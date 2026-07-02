Orkumótið fór fram í Vestmannaeyjum um síðustu helgi og það vantaði ekki fjörið og leikgleðina hjá strákunum en mótið er fyrir 6. flokk karla. Þáttur um mótið verður sýndur á Sýn Sport Ísland í kvöld klukkan tíu mínútur í níu.
Mótið hefur verið haldið frá árinu 1984 eða í meira en fjóra áratugi en það fór fyrst af stað sem Tommamótið sumarið 1984.
Á mótinu láta framtíðarstjörnur íslenskrar knattspyrnu ljós sitt skína og það var enginn breyting á því.
Okkar maður, Jóhann Fjalar Skaptason, var á svæðinu og gerir mótinu skil í þættinum Sumarmótin sem sýndur verður á Sýn Sport Ísland klukkan tíu mínútur í níu í kvöld.
Stiklu úr þættinum má sjá í spilaranum hér fyrir neðan. Þar má sjá að strákarnir kunna svo sannarlega að fagna mörkunum.
Í stiklunni má sjá skemmtileg og mismunandi fagnaðarlæti strákanna á Orkumótinu. Þar var nefnilega af nægu að taka.