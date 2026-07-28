„Af hverju er þessi leikvangur ekki troðfullur í hvert einasta skipti?“ Ingvi Þór Sæmundsson skrifar 28. júlí 2026 14:47 Freyr Alexandersson hefur farið frábærlega af stað í nýju starfi hjá Rosenborg. epa/Paul S. Amundsen Freyr Alexandersson vill sjá betri mætingu á heimaleiki Rosenborg. Liðið hefur unnið alla þrjá keppnisleiki sína síðan hann tók við, án þess að fá á sig mark. Rosenborg fékk Fredrikstad í heimsókn í norsku úrvalsdeildinni í gær. Heimamenn sýndu gestunum enga miskunn og unnu 4-0 sigur. Freyr hefur nú stýrt Rosenborg í þremur deildarleikjum en liðið hefur unnið þá, 10-0 samanlagt. Freyr vonast til að sjá fleiri á næstu leikjum Rosenborg á heimavelli liðsins, Lerkendal, í Þrándheimi. „Akkúrat núna stend ég og hugsa: Af hverju er þessi leikvangur ekki troðfullur í hvert einasta skipti? Þessi leikvangur hefur svo mikla möguleika,“ sagði Freyr eftir leikinn gegn Fredrikstad. Leikurinn var færður vegna æfingaleiks Rosenborg við Manchester United á Lerkendal á föstudaginn. Hluti stuðningsmanna Rosenborg var ósáttur við það og mótmælti á leiknum í gær með því að þegja fyrsta stundarfjórðunginn. „Þeir völdu þess í stað að sækjast eftir gróða og markaðsvæðingu. Með því að grafa undan sjálfsmynd félagsins verður slökkt á hljóðinu í Lerkendal,“ sögðu stuðningsmannahóparnir Ultras Nidaros og FN13 í sameiginlegri yfirlýsingu fyrir leikinn. Næsti leikur Rosenborg er gegn Brann í Björgvin á sunnudaginn. Freyr stýrði Brann í eitt og hálft ár en var látinn fara þaðan í byrjun júní. Skömmu síðar var hann ráðinn þjálfari Rosenborg. Eftir gott gengi að undanförnu er Rosenborg komið upp í 9. sæti norsku úrvalsdeildarinnar. Brann er í 8. sætinu en einu stigi munar á liðunum. Brann tapaði fyrir Vålerenga, 2-3, í síðasta leik sínum. Þrír Íslendingar leika með Brann: Eggert Aron Guðmundsson, Kristall Máni Ingason og Sævar Atli Magnússon. Norski boltinn Mest lesið Fíklar í fráhvörfum: „Öskra þarna á einn átta ára að gefa boltann“ Enski boltinn Sonurinn skaut móður sína Sport Hausverkur fyrir Iraola Enski boltinn Kallaður fyrir þingnefnd vegna tengslanna við Trump Fótbolti „Það fyrsta sem sést er rassinn á mér“ Sport „Iraola spilar neðri deildar fótbolta á háu stigi“ Enski boltinn „Frábær leikmaður og skemmtilegur karakter sem við munum sakna“ Íslenski boltinn Hræðist ekki sorgarsögu Íslendinga í Króatíu: „Við þurfum bara að skrifa betri sögu“ Fótbolti Finnst illa að Argentínu vegið: „Enginn fótur fyrir þessu hatri“ Fótbolti Mbappé sár eftir HM Fótbolti Fleiri fréttir Sölvi keyptur til KR Mancini tekur aftur við ítalska landsliðinu „Frábær leikmaður og skemmtilegur karakter sem við munum sakna“ „Iraola spilar neðri deildar fótbolta á háu stigi“ Sjáðu Ágúst Orra tryggja Breiðabliki sigur og viðhalda ótrúlegri tölfræði Freyja seld til Svíþjóðar Valdi tíu verstu augnablik Stjörnumanna á Skaganum: „Eins og þeir væru drukknir“ Zidane nýr landsliðsþjálfari Frakklands Fíklar í fráhvörfum: „Öskra þarna á einn átta ára að gefa boltann“ Dramað á Ítalíu heldur áfram: Maldini hættur eftir aðeins sextán daga í starfi Hræðist ekki sorgarsögu Íslendinga í Króatíu: „Við þurfum bara að skrifa betri sögu“ Finnst illa að Argentínu vegið: „Enginn fótur fyrir þessu hatri“ Kallaður fyrir þingnefnd vegna tengslanna við Trump Dagskráin í dag: Bikarúrslitaliðin í eldlínunni „Góðir tímar framundan“ Hausverkur fyrir Iraola „Hefði nú verið betra að vera með tvo sigra“ „Mjög ánægður með margt í leiknum en óánægður með jafntefli“ Uppgjörið: KA - Þór 0-0 | Steindauður norðanslagur „Þetta eru fagmenn sem lifa fyrir boltann“ Fyrirliði Njarðvíkur til Vals Uppgjörið: Breiðablik - ÍBV 1-0 | Ágúst Orri hetjan Mbappé sár eftir HM Rosenborgarar Freys óstöðvandi Aðstoðarþjálfari Jökuls í Vesturbæinn Alonso vill tvo hálffertuga í liðið Úrslitaleikurinn á HM reyndist síðasti leikurinn á ferlinum „Við eigum harma að hefna“ Diomande ætlar til Real Samstarf við rússneskt veðmálafyrirtæki varð Pirlo að falli Sjá meira