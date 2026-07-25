Hann varð öllum á óvörum ein af stærstu stjörnum heimsmeistaramótsins í fótbolta þrátt fyrir að vera nær algjörlega óþekktur fyrir utan heimalandið fyrir keppnina. Hann var án liðs á mótinu en nú hefur hann samið.
Vozinha, hinn fertugi markvörður Grænhöfðaeyja, sem sló í gegn með því að halda hreinu á móti verðandi heimsmeisturum Spánar í fyrsta leik, hefur komist að samkomulagi við síleska félagið Colo Colo um félagaskipti, að sögn Aníbal Mosa, forseta félagsins.
„Vozinha verður leikmaður Colo Colo. Á næstu dögum mun hann ferðast til Síle, gangast undir hefðbundna læknisskoðun og verður síðan kynntur hér á Estadio Monumental,“ sagði Mosa við staðbundna fjölmiðla, samkvæmt fréttastofunni Reuters.
O goleiro Vozinha, destaque de Cabo Verde na Copa do Mundo, é o novo reforço do Colo-Colo, do Chile. Via: @GerGarciaGrova 📷AFP / 📷Divulgação pic.twitter.com/aWKGs1SnmM— LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) July 24, 2026
O goleiro Vozinha, destaque de Cabo Verde na Copa do Mundo, é o novo reforço do Colo-Colo, do Chile. Via: @GerGarciaGrova 📷AFP / 📷Divulgação pic.twitter.com/aWKGs1SnmM
Félagaskiptin hafa þó ekki formlega gengið í gegn. Colo Colo hefur þó birt kynningarmynd á X með mynd af því sem virðist vera einkennandi hárgreiðsla markvarðarins. Í færslunni stendur: „Velkominn. Við bíðum eftir þér.“
Vozinha varð einn af þeim sem mest var rætt um á heimsmeistaramótinu í sumar.
Hann hjálpaði Grænhöfðaeyjum, sem tóku þátt í fyrsta sinn, að komast í 16-liða úrslit þar sem liðið féll úr leik eftir framlengingu gegn Argentínu.
Athygli þessi leiddi til þess að markvörðurinn fór úr rúmlega þrjátíu þúsund fylgjendum á Instagram í að hafa nú tæplega þrjátíu milljónir. Colo Colo, nýja félagið hans, er bara með 2,6 milljónir fylgjenda á Instagram.
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A post shared by Colo-Colo (@colocolooficial)