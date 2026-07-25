Fótbolti

Sláandi of­beldi knattspyrnukonu í miðjum leik

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Brasilíska knattspyrnukonan missti algjörlega hausinn og stefndi lífi mótherja síns um leið í hættu.
Brasilíska knattspyrnukonan missti algjörlega hausinn og stefndi lífi mótherja síns um leið í hættu. @Liberta Depre

Brjálæðiskast knattspyrnukonu í úrslitaleik í innanhússfótboltamóti hefur hneykslað marga og fór á mikið flug á samfélagmiðlum. Leikmaðurinn sem trompaðist má ekki taka þátt í íþróttum á svæðinu næstu árin.

Lið RDJ Sport og As Resenhas voru að spila um fyrsta titilinn í Futsal í Eusébio í norður Brasilíu. Innanhússfótboltinn, Futsal, er mjög vinsæll í Brasilíu og Brassar eru heimsmeistarar bæði hjá konum og körlum.

Knattspyrnukona sem lék í treyju númer tíu hjá As Resenhas og hún var þegar búin að fella mótherja sinn í gólfið þegar atvikið varð. Hún brást við því í framhaldinu með því að sparka tvívegis í höfuð mótherja síns. Þegar liðsfélagi fórnarlambsins reyndi að verja hana fékk hún að launum hnefahögg frá sama kolklikkaða leikmanni.

RDJ Sport var þarna 1-0 yfir en komið var fram í seinni hálfleik.

Dómari gerði hlé á leiknum enda allir í miklu uppnámi yfir því hvernig svona gat gerst. Það er eitt að brjóta illa á mótherja eða ýta eða slá frá sér en það er lífshættuleg líkamsárás að sparka ítrekað í höfuð andstæðings á meðan hann liggur hjálparvana í gólfinu.

Eftir hlé ákvað dómarinn að halda leik áfram og RDJ Sport vann leikinn á endanum 1-0.

Aganefnd íþróttahéraðsins hefur strax komið saman og ákveðið að dæma leikmann í fimm ára bann frá öllum íþróttum.

Það má líka búast við því að sú hin sama verði ákærð fyrir líkamsárás og gæti því einnig átt von á fangelsisvist í næstu framtíð.

Hér fyrir neðan má sjá þetta sláandi ofbeldi knattspyrnukonunnar.

Brasilía

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