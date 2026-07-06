Til Tottenham fyrir sautján milljarða Sindri Sverrisson skrifar 6. júlí 2026 11:00 Sandro Tonali er orðinn leikmaður Tottenham. Tottenham Hotspur Tottenham hefur nú kynnt ítalska miðjumanninn Sandro Tonali til leiks sem sinn nýjasta leikmann. Félagið greiðir Newcastle metfé fyrir þennan 26 ára gamla leikmann. Samkvæmt BBC var fyrsta tilboð Tottenham upp á 80 milljónir punda en nú hefur félagið samið um að greiða Newcastle 92,5 milljónir punda og svo 7,5 milljónir aukalega að uppfylltum ákveðnum skilyrðum. Upphæðin gæti því numið 100 milljónum punda eða 16,8 milljörðum króna. Tonali spilaði þrjú tímabil með Newcastle og skoraði fimm mörk fyrir liðið í ensku úrvalsdeildinni, eftir að hafa komið frá AC Milan. Hann var dæmdur í tíu mánaða bann af ítalska knattspyrnusambandinu, skömmu eftir komuna til Newcastle, vegna brota á veðmálareglum og spilaði því lítið fyrir liðið á fyrstu leiktíð sinni. Hann hefur hins vegar verið fastamaður í liðinu síðustu tvö tímabil og vann deildabikarinn með því í fyrra. Tottenham hefur einnig tryggt sér Mateus Fernandes sem kemur til félagsins frá West Ham fyrir 85 milljónir punda, og Jan Paul van Hecke sem kemur frá Brighton fyrir 52 milljónir punda. Þá eru varnarmennirnir Andy Robertson og Marcos Senesi komnir frítt til félagsins. Roberto De Zerbi, stjóri Tottenham, fagnar því að hafa landað Tonali sem hann segir einstakan leikmann: „Ég hef fylgst með honum um langa hríð því hann kom upp í gegnum unglingastarfið hjá Brescia, í mínum gamla heimabæ, og ég er afar ánægður með að fá að vinna með honum. Í ljósi hans hæfileika þá var mikill áhugi á Sandro í sumar. Hann var hins vegar ákveðinn í að vilja koma til Tottenham og ég veit að stuðningsmenn okkar munu dýrka það sem hann hefur fram að færa,“ sagði De Zerbi. Enski boltinn Mest lesið Frækinn sigur Englendinga á Azteca Fótbolti Maður dagsins á HM: Atvinnulaus hetja Noregs hætti við handbolta og skíði Fótbolti Gagnrýnir ákvörðun FIFA: „Skítafýla af þessu“ Fótbolti Henderson meiddist illa á hendi í fagnaðarlátunum: „Þetta lítur illa út“ Fótbolti Yfirlýsing UEFA: Óskiljanleg ákvörðun sem grefur undan trúverðugleika HM Fótbolti Ronaldo á sínu síðasta HM: „Þið hafið reynt að drepa mig í 23 ár“ Fótbolti Banabiti Brassa var þegar Ancelotti setti Neymar inn á Fótbolti Leikmenn Mexíkó þurftu að skila lúxusúrunum Fótbolti Týndur í tíu daga: Ætlaði að fara á HM en skilaði sér aldrei á staðinn Sport Leik Mexíkó og Englands seinkað um klukkutíma Fótbolti Fleiri fréttir Til Tottenham fyrir sautján milljarða Fimmti stjóri Forest á einu ári Skera niður hjá stelpunum Hvað er að gerast hjá Manchester United? Stórhuga Spursarar að kaupa Tonali á metverð Pereira furðu lostinn að hafa verið rekinn frá Forest Þjálfarinn kallaði hana „geðsjúkling“ og stundaði sálfræðileiki við hana Verður sá dýrasti í sögu Tottenham Klopp reiður: „Ef þetta er brot þá hefði Arsenal ekki orðið Englandsmeistari“ Chelsea með harðorða yfirlýsingu um nýjan stjóra Man. City Manchester City staðfestir loksins Maresca sem stjóra Newcastle með augastað á efnilegum miðjumanni Freiburg Chelsea horfir óvænt til varnarmanns Rayo Vallecano Xabi Alonso vill fá Xhaka til Chelsea Fullviss að möguleg félagaskipti Anderson trufli hann ekki Tilboði Arsenal í lykilmann Newcastle United hafnað Í læknisskoðun á HM og á leið til Man. City fyrir svimandi upphæð Fær himinhá laun hjá ungu félagi sem stefnir hátt Onana aftur að láni frá Man. Utd Manchester City þarf að slá met til að klófesta Anderson Real Madrid græddi milljarða á kaupum Liverpool Liverpool hafnaði tilboði í Curtis Jones Sonur Mark Hughes lést aðeins 38 ára gamall Hefja viðræður um kaup á Tonali Segir að Liverpool verði að berjast um titilinn á fyrsta ári Iraola Dagatalið í enska boltanum: Titilvörn Arsenal hefst gegn nýliðum Tottenham borgar háa upphæð fyrir varnarmann Brighton Tekur við Crystal Palace eftir frábært tímabil í Frakklandi Elta Manchester United allt næsta tímabil Alisson Becker missti af leikjum Liverpool til að spara sig fyrir HM Sjá meira