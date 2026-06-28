Hitamet hafa verið slegin víða í Evrópu síðastliðna daga þar sem hitabylgja geisar um álfuna. Víða er búist við þrumuveðri í kjölfar hitans og Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin segir fleiri en 1300 látna vegna veðursins.
Fleiri en 1300 dauðsföll tengd háum hita í Evrópu hafa verið skráð frá 21. júní að sögn framkvæmdastjóra Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus.
„Vegna loftslagsbreytinga og hnattrænnar hlýnunar upplifum við nú nánast árlega hitabylgjur sem áður voru taldar eitthvað sem gerðist aðeins einu sinni á hverri kynslóð,“ segir hann í færslu á X.
Hitamet var slegið í Þýskalandi í gær en 41,5 gráða mældist í Saxland-Anhalt í austurhluta landsins. Í gær var hitamet slegið í Danmörku, þegar 37 gráður mældust í Ødum á Austur-Jótlandi, en fyrr í vikunni voru met einnig slegin í Frakklandi og Bretlandi.
Fréttaveitan Reuters greinir frá því að vísindamenn haldi því fram að hitabylgjan sé sú versta sem mælst hafi í álfunni.
Von gæti verið á þrumuveðri í kjölfar hitans í Frakklandi, Þýskalandi og Tékklandi á næstu dögum en búist er við því að hitabylgjan færist lengra inn á meginland Evrópu á næstu dögum.
Mikið óveður var í gærnótt í Danmörku að sögn danska ríkisútvarpsins. Skúrir og þrumuveður tóku við af hita gærdagsins og sést hefur til yfir þúsund eldinga á himni. Svipaða sögu er að segja frá Svíþjóð en sænska veðurstofan hefur gefið út gula viðvörun vegna úrhellisrigningar og þrumuveðurs að sögn sænska ríkisútvarpsins.