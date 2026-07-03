Fótbolti

Þýska sam­bandið vill ræða við Klopp eftir af­sögn Nagelsmann

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Jürgen Klopp verður væntanlega næsti landsliðsþjálfari Þjóðverja.
Jürgen Klopp verður væntanlega næsti landsliðsþjálfari Þjóðverja. Getty/Richard Sellers

Þýska knattspyrnusambandið vill ræða við Jürgen Klopp um að taka við sem þjálfari karlalandsliðsins í fótbolta eftir að Julian Nagelsmann sagði af sér.

Nagelsmann óskaði eftir því á fimmtudag að verða leystur undan skyldum sínum eftir að liðið féll snemma úr leik á heimsmeistaramótinu. Þýska sambandið hefur staðfest þetta á miðlum sínum.

Í yfirlýsingu sagði DFB að það „muni nú leita eftir viðræðum við Jurgen Klopp“ og bætti við: „Hann hefur þegar gefið til kynna almennan vilja sinn til að taka við stöðunni.“

Þýskaland féll úr leik á heimsmeistaramótinu á mánudag eftir að fjórfaldir meistararnir töpuðu fyrir Paragvæ í vítaspyrnukeppni í 32-liða úrslitum.

Upphaflega var Nagelsmann, sem var ráðinn árið 2023, staðráðinn í að halda áfram og sagði eftir leikinn: „Ég er ekki maður sem hleypst á brott.“

En í yfirlýsingu á föstudag sagði hann: „Ég hef hugsað mikið síðustu daga frá því við féllum úr leik og hef ráðfært mig við trausta einstaklinga, bæði persónulega og innan sambandsins. Ákvörðunin var allt annað en auðveld fyrir mig. Forgangsatriði mitt hefur alltaf verið velgengni liðsins. Eftir svona bitur vonbrigði á liðið skilið tækifæri til að byrja upp á nýtt,“ er haft eftir Nagelsmann.

Þetta var annað stórmót Nagelsmanns, en Þýskaland komst í fjórðungsúrslit EM 2024 sem gestgjafar áður en liðið tapaði í framlengingu fyrir Spáni, sem síðar varð meistari.

Þýskaland hefur ekki unnið leik í útsláttarkeppni HM síðan liðið varð meistari árið 2014. Liðið komst ekki upp úr riðlakeppninni árin 2018 og 2022, undir stjórn Joachim Löw og Hansi Flick.

Nagelsmann, sem hefur einnig stýrt þýsku félagsliðunum RB Leipzig og Hoffenheim, tók við af Flick í september 2023, upphaflega með samning til loka EM 2024. Samningurinn var síðar framlengdur til heimsmeistaramótsins í ár og svo til EM 2028.

„Eftir vonbrigðin á heimsmeistaramótinu fyrir alla á ákvörðun Julians skilið virðingu okkar, því hann tekur ábyrgð þar sem hann hefði viljað halda áfram að móta hlutina og setur landsliðið í heild sinni ofar sjálfum sér,“ bætti Rudi Völler, yfirmaður íþróttamála hjá DFB, við.

„Auðvitað hefðum við öll viljað sjá aðra niðurstöðu á mótinu og sannfærandi frammistöðu frá liðinu okkar. En Julian er og verður frábær þjálfari og ég er sannfærður um að hann muni halda áfram á sinni farsælu braut.“

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