Enski boltinn

Til Tottenham fyrir sau­tján milljarða

Sindri Sverrisson skrifar
Sandro Tonali er orðinn leikmaður Tottenham.
Sandro Tonali er orðinn leikmaður Tottenham. Tottenham Hotspur

Tottenham hefur nú kynnt ítalska miðjumanninn Sandro Tonali til leiks sem sinn nýjasta leikmann. Félagið greiðir Newcastle metfé fyrir þennan 26 ára gamla leikmann.

Samkvæmt BBC var fyrsta tilboð Tottenham upp á 80 milljónir punda en nú hefur félagið samið um að greiða Newcastle 92,5 milljónir punda og svo 7,5 milljónir aukalega að uppfylltum ákveðnum skilyrðum. Upphæðin gæti því numið 100 milljónum punda eða 16,8 milljörðum króna.

Tonali spilaði þrjú tímabil með Newcastle og skoraði fimm mörk fyrir liðið í ensku úrvalsdeildinni, eftir að hafa komið frá AC Milan. Hann var dæmdur í tíu mánaða bann af ítalska knattspyrnusambandinu, skömmu eftir komuna til Newcastle, vegna brota á veðmálareglum og spilaði því lítið fyrir liðið á fyrstu leiktíð sinni. Hann hefur hins vegar verið fastamaður í liðinu síðustu tvö tímabil og vann deildabikarinn með því í fyrra.

Tottenham hefur einnig tryggt sér Mateus Fernandes sem kemur til félagsins frá West Ham fyrir 85 milljónir punda, og Jan Paul van Hecke sem kemur frá Brighton fyrir 52 milljónir punda. Þá eru varnarmennirnir Andy Robertson og Marcos Senesi komnir frítt til félagsins.

Roberto De Zerbi, stjóri Tottenham, fagnar því að hafa landað Tonali sem hann segir einstakan leikmann:

„Ég hef fylgst með honum um langa hríð því hann kom upp í gegnum unglingastarfið hjá Brescia, í mínum gamla heimabæ, og ég er afar ánægður með að fá að vinna með honum.

Í ljósi hans hæfileika þá var mikill áhugi á Sandro í sumar. Hann var hins vegar ákveðinn í að vilja koma til Tottenham og ég veit að stuðningsmenn okkar munu dýrka það sem hann hefur fram að færa,“ sagði De Zerbi.

Enski boltinn

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