Enski boltinn

Ein stærstu félaga­skiptin í sögu kvennaknatt­spyrnunnar

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Alexia Putellas heilsar íslenska landsliðsfyrirliðanum Glódísi Perlu Viggósdóttur fyrir leik Spánar og Íslands í undankeppni HM 2027.
Alexia Putellas heilsar íslenska landsliðsfyrirliðanum Glódísi Perlu Viggósdóttur fyrir leik Spánar og Íslands í undankeppni HM 2027. Getty/Alex Nicodim

Alexia Putellas, spænska knattspyrnukonan sem vann Gullknöttinn í tvígang sem lei, er búin að finna sér nýtt félag.

London City Lionesses hefur samið við Alexia Putellas til þriggja ára, en þetta eru án efa ein stærstu félagaskipti í sögu kvennaknattspyrnunnar.

Putellas, sem er almennt talinn einn besti leikmaður sögunnar, yfirgaf Barcelona í maí eftir fjórtán ár hjá félaginu og vakti áhuga nánast allra stærstu félaga heims.

Hin 32 ára gamla Putellas vann 38 titla með Barcelona, þar á meðal tíu deildarmeistaratitla.

Leikmannakynningin fór því ekki fram í Englandi heldur hinum megin við Atlantshafið. Putellas var kynnt til leiks í New York-borg ásamt Michele Kang, bandarískum milljarðamæringi og eiganda London City.



„Ég er himinlifandi með að hefja þennan nýja kafla með London City Lionesses,“ sagði Putellas.

„Metnaður félagsins og staðföst skuldbinding þess við að vaxa sem sjálfstætt kvennalið höfðar mjög til mín. Ég hlakka til að láta til mín taka á vellinum þegar við keppum um titla,“ sagði Putellas.

„Utan vallar, þar sem ég byggi á ástríðu minni fyrir uppbyggingu yngri flokka, er ég jafn spennt fyrir því að vinna með Michele að því að efla kvennaknattspyrnu á Englandi og á heimsvísu,“ sagði Putellas.

Putellas var fyrirliði Barcelona þegar liðið vann sinn fjórða Meistaradeildartitil á síðasta tímabili hennar, á meðan London City endaði í sjötta sæti á sínu fyrsta tímabili í ensku úrvalsdeildinni.

„Alexia Putellas er holdgervingur hæfileika, alúðar og framtíðarsýnar í kvennaknattspyrnu. Ákvörðun hennar um að ganga til liðs við sjálfstætt félag okkar, sem setur konur í forgang, er kröftug staðfesting á því sem við erum að byggja upp,“ sagði Kang.





„Þetta er meira en bara samningur. Þetta er djarfleg yfirlýsing um framtíð íþróttarinnar,“ sagði Kang.

Putellas skoraði 232 mörk í 507 leikjum fyrir Barcelona sem er met og hún er í öðru sæti yfir flesta leiki fyrir félagið.

Hún vann heimsmeistaratitilinn með Spáni árið 2023 og var í liðinu sem tapaði fyrir Englandi í úrslitaleik Evrópumótsins 2025.

Putellas gat ekki tekið þátt í Evrópumótinu 2022 vegna krossbandaslita sem hún varð fyrir rétt fyrir mótið og sneri aftur í lok næsta tímabils.

Hún kemur á frjálsri sölu, eftir að hafa látið samning sinn við Barcelona renna út, og er talin vera launahæsti leikmaður London City.

Enski boltinn

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