Erlent

Fréttaútsending stöðvuð til að upp­ræta á­róður Orbáns

Áróra L Davíðsdóttir skrifar
Péter Magyar, núverandi forsætisráðherra Ungverjalands, lofaði því í kosningabaráttu sinni að gera umbætur á fjölmiðlaumhverfi landsins.
Péter Magyar, núverandi forsætisráðherra Ungverjalands, lofaði því í kosningabaráttu sinni að gera umbætur á fjölmiðlaumhverfi landsins. Getty

Ríkisfjölmiðill í Ungverjalandi hætti fréttaútsendingu tímabundið og ríkisrekinni útvarpsstöð var lokað í þeim tilgangi að gera fjölmiðla þar í landi „óháða og traustvekjandi.“

BBC greinir frá og segir Viktor Orbán, fyrrverandi forsætisráðherra Ungverjalands, hafa haft strangt eftirlit með ríkisfjölmiðlum þar í landi. Péter Magyar, núverandi forsætisráðherra, hafi lofað því í kosningabaráttu sinni að gera umbætur á fjölmiðlaumhverfi landsins. 

Sjónvarpsstöðin M1 og útvarpsstöðin Kossuth hafi hætt útsendingum tímabundið í dag en Magyar hafi lýst því sem „endalokum áróðursútsendinga.“ Í útsendingu stöðvarinnar M1 hafi birst svartur skjár er á stóð: „Ríkisfjölmiðlar eiga ekki að ljúga. Við biðjumst afsökunar á að hafa gert það svo lengi. Ríkisfjölmiðlar verða nú endurbættir svo þeir verði óháðir og traustverðugir. Fréttaþátturinn er í hléi í bili. Fylgist með!“

Einnig hafi vefmiðlar M1 og Kossuth legið niðri í dag. Samtök ungverskra ríkisfjölmiðla, MTVA, hafi sagt að útsendingar hefjist aftur í kvöld en með breyttu sniði.

Tisza-flokkur Péters Magyar vann stórsigur í þingkosningum í apríl síðastliðinum á Fidesz-flokki Viktors Orbán. Þá hafði Orbán verið við völd í Ungverjalandi í sextán ár og haft tögl og hagldir á ungversku samfélagi.

Fjölmiðlar Ungverjaland

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