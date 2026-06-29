Öruggur sigur Fram á Skaganum Theódóra Guðný Vilhjálmsdóttir skrifar 29. júní 2026 18:31 Kennie Chopart er fyrirliði Fram. vísir/Guðmundur Fram vann öruggan 2-0 sigur á ÍA þegar liðin mættust á ELKEM-vellinum á Akranesi í kvöld. Atli Þór Jónasson skoraði bæði mörk Framara í fyrri hálfleik, annað þeirra af vítapunktinum. Með sigrinum styrkti Fram stöðu sína í þriðja sæti Bestu deildarinnar og er nú komið með 26 stig, tveimur stigum á eftir KR í öðru sæti. ÍA situr hins vegar í sjöunda sæti með 15 stig eftir annað tap sitt í röð. Gestirnir byrjuðu leikinn af krafti og voru sterkari aðilinn frá upphafi. Þeir stjórnuðu leiknum og ógnuðu marki Skagamanna ítrekað á fyrstu mínútunum. Yfirburðir Framara skiluðu sér loks á 20. mínútu. Róbert Hauksson og Atli Þór Jónasson léku þá skemmtilegt þríhyrningsspil sem opnaði vörn ÍA. Atli slapp í gegnum vörnina og afgreiddi boltann af öryggi í vinstra hornið fram hjá Jóni Sölva Símonarsyni í marki ÍA. Aðeins þremur mínútum síðar tvöfaldaði Fram forskot sitt. Róbert Hauksson slapp þá einn inn fyrir vörn ÍA eftir góða sendingu og var fyrstur í boltann. Jón Sölvi kom út úr marki sínu en felldi Róbert inni í teignum og dómari leiksins benti á vítapunktinn. Atli Þór tók spyrnuna og skoraði af miklu öryggi með föstu skoti í hægra hornið. Fram hélt áfram að stjórna leiknum það sem eftir lifði fyrri hálfleiks og fór verðskuldað með tveggja marka forystu inn í leikhléið. Skagamenn komu ákveðnari til leiks eftir hlé og voru meira með boltann en í fyrri hálfleik. Þrátt fyrir aukinn sóknarþunga gekk þeim illa að opna vel skipulagða vörn Framara og heimamenn náðu aldrei að skapa sér afgerandi marktækifæri. Framarar höfðu góða stjórn á stöðunni allt til loka og fögnuðu að lokum öruggum 2-0 sigri á ELKEM-vellinum. Atvik leiksins Vítaspyrnan sem Framarar fengu á 23. mínútu eftir að Jón Sölvi braut á Róberti inni í teig reyndist atvik leiksins. Atli Þór Jónasson skoraði af öryggi af vítapunktinum og kom Fram í 2-0. Eftir það voru Skagamenn aldrei líklegir til að koma sér aftur inn í leikinn. Stjörnur og skúrkar Atli Þór Jónasson var besti maður vallarins. Hann skoraði bæði mörk Framara og var nálægt því að fullkomna þrennuna rétt áður en hann þurfti að yfirgefa völlinn vegna meiðsla. Dómarinn Pétur Guðmundsson var á flautunni í dag og hafði að mestu leyti góð tök á leiknum og leyfði leiknum að flæða vel. Stemning og umgjörð Aðstæður á Akranesi voru mjög góðar í kvöld. Það var ágætur hiti þrátt fyrir að það hafi verið skýjað og vel var mætt á ELKEM-völlinn þar sem góð stemning myndaðist frá fyrstu mínútu. Besta deild karla ÍA Fram