnu og gekk út Innlent Skemmdarvargar máluðu yfir regnbogafánann Innlent „Líkist meira fána Grænhöfðaeyja heldur en þeim íslenska“ Innlent Lentu í slysi á flugbraut í Kirgistan: „Börn farin að gráta og fullorðnir farnir að öskra“ Innlent Brugðið yfir því hvernig talað sé um Ólaf Ragnar Innlent Sníkjudýrsaðferðin komin til Íslands: Hvers vegna var efnunum komið fyrir í sjókistu? Innlent Kominn með nóg af áfengisauglýsingum áhrifavalda Innlent Kristrún um Trump: „Það er hlýtt á milli okkar“ Innlent Lögreglan leitar þessara manna Innlent Fleiri fréttir „Ef það gerist aftur mun þetta versna til muna!“ Boðar fleiri árásir Trump fer hamförum í Ankara: Búinn að fá nóg af Írönum, sparkar í Nató og vill hætta öllum viðskiptum við Spán Tólf Evrópuríki sögð ætla að smíða nýja langdræga eldflaug Íranir svara fyrir sig með árásum á Kúveit og Barein Fréttaútsending stöðvuð til að uppræta áróður Orbáns Bandaríkin hefja árásir á Íran á ný Trump sló harðan tón við upphaf leiðtogafundar NATO Le Pen staðfestir forsetaframboð Gæti hætt að styðja við Evrópu fái Bandaríkin ekki Grænland Daily Mail hafði betur gegn Harry Farage segir af sér þingmennsku eftir uppljóstranir um gjafir Óvíst með framboð Le Pen eftir tvíræðan dóm Tilræðiskona í Mónakó sögð fundin látin í Úkraínu Þrír á sjúkrahús eftir fyrsta nautahlaup ársins í Pamplona Örlög forsetaframboðs Le Pen gætu ráðist í dag Tóku sýni úr munni móðurinnar og rannsaka mögulegt mannát NATO-stjóri segir Trump hafa rétt fyrir sér um allt Sprengja sprakk við hótel Macron í Damaskus Meta hvort hefja eigi réttarhöld yfir meintum morðingja Kirk Ákærð fyrir að kæfa börn sín sem hún sagði hafa látist af völdum bólusetningar Hamas byrjar að sleppa tökunum á Gasa Gerðu árás á stærstu olíuhreinsunarstöð Rússa í Síberíu Fimmtán látnir í aurskriðum og flóðum í Kína Yfir 300 börn farist eða særst og varað við stórslysi Úkraínumenn uppiskroppa með loftvarnarflugskeyti Rússar ógnuðu bresku herskipi sem siglir við Ísland Hvetur leiðtoga Nató til að taka afgerandi ákvarðanir Telja gestinn úr öðru sólkerfi mun eldri en sólin okkar Vilja nýja rannsókn á Farage vegna gjafa frá sakamanni Sjá meira