Erlent

Mega banna trans konum að stunda keppnis­í­þróttir

Kjartan Kjartansson skrifar
Íhaldssamur meirihlutinn við Hæstarétt Bandaríkjanna staðfesti bann við trans konum í keppnisíþróttum.
Íhaldssamur meirihlutinn við Hæstarétt Bandaríkjanna staðfesti bann við trans konum í keppnisíþróttum. AP/Mariam Zuhaib

Hæstiréttur Bandaríkjanna hefur staðfest að ríki megi banna trans stúlkum og konum að keppa fyrir skólaíþróttalið. Slík bönn brjóti ekki ákvæði stjórnarskrá um mismunun á grundvelli kyns í skólum.

Lög sem repúblikanar í Idaho og Vestur-Virginíu settu og bönnuðu trans stúlkum og konum að stunda keppnisíþróttir í skólum komu til kasta Hæstaréttar Bandaríkjanna. Hann kvað upp dóm sinn í dag.

Atkvæði í hæstarétti féllu eftir hefðbundnum átakalínum, Sex íhaldssamir dómarar skipaðir af repúblikönum staðfestu bannið en þrír frjálslyndir dómarar skipaðir af demókrötum voru á öndverðum meiði.

Málið hefur verulegt fordæmisgildi enda hefur á þriðja tug ríkja þar sem repúblikanar eru við völd samþykkt sambærileg bönn við íþróttaiðkun trans kvenna.

Rétturinn hafði áður snúið við eigin fordæmi um að hinsegin fólk nyti verndar gegn mismununar á grundvelli kyns á vinnustöðum með því að undanskilja trans fólk í fyrra.

Bandarískar íþróttakonur eru ekki á einu máli um hvort rétt sé að banna trans konum að keppa í kvennaíþróttum. Fyrrverandi sundkonan Summer Sanders og strandblakskonan Kerri Walsh Jennings styðja slíkt bann en fótboltastjarnan Megan Rapinoe og körfuboltakonan Sue Bird vilja leyfa trans konum að keppa.

Segist ekki hafa haft neitt forskot á aðrar stúlkur

Málið frá Vestur-Virginíu höfðaði Becky Pepper-Jackson, sextán ára framhaldsskólanemandi sem sóttist eftir að keppa í kvennaflokki í Bridgeport. Hún hefur skilgreint sig sem stúlku frá átta ára aldri og hefur gengist undir hormónabælandi meðferð.

Pepper-Jackson er eina trans stúlkan sem hefur sóst eftir því að leika kvennaíþróttir í Vestur-Virginíu, að sögn AP-fréttastofunnar. Lögmenn hennar segja að þó að almennt sé rétt að tryggja sanngjarna samkeppni í kvennaíþróttum þá eigi það ekki við í tilfelli hennar. Hún hafi byrjað svo ung í meðferð að hún njóti einskis forskots.

Málið frá Idaho varðaði trans stúlku sem stefndi ríkinu vegna bannsins þar svo hún gæti reynt að komast í frjálsíþróttalið Ríkisháskóla Idaho í Boise. Hún komst hvorki í karla né kvennaliðið þar sem hún var ekki nógu góð, að sögn lögmanna hennar. Hún hætti síðar við að sækjast eftir að keppa í kvennaflokki og vildu lögmenn hennar að málið yrði fellt niður. Þeim varð ekki að ósk sinni.

Bandaríkin Hæstiréttur Bandaríkjanna Hinsegin Málefni trans fólks Donald Trump

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