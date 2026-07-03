Þýska sambandið vill ræða við Klopp eftir afsögn Nagelsmann Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 3. júlí 2026 14:01 Jürgen Klopp verður væntanlega næsti landsliðsþjálfari Þjóðverja. Getty/Richard Sellers Þýska knattspyrnusambandið vill ræða við Jürgen Klopp um að taka við sem þjálfari karlalandsliðsins í fótbolta eftir að Julian Nagelsmann sagði af sér. Nagelsmann óskaði eftir því á fimmtudag að verða leystur undan skyldum sínum eftir að liðið féll snemma úr leik á heimsmeistaramótinu. Þýska sambandið hefur staðfest þetta á miðlum sínum. Í yfirlýsingu sagði DFB að það „muni nú leita eftir viðræðum við Jurgen Klopp“ og bætti við: „Hann hefur þegar gefið til kynna almennan vilja sinn til að taka við stöðunni.“ Þýskaland féll úr leik á heimsmeistaramótinu á mánudag eftir að fjórfaldir meistararnir töpuðu fyrir Paragvæ í vítaspyrnukeppni í 32-liða úrslitum. Upphaflega var Nagelsmann, sem var ráðinn árið 2023, staðráðinn í að halda áfram og sagði eftir leikinn: „Ég er ekki maður sem hleypst á brott.“ En í yfirlýsingu á föstudag sagði hann: „Ég hef hugsað mikið síðustu daga frá því við féllum úr leik og hef ráðfært mig við trausta einstaklinga, bæði persónulega og innan sambandsins. Ákvörðunin var allt annað en auðveld fyrir mig. Forgangsatriði mitt hefur alltaf verið velgengni liðsins. Eftir svona bitur vonbrigði á liðið skilið tækifæri til að byrja upp á nýtt,“ er haft eftir Nagelsmann. Þetta var annað stórmót Nagelsmanns, en Þýskaland komst í fjórðungsúrslit EM 2024 sem gestgjafar áður en liðið tapaði í framlengingu fyrir Spáni, sem síðar varð meistari. Þýskaland hefur ekki unnið leik í útsláttarkeppni HM síðan liðið varð meistari árið 2014. Liðið komst ekki upp úr riðlakeppninni árin 2018 og 2022, undir stjórn Joachim Löw og Hansi Flick. View this post on Instagram A post shared by German Football (@germanfootball_dfb) Nagelsmann, sem hefur einnig stýrt þýsku félagsliðunum RB Leipzig og Hoffenheim, tók við af Flick í september 2023, upphaflega með samning til loka EM 2024. Samningurinn var síðar framlengdur til heimsmeistaramótsins í ár og svo til EM 2028. „Eftir vonbrigðin á heimsmeistaramótinu fyrir alla á ákvörðun Julians skilið virðingu okkar, því hann tekur ábyrgð þar sem hann hefði viljað halda áfram að móta hlutina og setur landsliðið í heild sinni ofar sjálfum sér,“ bætti Rudi Völler, yfirmaður íþróttamála hjá DFB, við. „Auðvitað hefðum við öll viljað sjá aðra niðurstöðu á mótinu og sannfærandi frammistöðu frá liðinu okkar. En Julian er og verður frábær þjálfari og ég er sannfærður um að hann muni halda áfram á sinni farsælu braut.“ HM 2026 í fótbolta Þýski boltinn Mest lesið Ronaldo í tárum eftir leik: „Við unnum fyrir Diogo“ Fótbolti Markvörður Þórs skoraði ótrúlegt mark gegn KR Íslenski boltinn Dómari útskýrir af hverju Messi slapp en Balogun fékk rautt Fótbolti Átti Amin að sjá rautt? Íslenski boltinn Tæknin kom Portúgal til bjargar og endaði drauma Króata Fótbolti Bandarísk borg setur á útgöngubann eftir leik Grænhöfðaeyja Fótbolti Búinn að hlaupa allar götur í Reykjavík Sport „Ég er Grindvíkingur en vill bara svo til að ég fór í Keflavík“ Körfubolti Stórstjörnur hætta með landsliðinu eftir að hafa dottið út af HM Fótbolti Hvað er að gerast hjá Manchester United? Enski boltinn Fleiri fréttir Átta leikmenn Túnis féllu á lyfjaprófi Þýska sambandið vill ræða við Klopp eftir afsögn Nagelsmann Lögreglumaður lést eftir árás þar sem sýnt var frá HM-leik á risaskjá Hafa ekki unnið nágrannana hinum megin við hraunið í þrjú ár Bandarísk borg setur á útgöngubann eftir leik Grænhöfðaeyja Fyrsti markvörðurinn til að skora utan af velli í 48 ár Sjáðu skrautlegu mörkin fyrir norðan og dramatíkina í Víkinni Sumarmótin: Æfir út í dómarann þrátt fyrir sigur HM-maður dagsins: Simon er einstakur í sögu HM Átti Amin að sjá rautt? Nagelsmann hættir sem landsliðsþjálfari: Er Klopp að fara að taka við? Stórstjörnur hætta með landsliðinu eftir að hafa dottið út af HM Dómari útskýrir af hverju Messi slapp en Balogun fékk rautt Sjáðu stuðningsmenn Kongó fagna marki á Englandi Tæknin kom Portúgal til bjargar og endaði drauma Króata Ronaldo í tárum eftir leik: „Við unnum fyrir Diogo“ Barir á Englandi opnir lengur á meðan England spilar Mun Nagelsmann hætta með landsliðið eða verður hann rekinn? Uppgjörið: Víkingur - KA 3-2| Endurkomusigur hjá Víkingum sem þurfti að hafa vel fyrir því „Stundum þarf bara að vinna að alvöru fyrir þessu“ Uefa gefur ekki rautt fyrir að hylja munninn Uppgjör Þór Ak. - KR | 3-3. Endurkoma hjá KR Vildi spila undir De Zerbi „Mér leið svipað í 3-0 eins og í 0-0“ Náði að halda áfram eftir að fá drep í fótinn Spánverjar sýndu sitt rétta andlit í 32-liða úrslitum Markvörður Þórs skoraði ótrúlegt mark gegn KR Mikael snýr aftur til AGF vegna fjölskyldunnar HM-þjálfari kvaddi með maraþonblaðamannafundi Hvor goðsögnin kveður í kvöld? Sjá meira