Fótbolti

„Af hverju er þessi leik­vangur ekki troð­fullur í hvert einasta skipti?“

Ingvi Þór Sæmundsson skrifar
Freyr Alexandersson hefur farið frábærlega af stað í nýju starfi hjá Rosenborg.
Freyr Alexandersson hefur farið frábærlega af stað í nýju starfi hjá Rosenborg. epa/Paul S. Amundsen

Freyr Alexandersson vill sjá betri mætingu á heimaleiki Rosenborg. Liðið hefur unnið alla þrjá keppnisleiki sína síðan hann tók við, án þess að fá á sig mark.

Rosenborg fékk Fredrikstad í heimsókn í norsku úrvalsdeildinni í gær. Heimamenn sýndu gestunum enga miskunn og unnu 4-0 sigur.

Freyr hefur nú stýrt Rosenborg í þremur deildarleikjum en liðið hefur unnið þá, 10-0 samanlagt.

Freyr vonast til að sjá fleiri á næstu leikjum Rosenborg á heimavelli liðsins, Lerkendal, í Þrándheimi.

„Akkúrat núna stend ég og hugsa: Af hverju er þessi leikvangur ekki troðfullur í hvert einasta skipti? Þessi leikvangur hefur svo mikla möguleika,“ sagði Freyr eftir leikinn gegn Fredrikstad.

Leikurinn var færður vegna æfingaleiks Rosenborg við Manchester United á Lerkendal á föstudaginn. Hluti stuðningsmanna Rosenborg var ósáttur við það og mótmælti á leiknum í gær með því að þegja fyrsta stundarfjórðunginn.

„Þeir völdu þess í stað að sækjast eftir gróða og markaðsvæðingu. Með því að grafa undan sjálfsmynd félagsins verður slökkt á hljóðinu í Lerkendal,“ sögðu stuðningsmannahóparnir Ultras Nidaros og FN13 í sameiginlegri yfirlýsingu fyrir leikinn.

Næsti leikur Rosenborg er gegn Brann í Björgvin á sunnudaginn. Freyr stýrði Brann í eitt og hálft ár en var látinn fara þaðan í byrjun júní. Skömmu síðar var hann ráðinn þjálfari Rosenborg.

Eftir gott gengi að undanförnu er Rosenborg komið upp í 9. sæti norsku úrvalsdeildarinnar. Brann er í 8. sætinu en einu stigi munar á liðunum.

Brann tapaði fyrir Vålerenga, 2-3, í síðasta leik sínum. Þrír Íslendingar leika með Brann: Eggert Aron Guðmundsson, Kristall Máni Ingason og Sævar Atli Magnússon.

Norski boltinn

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið