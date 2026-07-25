Sláandi ofbeldi knattspyrnukonu í miðjum leik Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 25. júlí 2026 21:01 Brasilíska knattspyrnukonan missti algjörlega hausinn og stefndi lífi mótherja síns um leið í hættu. @Liberta Depre Brjálæðiskast knattspyrnukonu í úrslitaleik í innanhússfótboltamóti hefur hneykslað marga og fór á mikið flug á samfélagmiðlum. Leikmaðurinn sem trompaðist má ekki taka þátt í íþróttum á svæðinu næstu árin. Lið RDJ Sport og As Resenhas voru að spila um fyrsta titilinn í Futsal í Eusébio í norður Brasilíu. Innanhússfótboltinn, Futsal, er mjög vinsæll í Brasilíu og Brassar eru heimsmeistarar bæði hjá konum og körlum. Knattspyrnukona sem lék í treyju númer tíu hjá As Resenhas og hún var þegar búin að fella mótherja sinn í gólfið þegar atvikið varð. Hún brást við því í framhaldinu með því að sparka tvívegis í höfuð mótherja síns. Þegar liðsfélagi fórnarlambsins reyndi að verja hana fékk hún að launum hnefahögg frá sama kolklikkaða leikmanni. RDJ Sport var þarna 1-0 yfir en komið var fram í seinni hálfleik. Dómari gerði hlé á leiknum enda allir í miklu uppnámi yfir því hvernig svona gat gerst. Það er eitt að brjóta illa á mótherja eða ýta eða slá frá sér en það er lífshættuleg líkamsárás að sparka ítrekað í höfuð andstæðings á meðan hann liggur hjálparvana í gólfinu. Eftir hlé ákvað dómarinn að halda leik áfram og RDJ Sport vann leikinn á endanum 1-0. Aganefnd íþróttahéraðsins hefur strax komið saman og ákveðið að dæma leikmann í fimm ára bann frá öllum íþróttum. Það má líka búast við því að sú hin sama verði ákærð fyrir líkamsárás og gæti því einnig átt von á fangelsisvist í næstu framtíð. Hér fyrir neðan má sjá þetta sláandi ofbeldi knattspyrnukonunnar. View this post on Instagram A post shared by Voz de Rondônia (@vozdero) Brasilía Mest lesið Sláandi ofbeldi knattspyrnukonu í miðjum leik Fótbolti Trump kallar LeBron James kynþáttahatara Körfubolti Þjálfari heimsmeistaranna segir hegðun Argentínu óþolandi og óásættanlega Fótbolti Bætti vallarmetið og kom sér upp í annað sætið Golf Björgvin Karl í fjórða sæti heimsleikanna Sport Varane bannar ungum leikmönnum að skalla Fótbolti Guðmundur Oddsson látinn Golf Sonur Kristófers og Guðrúnar er bæði Acox og Guðjohnsen Körfubolti Bergrós, BKG og íslenska liðið á þriðja degi heimsleikanna Sport Uppgjörið: Fram - Grindavík/Njarðvík 0-3 | Í bikarúrslit í fyrsta sinn Íslenski boltinn Fleiri fréttir Barcelona mun styðja fjölskyldu verkamanns sem lést á Nývangi Fjórir táningar í fyrsta byrjunarliði Iraola hjá Liverpool Sláandi ofbeldi knattspyrnukonu í miðjum leik Arsenal sagt hafa áhuga á því að kaupa Vinícius Júnior Í skýjunum eftir sögulegan sigur: „Þetta var dýrðardagur“ Var strax sannfærð: „Bjóst eiginlega við að þetta myndi vera svona“ Uppgjörið: Fram - Grindavík/Njarðvík 0-3 | Í bikarúrslit í fyrsta sinn Selja Japanann til Ipswich og kaupa gamla Valsarann í staðinn Skotarnir staðfesta að Víkingur hafi keypt íslensku landsliðskonuna Óvæntasta stjarna HM fann sér nýtt félag Fyrsti sigur ÍR-inga síðan á Þjóðhátíðardeginum Guðrún skoraði þegar Hammarby komst á topp deildarinnar Kristiansund komið í fallsæti eftir að Júlíus Már fékk rautt Fór snemma út af í jafntefli við nýliðana Varane bannar ungum leikmönnum að skalla Sjáðu markaveislu gærdagsins í Víkinni Þjálfari heimsmeistaranna segir hegðun Argentínu óþolandi og óásættanlega Æfir íslenskuna daglega í klefanum Myndaveisla frá endurkomu Söru Bjarkar „Virkilega sáttur við framlag leikmannanna“ „Bárum of mikla virðingu fyrir þeim“ Uppgjörið: Víkingur R. - Keflavík 5-1 | Engin Evrópuþynnka í Víkingum „Búin að slá út ansi öflug lið“ Taugarnar þandar í endurkomusigri Njarðvíkur Tap í fyrsta leik Söru Bjarkar fyrir Hauka síðan 2008 Uppgjörið: Þróttur - ÍBV 1-0 | Þróttarar í bikarúrslit Hetja Þróttar: „Ákvað að hoppa og vona það besta“ Elfar Árni tryggði Völsungum mikilvægan sigur á Mærudögum United skoraði fimm gegn strákunum hans Freys Afturelding kaupir Kristin Frey frá Val Sjá meira