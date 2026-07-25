Fótbolti

Óvæntasta stjarna HM fann sér nýtt fé­lag

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Vozinha í leiknum á móti Argentínu á HM og hér sækir sjálfur Lionel Messi að honum.
Vozinha í leiknum á móti Argentínu á HM og hér sækir sjálfur Lionel Messi að honum. Getty/Chris Brunskill

Hann varð öllum á óvörum ein af stærstu stjörnum heimsmeistaramótsins í fótbolta þrátt fyrir að vera nær algjörlega óþekktur fyrir utan heimalandið fyrir keppnina. Hann var án liðs á mótinu en nú hefur hann samið.

Vozinha, hinn fertugi markvörður Grænhöfðaeyja, sem sló í gegn með því að halda hreinu á móti verðandi heimsmeisturum Spánar í fyrsta leik, hefur komist að samkomulagi við síleska félagið Colo Colo um félagaskipti, að sögn Aníbal Mosa, forseta félagsins.

„Vozinha verður leikmaður Colo Colo. Á næstu dögum mun hann ferðast til Síle, gangast undir hefðbundna læknisskoðun og verður síðan kynntur hér á Estadio Monumental,“ sagði Mosa við staðbundna fjölmiðla, samkvæmt fréttastofunni Reuters.

Félagaskiptin hafa þó ekki formlega gengið í gegn. Colo Colo hefur þó birt kynningarmynd á X með mynd af því sem virðist vera einkennandi hárgreiðsla markvarðarins. Í færslunni stendur: „Velkominn. Við bíðum eftir þér.“

Vozinha varð einn af þeim sem mest var rætt um á heimsmeistaramótinu í sumar.

Hann hjálpaði Grænhöfðaeyjum, sem tóku þátt í fyrsta sinn, að komast í 16-liða úrslit þar sem liðið féll úr leik eftir framlengingu gegn Argentínu.

Athygli þessi leiddi til þess að markvörðurinn fór úr rúmlega þrjátíu þúsund fylgjendum á Instagram í að hafa nú tæplega þrjátíu milljónir. Colo Colo, nýja félagið hans, er bara með 2,6 milljónir fylgjenda á Instagram.

Síle HM 2026 í fótbolta

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