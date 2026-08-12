Brann leggur inn kvörtun vegna rauða spjaldsins sem Kristall fékk

Norska úrvalsdeildarliðið Brann hefur sent inn formlega kvörtun vegna rauða spjaldsins sem Kristall Máni Ingason fékk í Evrópuleik gegn Apollon Limassol í gær.
Brann tryggði sig inn í umspil um sæti í deildarkeppni Sambandsdeildar Evrópu með 2-4 sigri á Apollon Limasol á Kýpur í gær.
Kristall kom mikið við sögu í leiknum. Hann kom Brann yfir á 16. mínútu og þegar tvær mínútur voru eftir af framlengingu var hann rekinn af velli eftir að hafa fengið sitt annað gula spjald.
Brann-menn voru afar ósáttir við brottvísun Kristals. Dómarinn gaf honum fyrirmæli um að yfirgefa völlinn eftir að hann lá í grasinu. En þegar hann varð ekki við þeirri bón fékk Kristall sitt annað gula spjald og þar með rautt.
„Ég skil þetta ekki alveg. Hann fékk enga hjálp úti á vellinum og þá á hann ekki að fara af velli. Ég skil ekki af hverju dómarinn sendi hann af velli,“ sagði Eirik Horneland, þjálfari Brann, eftir leikinn í gær.
Horneland sagði að Brann myndi kvarta formlega vegna brottvísun Kristals.
„Við ræddum þetta við dómarann á eftir og munum leggja inn kvörtun vegna þessa því við skiljum ekki alveg reglurnar í þessu tilfelli,“ sagði Horneland.
„Hann fékk rautt spjald af því að dómarinn vildi fá hann út af en við teljum að hann hefði átt að vera á vellinum. Við botnuðum lítið í þessu.“
Íþróttastjóri Brann, Per-Ove Ludvigsen, staðfesti síðar að félagið hefði lagt inn kvörtun vegna rauða spjaldsins sem Kristall fékk. Hann segir að Brann-liðar hafi ekki fengið nógu góð svör frá dómarateyminu eftir leik.
„Mjög mismunandi. Eitt svar frá fjórða dómara og annað frá aðaldómara. Þá verður þetta erfitt. Við kvörtum yfir því að hann eigi ekki að fara út af í eina mínútu svo lengi sem hann fær ekki hjálp frá sjúkraþjálfara eða lækni,“ sagði Ludvigsen.
Í umspilinu um sæti í Sambandsdeildinni mætir Brann sigurvegaranum úr einvígi PAOK og Anderlecht.