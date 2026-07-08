Fréttaútsending stöðvuð til að uppræta áróður Orbáns Áróra L Davíðsdóttir skrifar 8. júlí 2026 00:07 Péter Magyar, núverandi forsætisráðherra Ungverjalands, lofaði því í kosningabaráttu sinni að gera umbætur á fjölmiðlaumhverfi landsins. Getty Ríkisfjölmiðill í Ungverjalandi hætti fréttaútsendingu tímabundið og ríkisrekinni útvarpsstöð var lokað í þeim tilgangi að gera fjölmiðla þar í landi „óháða og traustvekjandi.“ BBC greinir frá og segir Viktor Orbán, fyrrverandi forsætisráðherra Ungverjalands, hafa haft strangt eftirlit með ríkisfjölmiðlum þar í landi. Péter Magyar, núverandi forsætisráðherra, hafi lofað því í kosningabaráttu sinni að gera umbætur á fjölmiðlaumhverfi landsins. Sjónvarpsstöðin M1 og útvarpsstöðin Kossuth hafi hætt útsendingum tímabundið í dag en Magyar hafi lýst því sem „endalokum áróðursútsendinga.“ Í útsendingu stöðvarinnar M1 hafi birst svartur skjár er á stóð: „Ríkisfjölmiðlar eiga ekki að ljúga. Við biðjumst afsökunar á að hafa gert það svo lengi. Ríkisfjölmiðlar verða nú endurbættir svo þeir verði óháðir og traustverðugir. Fréttaþátturinn er í hléi í bili. Fylgist með!“ Einnig hafi vefmiðlar M1 og Kossuth legið niðri í dag. Samtök ungverskra ríkisfjölmiðla, MTVA, hafi sagt að útsendingar hefjist aftur í kvöld en með breyttu sniði. Tisza-flokkur Péters Magyar vann stórsigur í þingkosningum í apríl síðastliðinum á Fidesz-flokki Viktors Orbán. Þá hafði Orbán verið við völd í Ungverjalandi í sextán ár og haft tögl og hagldir á ungversku samfélagi. Fjölmiðlar Ungverjaland Mest lesið Kæra sautján ára Íslendings varð að einu umtalaðasta kynferðisbrotamáli Ítalíu Innlent Nauðgaði konu í lok ferðar þeirra um Ísland Innlent „Draga mig, mitt nám og minn starfsferil niður í svaðið“ Innlent Matthías kominn á áfangaheimili Innlent „Þessi kona er ekkert skyni skroppin“ Innlent Gerðar út fyrir tuttugu þúsund krónur á hálftímann Innlent „Ég fer og kíki og þá er þarna þetta stærðarinnar lambalæri“ Innlent „Hafa útsendara á sínum snærum á Íslandi“ Innlent Efast um að fólk í undirheimunum pæli í tuftvélinni Innlent Björguðu lambinu sem vildi ært komast til frænda sinna Innlent Fleiri fréttir Fréttaútsending stöðvuð til að uppræta áróður Orbáns Bandaríkin hefja árásir á Íran á ný Trump sló harðan tón við upphaf leiðtogafundar NATO Le Pen staðfestir forsetaframboð Gæti hætt að styðja við Evrópu fái Bandaríkin ekki Grænland Daily Mail hafði betur gegn Harry Farage segir af sér þingmennsku eftir uppljóstranir um gjafir Óvíst með framboð Le Pen eftir tvíræðan dóm Tilræðiskona í Mónakó sögð fundin látin í Úkraínu Þrír á sjúkrahús eftir fyrsta nautahlaup ársins í Pamplona Örlög forsetaframboðs Le Pen gætu ráðist í dag Tóku sýni úr munni móðurinnar og rannsaka mögulegt mannát NATO-stjóri segir Trump hafa rétt fyrir sér um allt Sprengja sprakk við hótel Macron í Damaskus Meta hvort hefja eigi réttarhöld yfir meintum morðingja Kirk Ákærð fyrir að kæfa börn sín sem hún sagði hafa látist af völdum bólusetningar Hamas byrjar að sleppa tökunum á Gasa Gerðu árás á stærstu olíuhreinsunarstöð Rússa í Síberíu Fimmtán látnir í aurskriðum og flóðum í Kína Yfir 300 börn farist eða særst og varað við stórslysi Úkraínumenn uppiskroppa með loftvarnarflugskeyti Rússar ógnuðu bresku herskipi sem siglir við Ísland Hvetur leiðtoga Nató til að taka afgerandi ákvarðanir Telja gestinn úr öðru sólkerfi mun eldri en sólin okkar Vilja nýja rannsókn á Farage vegna gjafa frá sakamanni Tyrkir neita skipi fullu af hommum um að leggja að bryggju Kínverjar gera tilraunir með langdræga eldflaug á Kyrrahafi Nord Stream skemmdarverkin: Yfirvofandi réttarhöld gætu orðið bandamönnum erfið Tíu látnir í árásum Rússa á Kænugarð Enn besta lausnin að kaupa Grænland Sjá meira