Mega banna trans konum að stunda keppnisíþróttir Kjartan Kjartansson skrifar 30. júní 2026 14:27 Íhaldssamur meirihlutinn við Hæstarétt Bandaríkjanna staðfesti bann við trans konum í keppnisíþróttum. AP/Mariam Zuhaib Hæstiréttur Bandaríkjanna hefur staðfest að ríki megi banna trans stúlkum og konum að keppa fyrir skólaíþróttalið. Slík bönn brjóti ekki ákvæði stjórnarskrá um mismunun á grundvelli kyns í skólum. Lög sem repúblikanar í Idaho og Vestur-Virginíu settu og bönnuðu trans stúlkum og konum að stunda keppnisíþróttir í skólum komu til kasta Hæstaréttar Bandaríkjanna. Hann kvað upp dóm sinn í dag. Atkvæði í hæstarétti féllu eftir hefðbundnum átakalínum, Sex íhaldssamir dómarar skipaðir af repúblikönum staðfestu bannið en þrír frjálslyndir dómarar skipaðir af demókrötum voru á öndverðum meiði. Málið hefur verulegt fordæmisgildi enda hefur á þriðja tug ríkja þar sem repúblikanar eru við völd samþykkt sambærileg bönn við íþróttaiðkun trans kvenna. Rétturinn hafði áður snúið við eigin fordæmi um að hinsegin fólk nyti verndar gegn mismununar á grundvelli kyns á vinnustöðum með því að undanskilja trans fólk í fyrra. Bandarískar íþróttakonur eru ekki á einu máli um hvort rétt sé að banna trans konum að keppa í kvennaíþróttum. Fyrrverandi sundkonan Summer Sanders og strandblakskonan Kerri Walsh Jennings styðja slíkt bann en fótboltastjarnan Megan Rapinoe og körfuboltakonan Sue Bird vilja leyfa trans konum að keppa. Segist ekki hafa haft neitt forskot á aðrar stúlkur Málið frá Vestur-Virginíu höfðaði Becky Pepper-Jackson, sextán ára framhaldsskólanemandi sem sóttist eftir að keppa í kvennaflokki í Bridgeport. Hún hefur skilgreint sig sem stúlku frá átta ára aldri og hefur gengist undir hormónabælandi meðferð. Pepper-Jackson er eina trans stúlkan sem hefur sóst eftir því að leika kvennaíþróttir í Vestur-Virginíu, að sögn AP-fréttastofunnar. Lögmenn hennar segja að þó að almennt sé rétt að tryggja sanngjarna samkeppni í kvennaíþróttum þá eigi það ekki við í tilfelli hennar. Hún hafi byrjað svo ung í meðferð að hún njóti einskis forskots. Málið frá Idaho varðaði trans stúlku sem stefndi ríkinu vegna bannsins þar svo hún gæti reynt að komast í frjálsíþróttalið Ríkisháskóla Idaho í Boise. Hún komst hvorki í karla né kvennaliðið þar sem hún var ekki nógu góð, að sögn lögmanna hennar. Hún hætti síðar við að sækjast eftir að keppa í kvennaflokki og vildu lögmenn hennar að málið yrði fellt niður. Þeim varð ekki að ósk sinni. Bandaríkin Hæstiréttur Bandaríkjanna Hinsegin Málefni trans fólks Donald Trump Mest lesið „Ætlum að sækja að olíufélaginu sem heldur þessari slátrun gangandi“ Innlent Krefst sýknu í öllum ákæruliðum: „Hún ætlaði aldrei að snúa aftur“ Innlent Telur aðgerðarsinna hér heima vinna með Watson Innlent Ýtukarl á áttræðisaldri er enn að bæta vegina Innlent „Farðu nú að hætta þessu þvaðri viðrinið þitt“ Innlent Fara fram á sextán ár yfir Ming: „Ásetningur hennar var kaldur og grimmur“ Innlent Hótanir nægi ekki til að bregðast við utan landhelgi Innlent Vigdís kíkti í kaffi til Kristrúnar Innlent Stefnt á kappræður milli utanríkisráðherra Innlent Tvö hundruð prósent fleiri tilkynningar um vændi Innlent Fleiri fréttir Úkraínskur auðkýfingur særðist í sprengjutilræði í Mónakó Reiðin magnast í Venesúela Sjötti lést af sárum sínum á sjúkrahúsi Fimm sagðir látnir í skotárás nærri Hamborg Hafi komið líki stúlkunnar fyrir í ferðatösku Hátt í milljón sótt um dvalarleyfi á Spáni Sammælast um að bera klæði á vopnin Yfir þúsund látnir í hitabylgjunni í Evrópu og hitamet falla víða Rúmlega þrjátíu bjargað úr rústunum en tugþúsunda enn saknað Segir Ísraelsher hafa eyðilagt gangakerfi Hezbolla-samtakanna Ellefu létust í flugslysi í Frakklandi Fleiri en 1300 látnir vegna hitabylgju í Evrópu Íran gerir árásir á Barein og Kúveit í kjölfar árása Bandaríkjanna Tónlistarhátíðum aflýst vegna hita Stór hluti barna enn á samfélagsmiðlum hálfu ári eftir bannið Tala látinna hækkar og gremja íbúa eykst Bandaríkjaher heldur árásum áfram í Íran Forseti Serbíu hyggst segja af sér 41,5 gráður í Þýskalandi og hitamet slegið Stór skjálfti í Afganistan Núverandi hitabylgja „sú alvarlegasta sem mælst hefur“ Dagurinn í dag sé örlagaríkur fyrir leit og björgun Bandaríkin bregðast við drónaárás með annarri árás Fyrrverandi ráðgjafi Trumps játar illa meðferð á trúnaðargögnum Lítilli flugvél flogið á hæsta skýjakljúf Peking Finnst sturlað að Watergate hafi fellt Nixon Taugaeiturshúsið auglýst til sölu Madsen neitað um leyfi til að gifta sig Konungur á meðal skattakónga Bretlands Áfengisbann í París um helgina Sjá meira