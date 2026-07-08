Ein stærstu félagaskiptin í sögu kvennaknattspyrnunnar Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 8. júlí 2026 20:15 Alexia Putellas heilsar íslenska landsliðsfyrirliðanum Glódísi Perlu Viggósdóttur fyrir leik Spánar og Íslands í undankeppni HM 2027. Getty/Alex Nicodim Alexia Putellas, spænska knattspyrnukonan sem vann Gullknöttinn í tvígang sem lei, er búin að finna sér nýtt félag. London City Lionesses hefur samið við Alexia Putellas til þriggja ára, en þetta eru án efa ein stærstu félagaskipti í sögu kvennaknattspyrnunnar.Putellas, sem er almennt talinn einn besti leikmaður sögunnar, yfirgaf Barcelona í maí eftir fjórtán ár hjá félaginu og vakti áhuga nánast allra stærstu félaga heims.Hin 32 ára gamla Putellas vann 38 titla með Barcelona, þar á meðal tíu deildarmeistaratitla.Leikmannakynningin fór því ekki fram í Englandi heldur hinum megin við Atlantshafið. Putellas var kynnt til leiks í New York-borg ásamt Michele Kang, bandarískum milljarðamæringi og eiganda London City. View this post on Instagram A post shared by London City Lionesses (@londoncitylionesses) „Ég er himinlifandi með að hefja þennan nýja kafla með London City Lionesses,“ sagði Putellas.„Metnaður félagsins og staðföst skuldbinding þess við að vaxa sem sjálfstætt kvennalið höfðar mjög til mín. Ég hlakka til að láta til mín taka á vellinum þegar við keppum um titla,“ sagði Putellas.„Utan vallar, þar sem ég byggi á ástríðu minni fyrir uppbyggingu yngri flokka, er ég jafn spennt fyrir því að vinna með Michele að því að efla kvennaknattspyrnu á Englandi og á heimsvísu,“ sagði Putellas.Putellas var fyrirliði Barcelona þegar liðið vann sinn fjórða Meistaradeildartitil á síðasta tímabili hennar, á meðan London City endaði í sjötta sæti á sínu fyrsta tímabili í ensku úrvalsdeildinni.„Alexia Putellas er holdgervingur hæfileika, alúðar og framtíðarsýnar í kvennaknattspyrnu. Ákvörðun hennar um að ganga til liðs við sjálfstætt félag okkar, sem setur konur í forgang, er kröftug staðfesting á því sem við erum að byggja upp,“ sagði Kang. View this post on Instagram A post shared by London City Lionesses (@londoncitylionesses) „Þetta er meira en bara samningur. Þetta er djarfleg yfirlýsing um framtíð íþróttarinnar,“ sagði Kang.Putellas skoraði 232 mörk í 507 leikjum fyrir Barcelona sem er met og hún er í öðru sæti yfir flesta leiki fyrir félagið.Hún vann heimsmeistaratitilinn með Spáni árið 2023 og var í liðinu sem tapaði fyrir Englandi í úrslitaleik Evrópumótsins 2025.Putellas gat ekki tekið þátt í Evrópumótinu 2022 vegna krossbandaslita sem hún varð fyrir rétt fyrir mótið og sneri aftur í lok næsta tímabils.Hún kemur á frjálsri sölu, eftir að hafa látið samning sinn við Barcelona renna út, og er talin vera launahæsti leikmaður London City. Enski boltinn Mest lesið Norska landsliðið flúði hótelið sitt Fótbolti Sótillur eftir tapið: „Sóa fyrirhöfn heillar þjóðar“ Fótbolti Arnar tók upp hanskann fyrir FIFA: „Þetta virkar ekki þannig“ Fótbolti Henderson tjáir sig í fyrsta sinn eftir fallið vandræðalega Fótbolti „Hreinlega spilling í gangi ítrekað“ Fótbolti FIFA hafnaði áfrýjun Frakka Fótbolti FIFA styður dómarann sem Trump sagði að væri grunsamlegur Fótbolti Evrópuþingmenn kalla eftir rannsókn á Infantino Fótbolti Hvers vegna tekur Halldór ekki strax við Val? Íslenski boltinn Veikindi herja á norska liðið Fótbolti Fleiri fréttir Ein stærstu félagaskiptin í sögu kvennaknattspyrnunnar Bruno Guimaraes tilkynnir Newcastle að hann vilji fara til Arsenal Manchester United kaupir annan Brassa á miðjuna Arbeloa nýr stjóri Fulham og vill taka leikmenn með sér frá Real Madrid Hildur til Newcastle Sleit krossband í sigrinum gegn Bandaríkjunum Newcastle ætlar að nota Tonali-peningana til að kaupa eina af ungu stjörnum HM Kaupa George frá Chelsea Til Tottenham fyrir sautján milljarða Fimmti stjóri Forest á einu ári Skera niður hjá stelpunum Hvað er að gerast hjá Manchester United? Stórhuga Spursarar að kaupa Tonali á metverð Pereira furðu lostinn að hafa verið rekinn frá Forest Þjálfarinn kallaði hana „geðsjúkling“ og stundaði sálfræðileiki við hana Verður sá dýrasti í sögu Tottenham Klopp reiður: „Ef þetta er brot þá hefði Arsenal ekki orðið Englandsmeistari“ Chelsea með harðorða yfirlýsingu um nýjan stjóra Man. City Manchester City staðfestir loksins Maresca sem stjóra Newcastle með augastað á efnilegum miðjumanni Freiburg Chelsea horfir óvænt til varnarmanns Rayo Vallecano Xabi Alonso vill fá Xhaka til Chelsea Fullviss að möguleg félagaskipti Anderson trufli hann ekki Tilboði Arsenal í lykilmann Newcastle United hafnað Í læknisskoðun á HM og á leið til Man. City fyrir svimandi upphæð Fær himinhá laun hjá ungu félagi sem stefnir hátt Onana aftur að láni frá Man. Utd Manchester City þarf að slá met til að klófesta Anderson Real Madrid græddi milljarða á kaupum Liverpool Liverpool hafnaði tilboði í Curtis Jones Sjá meira