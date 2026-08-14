Fjölmiðlanefnd hefur gert Sýn að greiða tveggja milljóna króna sekt vegna auglýsinga í útvarpsþættinum FM95BLÖ á FM957. Nefndin taldi að þáttastjórnendur hefðu auglýst bæði áfengi og nikótín.
Í úrskurði Fjölmiðlanefndar er málið reifað en hann féll þann 13. ágúst. Nokkrar auglýsingar fyrir LOOP Zero, nikótínlausa nikótínpúða, eru teknar fyrir en þeim var útvarpað í ágúst, september og október árið 2025.
Þessum auglýsingum var útvarpað 1. ágúst 2025.
00:32:15 – auglýsing: „LOOP Zero 0,0.“ 00:59:45 – auglýsing: „FM95BLÖ. Í samstarfi við Dineout og LOOP Zero.“ 01:02:25 – auglýsing: „[Geitajarm]. Geitin í leiknum. LOOP Zero.“
Þá voru einnig tekin fyrir orð þáttastjórnanda um bjór af tegundinni Tuborg Classic sem væri til sölu í Keiluhöllinni.
Þetta sögðu þáttastjórnendur í þáttum 15. ágúst og 22. ágúst 2025:
00:17:20 – Þáttastjórnandi 1: „Við þurfum að koma inn á það drengir að í Keiluhöllinni þessa helgina eru engin smá tilboð í gangi. Okkar besta fólk ætlar að bjóða alla bjóra á krana á 500. Það er bara einn rauður.“ Þáttastjórnandi 2: „Það er rosalegt.“
Þáttastjórnandi 1: „West Ham – Chelsea, þá má ekki gleyma að núna um helgina er Tuborg Classic á 500 kr. á krana í Keiluhöllinni.“ Þáttastjórnandi 3: „ Það er ódýrasti bjór í heimi.“
Fjölmiðlanefnd hafði samband við Sýn þann 13. febrúar 2026 og óskaði eftir sjónarmiðum þeirra varðandi auglýsingar fyrir nikótínvörur frá LOOP og áfengistegundirnar Tuborg og Gull. Sýn greindi frá að fyrirtækin sem greiddu fyrir viðskiptaboð í þáttum FM95BLÖ væru Dufland ehf., vörumerki LOOP, Ölgerðin, sem greiddi einungis fyrir vörumerkið Pepsi Max, DineOut ehf. og Keiluhöllin.
Tekið var fram í svörum Sýnar að kostun Dufland varðaði eingöngu vöruna LOOP Zero sem væri nikótínlaus og því lögmæt. Þá væru áfengistegundirnar ekki viðskiptaboð í skilningi laga um fjölmiðla. Þrátt fyrir að þáttastjórnendur hefðu rætt ákveðnar áfengistegundir hefði það verið í eðlilegu ritstjórnarlegu samhengi.
Fjölmiðlanefnd gerði frummat þar sem kom fram að auglýsingar frá Duflan ehf. teldust til viðskiptaboða fyrir nikótínvörur þar sem fyrirtækið hefði að aðalstarfsemi sölu eða framleiðslu á tóbaks- og nikótínvörum. Hvað varðaði bjórtegundirnar taldi nefndin það einnig brot á lögum um bann við viðskiptaboðum fyrir áfengi.
Sýn fékk tækifæri til að bregðast við frummatinu og sagði það byggjast að hluta „á ófullnægjandi rannsókn, óskýrum forsendum um eðli viðskiptaboða og of rúmri túlkun íþyngjandi bannreglna“.
Þau ítrekuðu að LOOP Zero væri nikótínlaus vara. Þá væri það ekki rétt að Dufland ehf. hefði að aðalstarfsemi sölu eða framleiðslu á tóbaks- og nikótínvörum. Eftir að hafa farið yfir opinbert vöruúrval taldi Sýn að verulegur hluti vöruúrvals Dufland ehf. félli utan þeirra vara.
Hvað varðaði Tuborg Classic væri ágreiningurinn um hvort að ummæli þáttastjórnanda FM95BLÖ væru viðskiptaboð eða auglýsing í lagalegum skilningi eða féllu undir ritstjórnarlegt frelsi dagskrárgerðarmanna. Hvorki Ölgerðin né Keiluhöllin hefðu greitt fyrir tilteknu ummælin og hefði Sýn ekki skuldbundið sig gagnvart þeim til að fjalla um bjórtegundina.
Fjölmiðlanefnd taldi svör Sýnar ekki breyta mati nefndarinnar á því að brotið hefði verið gegn lögum með því að afla kostunar frá Duflandi ehf. og jafnframt hefði verið brotið gegn lögum með því að auglýsa áfengistegundina Tuborg Classic.
Ekki megi kosta vöru frá fyrirtæki sem selur aðallega nikótín- og tóbaksvörur og sé Ölgerðin framleiðandi bjórsins og sérstaklega var greint frá því að hann væri á tilboði í Keiluhöllinni, annar kostandi.
Vegna þess ákvað Fjölmiðlanefnd að sekta Sýn um tvær milljónir króna vegna auglýsinganna.
Þetta er ekki í fyrsta sinn sem Sýn er sektað af fjölmiðlanefnd vegna auglýsinga í FM95BLÖ. Árið 2024 fékk fyrirtækið 1,5 milljóna króna sekt þar sem nefndin taldi að auglýsing fyrir síðuna loopmerch.is í því yfirskini að þar væri verið að selja fatnað væri brot þar sem í raun væri verið að auglýsa nikótínvörur frá vörumerkinu LOOP.
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