Erlent

„Ef það gerist aftur mun þetta versna til muna!“

Jón Þór Stefánsson skrifar
Donald Trump Bandaríkjaforseti.
Donald Trump Bandaríkjaforseti. Getty

Bandaríkjaher gerir nú árásir á Íran. Samkvæmt írönskum fjölmiðlum hafa sprengingar heyrst við suðurströnd landsins og á eyjum þeirra í Persaflóa.

Donald Trump, Bandaríkjaforseti, segir að um sé að ræða hefnd fyrir árás sem Íranir gerðu á óbreytt skip í gær. Í gærkvöldi, í kjölfar þeirra árása, réðust Bandaríkjamenn aftur á Írani.

„Þarna endurgjalda þeir fyrir sprengingar sínar á skipum í gær. Ef það gerist aftur mun þetta versna til muna!“ skrifar hann á Truth Social.

Fyrr í dag varaði Trump við þessari yfirvofandi árás, og sagði Bandaríkinu munu „slá þá fast“ í nótt.

Íranir segjast hafa svarað fyrri árásarhrinu Bandaríkjanna með því að ráðast á herstöðvar þeirra í Kúveit og Barein í morgun.

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